Aktualizacja: 25.11.2025 12:03 Publikacja: 25.11.2025 11:24
Siergiej Ławrow
Foto: REUTERS
W czasie konferencji prasowej po spotkaniu z szefem MSZ Białorusi Maksimem Ryżenkowem Ławrow mówił, że podczas gdy Rosja z zadowoleniem powitała oryginalny, 28-punktowy plan pokojowy opracowany przez administrację Donalda Trumpa, o tyle „sytuacja będzie zupełnie inna”, jeśli naniesione na niego po negocjacjach w Genewie z udziałem delegacji Ukrainy i przedstawicieli państw europejskich poprawki „nie będą oddawać ducha i litery” rozmów przeprowadzonych przez Donalda Trumpa i Władimira Putina.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki odcisnął piętno na treści planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę na...
Ławrow mówił też, że Rosja nie otrzymała planu USA za pośrednictwem żadnego oficjalnego kanału. – Mamy go, ale uzyskaliśmy go kanałem nieoficjalnym, nie został nam on oficjalnie zakomunikowany – podkreślił szef rosyjskiej dyplomacji.
Szef rosyjskiej dyplomacji mówił też, że do wycieku pierwotnej wersji planu pokojowego doszło za sprawą osób, które chcą „zaszkodzić wysiłkom” Donalda Trumpa mającym na celu doprowadzenie do pokoju na Ukrainie. – Chcą zmienić ten plan na swoją modłę, ale zdecydowali się o tym nie wspominać – ironizował Ławrow.
– Mamy kanały komunikacji z Amerykanami, z których korzystamy i spodziewamy się przeczytać przejściową wersję (porozumienia), gdy zakończy się proces uzgadniania tekstu z Europejczykami i Ukraińcami, wtedy zobaczymy – dodał.
„Financial Times” podał we wtorek rano, że w Abu Zabi doszło w nocy z poniedziałku na wtorek do spotkania sekretarza armii USA Dana Driscolla z rosyjską delegacją (w Abu Zabi przebywać ma też szef wywiadu Ukrainy, Kyryło Budanow, z którym także ma spotkać się Driscoll). Niewykluczone, że Driscoll przekazuje Rosjanom treść uzgodnień między USA a Ukrainą ws. modyfikacji pierwotnej wersji planu pokojowego.
1. Ukraińska suwerenność zostanie potwierdzona.
2. Całościowe porozumienie o nieagresji zostanie zawarte między Rosją, Ukrainą a Europą. Wszystkie sporne kwestie z ostatnich 30 lat zostaną uregulowane.
3. Rosja nie będzie najeżdżać sąsiednich krajów, a NATO nie będzie się rozszerzać.
4. Między Rosją a NATO prowadzony będzie dialog, za pośrednictwem USA, by rozwiązać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i stworzyć warunki do deeskalacji w celu zapewnienia globalnego bezpieczeństwa i zwiększenia szans na współpracę dla przyszłego rozwoju gospodarczego.
5. Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.
6. Rozmiar ukraińskiej armii zostanie ograniczony do 600 tys. żołnierzy.
7. Ukraina zapisze w swojej konstytucji, że nie dołączy do NATO, a NATO zgodzi się zawrzeć w swoich dokumentach gwarancję, że Ukraina nie zostanie przyjęta (do Sojuszu) w przyszłości.
8. NATO zgodzi się nie rozmieszczać wojsk na Ukrainie.
9. Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce.
10. Co do gwarancji USA:
USA otrzymają rekompensatę za gwarancje;
Jeśli Ukraina najedzie Rosję, straci gwarancje;
Jeśli Rosja najedzie Ukrainę, oprócz skoordynowanej odpowiedzi militarnej, wszystkie sankcje zostaną przywrócone, a uznanie nowych terytoriów i wszystkie inne korzyści z tej umowy zostaną anulowane;
Jeśli Ukraina przeprowadzi atak rakietowy na Moskwę lub Petersburg bez powodu, gwarancje bezpieczeństwa zostaną uznane za niebyłe.
11. Ukraina może starać się o członkostwo w UE i uzyska krótkoterminowy, preferencyjny dostęp do europejskiego rynku, gdy sprawa ta (akcesja do UE – red.) będzie rozważana.
