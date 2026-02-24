Krzysztof Zawadzki, p.o. wiceprezesa zarządu ds. Handlu, Tauron Polska Energia.
Silna współpraca z polskimi firmami zmniejsza zależność od importu, podnosi odporność infrastruktury krytycznej oraz zwiększa zdolność państwa do działania w sytuacjach kryzysowych. W pierwszej kolejności plan obejmuje sektory strategiczne – energetykę, obronność, infrastrukturę sieciową. Rok 2026, ogłoszony przez MAP rokiem local content, jest naturalnym momentem przyspieszenia tych działań. Obrady Okrągłego Stołu „Rzeczpospolitej" z udziałem pana ministra Wojciecha Balczuna dają możliwość dyskusji o tym, jak przełożyć ambicje na konkretne mechanizmy – i widzę po stronie rządowej autentyczną determinację. Prace zespołu ds. udziału komponentu krajowego w kluczowych procesach inwestycyjnych, w których Grupa Tauron aktywnie uczestniczy, dają realną nadzieję na stworzenie spójnych ram pozwalających mierzyć i systematycznie rozwijać krajowy łańcuch dostaw.
W strategii Grupy Tauron na lata 2025–2035, zakładającej 100 mld zł na inwestycje, local content jest jednym z filarów odpowiedzialnego rozwoju. Budowanie kompetencji, wspieranie polskich dostawców i konsekwentne wzmacnianie krajowego przemysłu to nasza odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej. Łączy bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze Polski
