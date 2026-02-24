„Na kandydata jakiej partii/komitetu wyborczego zagłosował(a)by Pan/i w wyborach do Sejmu RP?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu, przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP Info.

Kto wygrałby wybory do Sejmu? Wyniki najnowszego sondażu

Wyniki pokazują, że na prowadzeniu pod względem poparcia znajduje się Koalicja Obywatelska. Formację, na czele której stoi premier Donald Tusk, wskazało 29 proc. respondentów. KO o trzy punkty procentowe wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość – partia prezesa Jarosława Kaczyńskiego ma, według badania, poparcie na poziomie 26 proc.

Na podium znalazła się także Konfederacja, której liderami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen – chęć głosowania na tę partię wyraziło 14 proc. uczestników sondażu.

Z badania Ipsos wynika, że do Sejmu dostałyby się również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7 proc.), a także Nowa Lewica, na czele której stoi Włodzimierz Czarzasty (6 proc.) i partia Razem (5 proc.), której liderzy to Adrian Zandberg i Aleksandra Owca.