12. Powstanie ogromny pakiet środków mających na celu odbudowę Ukrainy, w tym (choć nie ograniczy się do tego):
Powstanie Ukraiński Fundusz Rozwoju, by inwestować w szybko rozwijające się branże, w tym technologiczną, centra danych i sztuczną inteligencję;
USA będą współpracować z Ukrainą, by wspólnie odbudować, rozwijać, modernizować i zarządzać ukraińską infrastrukturą gazową, w tym gazociągami i magazynami gazu;
Wspólne wysiłki na rzecz odbudowy dotkniętych przez działania wojenne terenów, mające na celu odtworzenie, odbudowę i modernizację miast i terenów zabudowanych;
Rozwój infrastruktury;
Wydobycie minerałów i surowców naturalnych;
Bank Światowy stworzy specjalny pakiet finansowy, by przyspieszyć te wysiłki.
13. Rosja zostanie ponownie włączona do światowej gospodarki;
Zniesienie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami oraz indywidualnie dla każdego przypadku;
USA zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej na rzecz obustronnego rozwoju w obszarach energetyki, surowców naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, wydobycia metali ziem rzadkich w Arktyce i innych obopólnie korzystnych projektów biznesowych;
Rosja zostanie zaproszona do ponownego dołączenia do G8.
14. Zamrożone aktywa (Rosji) zostaną wykorzystane w sposób następujący:
100 mld dolarów zamrożonych aktywów Rosji zostanie zainwestowanych w amerykańskie wysiłki na rzecz odbudowy i rozwoju inwestycji na Ukrainie;
USA otrzymają 50 proc. zysków z tego projektu. Europa przeznaczy kolejne 100 mld dolarów na zwiększenie ilości dostępnych inwestycji na odbudowę Ukrainy. Zamrożone w Europie fundusze zostaną odmrożone. Pozostałe zamrożone rosyjskie fundusze zostaną zainwestowane w oddzielny amerykańsko-rosyjski mechanizm, który pozwoli na wdrożenie wspólnych projektów w różnych obszarach. Ten fundusz będzie miał na celu wzmocnienie relacji i zwiększenie wspólnego interesu w stworzeniu zachęt, by nie wracać do konfliktu.
15. Zostanie ustanowiona wspólna amerykańsko-rosyjska grupa robocza w kwestiach bezpieczeństwa, by zapewnić przestrzeganie wszystkich zapisów tego porozumienia.
16. Rosja zawrze w swoim systemie prawnym politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy.
17. USA i Rosja zgodzą się przedłużyć ważność traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli broni jądrowej, w tym traktatu START I.
18. Ukraina zgodzi się być krajem nieatomowym, zgodnie z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
19. Zaporoska Elektrownia Jądrowa będzie zarządzana pod nadzorem MAEA, a prąd wytwarzany przez nią będzie rozdzielany po równo między Rosję i Ukrainę – w stosunku 50 do 50.
20. Oba państwa wdrożą programy nauczania w szkołach i społeczeństwie, których celem będzie promowanie zrozumienia i tolerowania różnych kultur i eliminowanie rasizmu oraz uprzedzeń;
Ukraina przyjmie zasady UE dotyczące tolerancji religijnej i chronienia języków mniejszości;
Oba kraje zgodzą się na odwołanie dyskryminacyjnych środków i zagwarantowanie praw ukraińskich i rosyjskich mediów i edukacji.
Wszelkie nazistowskie ideologie i działania muszą być odrzucone i zakazane.
21. Terytoria:
Krym, Ługańsk i Donieck zostaną uznane de facto za rosyjskie, w tym przez USA;
W Chersoniu i Zaporożu dojdzie do zamrożenia na linii kontaktu, co oznacza de facto uznanie linii kontaktu (frontu – red.).
Rosja zwróci inne terytoria, które kontroluje poza tymi pięcioma obwodami.
Ukraińskie siły wycofają się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a strefa, z której się wycofają, będzie uważana za neutralny, zdemilitaryzowany bufor, uznawany międzynarodowo za terytorium Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie siły nie będą wkraczać do tej strefy zdemilitaryzowanej.
