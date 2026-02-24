Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Konfederacja dwa razy silniejsza od partii Grzegorza Brauna, sześć partii w Sejmie

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, do Sejmu dostaliby się przedstawiciele sześciu partii – wynika z sondażu pracowni Ipsos dla TVP Info. Według badania, różnica poparcia między liderem a wiceliderem nie jest wielka, zaś dwie obecne partie koalicyjne nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Publikacja: 24.02.2026 11:12

Lider Konfederacji Krzysztof Bosak i prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun

Foto: Fotorzepa/Jakub Czermiński, PAP/Piotr Nowak

Jakub Czermiński

„Na kandydata jakiej partii/komitetu wyborczego zagłosował(a)by Pan/i w wyborach do Sejmu RP?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu, przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP Info.

Kto wygrałby wybory do Sejmu? Wyniki najnowszego sondażu

Wyniki pokazują, że na prowadzeniu pod względem poparcia znajduje się Koalicja Obywatelska. Formację, na czele której stoi premier Donald Tusk, wskazało 29 proc. respondentów. KO o trzy punkty procentowe wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość – partia prezesa Jarosława Kaczyńskiego ma, według badania, poparcie na poziomie 26 proc.

Na podium znalazła się także Konfederacja, której liderami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen – chęć głosowania na tę partię wyraziło 14 proc. uczestników sondażu.

Z badania Ipsos wynika, że do Sejmu dostałyby się również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7 proc.), a także Nowa Lewica, na czele której stoi Włodzimierz Czarzasty (6 proc.) i partia Razem (5 proc.), której liderzy to Adrian Zandberg i Aleksandra Owca.

Sondaż: Polska 2050 i PSL poza Sejmem

Według sondażu, w Sejmie zabrakłoby przedstawicieli dwóch partii obecnie współtworzących rząd, Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. W badaniu formacja kierowana obecnie przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza otrzymały po 2 proc. poparcia, co oznacza, że nie przekroczyłyby nie tylko progu wyborczego (5 proc.), ale także progu uprawniającego do otrzymywania państwowej subwencji (3 proc.).

Co setny ankietowany (1 proc.) wybrałby w wyborach inną partię od wyżej wymienionych, a ponad co dwunasty (8 proc.) zaznaczył w ankiecie odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”. Sondaż Ipsos został przeprowadzony 19 i 20 lutego za pomocą wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków – podało TVP Info.

Dla porównania, w niedawnym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski również liderem była Koalicja Obywatelska, która wyprzedzała kolejno PiS, Konfederację, Konfederację Korony Polskiej oraz Nową Lewicę, jednak w tym badaniu przewaga KO nad Prawem i Sprawiedliwością była większa i wynosiła 9,2 pkt. proc. Według tego sondażu, Polskie Stronnictwo Ludowe balansuje na granicy progu wyborczego (5 proc.), a pod progiem są partia Razem (2,5 proc.) i Polska 2050 (1 proc.).

Ogólne poparcie dla rządu Donalda Tuska. Dane w procentach, luty 2026 r.

Foto: PAP

Z kolei ostatni sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej pokazywał, że przewaga formacji Donalda Tuska nad partią Jarosława Kaczyńskiego to 6,69 pkt. proc. Według tego badania, po wyborach w Sejmie znalazłoby się pięć partii.

Źródło: rp.pl / TVP Info

