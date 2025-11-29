„WSJ”: Róbcie pieniądze, nie wojnę, czyli jak USA i Rosja chcą zarobić na pokoju

Aktualizacja: 29.11.2025 23:08 Publikacja: 29.11.2025 20:05
15 sierpnia 2025. Spotkanie Trump-Putin na Alasce
Według raportu „Wall Street Journal”, zatytułowanego w gazecie „Make Money Not War” (parafraza hipisowskiego hasła „Make Love Not war” – red.) główny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff, i zięć Jared Kushner spotkali się z negocjatorem Putina, Kiriłem Dmitriewem, aby wypracować porozumienie pokojowe, które uwolniłoby setki miliardów dolarów zamrożonych w Europie.
Niedawno Trump spotkał się z krytyką z powodu 28-punktowego planu pokojowego, który jako skrajnie prorosyjski został odrzucony nie tylko przez Ukrainę i jej europejskich sojuszników, ale także przez wielu Republikanów jako „rosyjska lista życzeń”. Prezydent ostro skrytykował ujawnienie planu, a sekretarz stanu Marco Rubio zapewniał, że „propozycja pokojowa została opracowana przez Stany Zjednoczone i stanowi solidną podstawę dla trwających negocjacji”. – Opiera się na opiniach strony rosyjskiej. Ale opiera się również na wcześniejszych i bieżących opiniach Ukrainy – przekonywał.
W rozmowie z dziennikarzami Trump zdystansował się od planu, mówiąc: – Cóż, to była tylko mapa, to była tylko mapa. To nie był plan, to była koncepcja.
Jednak zespół reporterów „Wall Street Journal” ustalił, że w Miami opracowywany był inny plan – biznesowy.
W nadmorskiej posiadłości miliardera i dewelopera, a obecnie specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa, gościł Kirił Dmitriew, szef rosyjskiego funduszu majątkowego i osobiście wybrany przez Władimira Putina negocjator, który w dużej mierze ukształtował tzw. plan pokojowy. Na spotkaniu obecny był także Jared Kushner, zięć prezydenta (który, jak już wiadomo, będzie członkiem zespołu przygotowującego się do spotkania z delegacją ukraińską – red.).
Dmitriew forsował plan, zgodnie z którym amerykańskie firmy miałyby wykorzystać około 300 miliardów dolarów aktywów rosyjskiego banku centralnego, zamrożonych w Europie, na amerykańsko-rosyjskie projekty inwestycyjne i odbudowę Ukrainy pod przewodnictwem USA. Firmy amerykańskie i rosyjskie mogłyby połączyć siły, aby eksploatować ogromne bogactwa mineralne Arktyki.
Dmitriew argumentował od miesięcy, że nie ma granic dla osiągnięć dwóch odwiecznych przeciwników: ich branże kosmiczne, które ścigały się ze sobą w czasie zimnej wojny, mogłyby nawet zorganizować wspólną misję na Marsa z firmą SpaceX Elona Muska.
Dla Kremla rozmowy w Miami były kulminacją strategii, opracowanej przed inauguracją Trumpa, mającej na celu ominięcie tradycyjnego aparatu bezpieczeństwa narodowego USA i przekonanie administracji, by postrzegała Rosję nie jako zagrożenie militarne, lecz jako kraj obfitujących możliwości, jak twierdzą zachodni urzędnicy ds. bezpieczeństwa.
Oferując wielomiliardowe kontrakty na metale ziem rzadkich i energię, Moskwa mogłaby zmienić mapę gospodarczą Europy – jednocześnie wbijając klin między Amerykę a jej tradycyjnych sojuszników. Ponadto, w rozmowach z Witkoffem i Kushnerem Rosja jasno dała do zrozumienia, że wolałaby, aby do umowy włączyły się amerykańskie firmy, a nie sojusznicy Ukrainy z państw europejskich.
„WSJ” opisuje także wątki bliskich znajomych syna Trumpa, Donalda Trumpa Jr., którzy prowadzą dyskretne negocjacje biznesowe z rosyjskimi firmami, nastawiając się na zyski z potencjalnego pokoju na Ukrainie.
Nie ma dowodów na to, że Witkoff, Biały Dom czy Kushner są informowani lub koordynują te działania, ale wpisują się one w szerszy trend – działań biznesmenów blisko Trumpa dostrzegających okazje w Rosji (np. Exxon Mobil spotkał się z największą rosyjską państwową spółką energetyczną, Rosnieftem, aby omówić powrót do ogromnego projektu gazowego na Sachalinie, jeśli Moskwa i Waszyngton dadzą zielone światło).
Osoba znająca poglądy Witkoffa stwierdziła, że jest on przekonany, że porozumienie z Rosją przyniesie korzyści całej Ameryce, a nie tylko garstce inwestorów.
W obszernym raporcie „Wall Street Journal” pisze także o wysiłkach Steve'a Witkoffa, który próbował przekonać ukraińskich urzędników, że dla Ukrainy o wiele korzystniejsze byłoby uzyskanie dostępu do rynku amerykańskiego bez ceł niż zakup pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk.
Artykuł przypomina październikowy epizod, kiedy Trump był bliski zatwierdzenia rakiet Tomahawk dla Ukrainy, ale po rozmowie z Putinem – i zanim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Waszyngtonu – zmienił zdanie.
Witkoff miał wówczas na własną rękę przekonywać stronę ukraińską, że Stany Zjednoczone mają dla niej „bardziej interesującą ofertę”. Specjalny wysłannik argumentował, że „garść rakiet” nie pozwoli Ukrainie osiągnąć żadnych znaczących rezultatów i zasugerował, aby Ukraina wystąpiła do Trumpa o 10-letnie zwolnienie z ceł, co „pobudziłoby jej gospodarkę”.