22. Po zawarciu przyszłych porozumień terytorialnych, Federacja Rosyjska i Ukraina zobowiążą się nie zmieniać tych porozumień siłą. Wszelkie gwarancje bezpieczeństwa nie będą obowiązywać w przypadku złamania tych zobowiązań.
23. Rosja nie będzie uniemożliwiać Ukrainie wykorzystywania Dniepru do działań komercyjnych, zostaną zawarte porozumienia ws. swobodnego transportu zboża przez Morze Czarne.
24. Powołana zostanie komisja humanitarna, by rozwiązać następujące kwestie:
Wszyscy jeńcy i polegli zostaną wymienieni między stronami, na zasadzie wszyscy za wszystkich;
Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, w tym dzieci;
Wdrożony zostanie program łączenia rodzin;
Zostaną podjęte środki, by ulżyć cierpieniu ofiar konfliktu.
25. Ukraina zorganizuje wybory w ciągu 100 dni.
26. Wszyscy uczestnicy konfliktu otrzymają pełną amnestię za swoje działania w czasie wojny i zgodzą się, by nie składać roszczeń lub przedstawiać zażaleń w przyszłości.
27. To porozumienie będzie prawnie wiążące. Jego wdrożenie będzie monitorowane przez Radę Pokoju, na czele której stanie Donald Trump. Sankcje będą wdrażane w przypadku naruszeń.
28. Gdy strony zgodzą się na to memorandum, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast, po tym, jak obie strony zgodzą się wycofać do wskazanych miejsc i zaczną wdrażać porozumienie.
Z nieoficjalnych informacji, przekazywanych m.in. przez „Financial Times” wynika, że 28-punktowy plan został – w toku negocjacji między delegacjami USA i Ukrainy (przy udziale przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec) w Genewie – zredukowany do 19 punktów.
Budzące największe kontrowersje punkty – dotyczące m.in. ustępstw terytorialnych Ukrainy czy perspektyw wejścia tego kraju do NATO – miały zostać pozostawione do rozstrzygnięcia podczas spotkania prezydentów USA i Ukrainy. Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy wyraził we wtorek nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie w listopadzie.
„Doceniamy produktywne i konstruktywne spotkania, które odbyły się w Genewie między delegacjami ukraińską i amerykańską, a także niezachwiane wysiłki prezydenta Trumpa na rzecz zakończenia wojny. Nasze delegacje osiągnęły zrozumienie ws. kluczowych warunków porozumienia omawianego w Genewie. Liczymy teraz na wsparcie naszych europejskich partnerów w kolejnych krokach” – napisał na X Umerow. „Z niecierpliwością oczekujemy zorganizowania wizyty prezydenta Ukrainy w USA w najbliższym możliwym terminie w listopadzie, aby sfinalizować ostatnie etapy i zawrzeć porozumienie z prezydentem Trumpem” – dodał.
Pierwotna wersja planu pokojowego budziła kontrowersje – krytycy wskazywali, że realizuje ona większość postulatów Rosji, które zostały uznane za zaporowe po przedstawieniu ich przez Władimira Putina w czasie szczytu Trump–Putin na Alasce. Największe kontrowersje budził punkt mówiący o wycofaniu się Ukrainy z kontrolowanej jeszcze części Donbasu, obowiązek wpisania przez Ukrainę do konstytucji, że nie będzie się ona starała o wejście do NATO, ograniczenie liczebności ukraińskiej armii do 600 tysięcy żołnierzy oraz deklaracja, że NATO nie będzie już w ogóle się rozszerzać (nie tylko o Ukrainę).
Plan pokojowy dla Ukrainy
Rosja ma przyłączyć Krym oraz obwody: ługański i doniecki
Foto: Paweł Krupecki
„Wall Street Journal” podawała, że pierwotna wersja planu miała powstać pod silnym wpływem Kiryła Dmitriewa, szefa Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) i specjalnego wysłannika Kremla. Kongresmeni Partii Republikańskiej i Demokratycznej twierdzili nawet, że sekretarz stanu USA Marco Rubio miał powiedzieć, że 28-punktowy plan jest zapisem rosyjskich postulatów. Rubio zaprzeczał potem takiej wersji, twierdząc że plan powstał przy uwzględnieniu postulatów zarówno Rosji, jak i Ukrainy.
