Według raportu „Wall Street Journal”, zatytułowanego w gazecie „Make Money Not War” (parafraza hipisowskiego hasła „Make Love Not war” – red.) główny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff, i zięć Jared Kushner spotkali się z negocjatorem Putina, Kiriłem Dmitriewem, aby wypracować porozumienie pokojowe, które uwolniłoby setki miliardów dolarów zamrożonych w Europie.

Niedawno Trump spotkał się z krytyką z powodu 28-punktowego planu pokojowego, który jako skrajnie prorosyjski został odrzucony nie tylko przez Ukrainę i jej europejskich sojuszników, ale także przez wielu Republikanów jako „rosyjska lista życzeń”. Prezydent ostro skrytykował ujawnienie planu, a sekretarz stanu Marco Rubio zapewniał, że „propozycja pokojowa została opracowana przez Stany Zjednoczone i stanowi solidną podstawę dla trwających negocjacji”. – Opiera się na opiniach strony rosyjskiej. Ale opiera się również na wcześniejszych i bieżących opiniach Ukrainy – przekonywał.

W rozmowie z dziennikarzami Trump zdystansował się od planu, mówiąc: – Cóż, to była tylko mapa, to była tylko mapa. To nie był plan, to była koncepcja.

Jednak zespół reporterów „Wall Street Journal” ustalił, że w Miami opracowywany był inny plan – biznesowy.