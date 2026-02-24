Z pewnością, strategia local content jest jednym z najważniejszych filarów polskiej suwerenności oraz związanego z nią bezpieczeństwa gospodarczego. Kluczowym krokiem powinno być stworzenie stabilnego i przewidywalnego, wieloletniego planu inwestycji. W ten sposób można przekonać polskich przedsiębiorców i inwestorów, że będą traktowani jako wiarygodni partnerzy, a podejście do wzmacniania krajowego biznesu jest konsekwentne i długofalowe. Przewidywalność otoczenia regulacyjnego i jasne reguły gry to fundament, bez którego krajowe firmy nie podejmą ryzyka wejścia w nowe, kapitałochłonne obszary – od produkcji komponentów dla energetyki wiatrowej, przez specjalistyczne usługi inżynieryjne, po zaawansowaną logistykę inwestycyjną. Grupa Tauron identyfikuje się ze strategią local content, co znajduje odzwierciedlenie w wewnętrznych procesach zakupowych spółek grupy.

Silna współpraca z polskimi firmami zmniejsza zależność od importu, podnosi odporność infrastruktury krytycznej oraz zwiększa zdolność państwa do działania w sytuacjach kryzysowych. W pierwszej kolejności plan obejmuje sektory strategiczne – energetykę, obronność, infrastrukturę sieciową. Rok 2026, ogłoszony przez MAP rokiem local content, jest naturalnym momentem przyspieszenia tych działań. Obrady Okrągłego Stołu „Rzeczpospolitej" z udziałem pana ministra Wojciecha Balczuna dają możliwość dyskusji o tym, jak przełożyć ambicje na konkretne mechanizmy – i widzę po stronie rządowej autentyczną determinację. Prace zespołu ds. udziału komponentu krajowego w kluczowych procesach inwestycyjnych, w których Grupa Tauron aktywnie uczestniczy, dają realną nadzieję na stworzenie spójnych ram pozwalających mierzyć i systematycznie rozwijać krajowy łańcuch dostaw.

W strategii Grupy Tauron na lata 2025–2035, zakładającej 100 mld zł na inwestycje, local content jest jednym z filarów odpowiedzialnego rozwoju. Budowanie kompetencji, wspieranie polskich dostawców i konsekwentne wzmacnianie krajowego przemysłu to nasza odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej. Łączy bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze Polski