Po upublicznieniu treści planu pokojowego opracowanego przez administrację USA państwa europejskie przedstawiły swoją wizję planu pokojowego. Nie przewiduje on przekazania Rosji całego Donbasu, nie ma w nim mowy o uznaniu – de facto – Krymu i Donbasu za część Rosji, ani nie wyklucza on całkowicie członkostwa Ukrainy w NATO.
1. Ponowne potwierdzenie suwerenności Ukrainy.
2. Osiągnięte zostanie całkowite i kompletne porozumienie o nieagresji między Rosją, Ukrainą i NATO. Wszelkie niejasności z ostatnich 30 lat zostaną rozwiązane.
(Punkt 3 planu USA został usunięty. Projekt tego planu, do którego dotarła agencja Reuters, głosił: „Będzie istniało oczekiwanie, że Rosja nie dokona inwazji na swoich sąsiadów, a NATO nie będzie się dalej rozszerzać”).
4. Po podpisaniu porozumienia pokojowego zostanie rozpoczęty dialog między Rosją a NATO, którego celem będzie omówienie wszelkich kwestii bezpieczeństwa i stworzenie środowiska sprzyjającego deeskalacji, zapewniającego bezpieczeństwo globalne oraz zwiększającego możliwości w zakresie łączności i przyszłych możliwości gospodarczych.
5. Ukraina otrzyma solidne gwarancje bezpieczeństwa
6. Liczebność armii ukraińskiej w czasie pokoju zostanie ograniczona do 800 000 żołnierzy.
7. Przystąpienie Ukrainy do NATO zależy od zgody członków NATO.
8. NATO zgadza się nie stacjonować na stałe na Ukrainie w czasie pokoju wojsk pod swoim dowództwem.
9. W Polsce będą stacjonować myśliwce NATO
10. Gwarancja USA odzwierciedlająca artykuł 5
a. Stany Zjednoczone otrzymają odszkodowanie (w zamian) za gwarancję
b. Jeśli Ukraina napadnie na Rosję, utraci gwarancję
c. Jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę, oprócz zdecydowanej skoordynowanej odpowiedzi militarnej, przywrócone zostaną wszystkie globalne sankcje, a wszelkie uznanie nowego terytorium i wszystkie inne korzyści wynikające z tej umowy zostaną cofnięte.
11. Ukraina kwalifikuje się do członkostwa w UE i otrzyma krótkoterminowy preferencyjny dostęp do rynku europejskiego
12. Solidny globalny pakiet przebudowy dla Ukrainy, obejmować będzie między innymi:
a. Utworzenie Funduszu Rozwoju Ukrainy w celu inwestowania w branże o wysokim wzroście, w tym w technologie, centra danych i przedsięwzięcia dotyczące sztucznej inteligencji
b. Stany Zjednoczone będą współpracować z Ukrainą w celu wspólnej odbudowy, rozwoju, modernizacji i eksploatacji ukraińskiej infrastruktury gazowej, obejmującej rurociągi i obiekty magazynowe
c. Wspólny wysiłek na rzecz przebudowy obszarów dotkniętych wojną w celu odbudowy, przebudowy i modernizacji miast i obszarów mieszkalnych
d. Rozwój infrastruktury
e. Wydobycie surowców mineralnych i naturalnych
f. Bank Światowy opracuje specjalny pakiet finansowy, który zapewni środki finansowe na przyspieszenie tych wysiłków
13. Stopniowa reintegracja Rosji ze światową gospodarką
a. Złagodzenie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami i indywidualnie dla każdego przypadku.
b. Stany Zjednoczone zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej w celu dążenia do wzajemnego rozwoju w obszarach energetyki, zasobów naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, pierwiastków ziem rzadkich, wspólnych projektów w Arktyce, a także różnych innych wzajemnie korzystnych możliwości
c. Rosja zostanie ponownie zaproszona do G8
14. Ukraina zostanie w pełni odbudowana i otrzyma rekompensatę finansową, w tym za pośrednictwem rosyjskich aktywów państwowych, które pozostaną zamrożone do momentu, aż Rosja zrekompensuje Ukrainie szkody.
15. Utworzona zostanie wspólna grupa zadaniowa ds. bezpieczeństwa z udziałem Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Rosji i państw europejskich, której zadaniem będzie promowanie i egzekwowanie wszystkich postanowień niniejszej umowy.
16. Rosja ustawowo wprowadzi politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy 17. Stany Zjednoczone i Rosja zgadzają się na przedłużenie traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli jądrowej, w tym Traktatu o Sprawiedliwym Startu
18. Ukraina zgadza się pozostać państwem nieposiadającym broni jądrowej na mocy Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej
19. Elektrownia jądrowa w Zaporożu zostanie ponownie uruchomiona pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, a wytworzona energia będzie dzielona równo pomiędzy Rosję i Ukrainę w stosunku 50:50.
20. Ukraina przyjmie przepisy UE dotyczące tolerancji religijnej i ochrony mniejszości językowych.
21. Ukraina zobowiązuje się nie odzyskiwać okupowanego terytorium suwerennego środkami militarnymi. Negocjacje w sprawie wymiany terytoriów rozpoczną się od Linii Kontaktowej.
22. Po uzgodnieniu przyszłych ustaleń terytorialnych, zarówno Federacja Rosyjska, jak i Ukraina zobowiązują się do nie zmieniania tych ustaleń siłą. Wszelkie gwarancje bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania w przypadku naruszenia tego zobowiązania.
23. Rosja nie będzie utrudniać Ukrainie korzystania z rzeki Dniepr w celach handlowych, a ponadto zostaną osiągnięte porozumienia dotyczące swobodnego przepływu transportów zboża przez Morze Czarne.
24. Zostanie powołana komisja humanitarna w celu rozwiązania otwartych kwestii:
a. Wszyscy pozostali więźniowie i ciała zostaną wymienieni na zasadzie „wszyscy za wszystkich”
b. Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, łącznie z dziećmi
c. Będzie program łączenia rodzin
d. Zostaną podjęte działania mające na celu złagodzenie cierpienia ofiar konfliktu
25. Ukraina przeprowadzi wybory tak szybko, jak to będzie możliwe po podpisaniu porozumienia pokojowego.
26. Podjęte zostaną działania mające na celu złagodzenie cierpienia ofiar konfliktu.
27. Niniejsza umowa będzie prawnie wiążąca. Jej wdrożenie będzie monitorowane i gwarantowane przez Radę Pokoju, której przewodniczy prezydent Donald J. Trump.
28. Po zaakceptowaniu niniejszego porozumienia przez wszystkie strony, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast po wywiązaniu się obu stron z uzgodnionych punktów, które umożliwią rozpoczęcie wdrażania porozumienia. Warunki zawieszenia broni, w tym monitoring, zostaną uzgodnione przez obie strony pod nadzorem USA.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W czasie konferencji prasowej po spotkaniu z szefem MSZ Białorusi Maksimem Ryżenkowem Ławrow mówił, że podczas gdy Rosja z zadowoleniem powitała oryginalny, 28-punktowy plan pokojowy opracowany przez administrację Donalda Trumpa, o tyle „sytuacja będzie zupełnie inna”, jeśli naniesione na niego po negocjacjach w Genewie z udziałem delegacji Ukrainy i przedstawicieli państw europejskich poprawki „nie będą oddawać ducha i litery” rozmów przeprowadzonych przez Donalda Trumpa i Władimira Putina.
Dan Driscoll, sekretarz armii USA, który w ubiegłym tygodniu miał przedstawić opracowany przez administrację Don...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Powrót Tajwanu do Chin jest integralną częścią powojennego ładu światowego - miał powiedzieć prezydent Chin Xi J...
Podczas wystąpienia na Uniwersytecie Karola w Pradze prezydent Karol Nawrocki powtórzył swoje twarde stanowisko...
Podczas kilkugodzinnych rozmów w Genewie delegacje USA i Ukrainy punkt po punkcie omówiły plan administracji Tru...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał izraelskiego ambasadora Jaakowa Finkelsteina do MSZ w zwią...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas