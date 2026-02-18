Poniżej progu wyborczego (5 proc.), ale powyżej progu gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.) znalazła się Partia Razem z wynikiem 3,07 proc. Poniżej tego ostatniego progu znalazły się Polska 2050 (2,84 proc.) i PSL (2,55 proc.).

W porównaniu do styczniowego badania OGB KO straciła 4,5 punktu proc. poparcia, a poparcie dla PiS zmniejszyło się o 0,7 punktu proc. Najwięcej – 2,1 punktu proc. – zyskuje Konfederacja. 0,7 punktu proc. traci Konfederacja Korony Polskiej, 1,4 punktu proc. zyskuje Nowa Lewica. Rośnie też poparcie dla Polski 2050 (o 1,6 punktu proc., sondaż przeprowadzono przed rozłamem w klubie Polski 2050 i zapowiedzią powołania w Sejmie klubu Centrum) oraz dla PSL (o 1 punkt proc.).

Sondaż: PiS do budowy większości potrzebuje obu Konfederacji. Z kim większość może zbudować KO?

OGB przedstawiło też prognozę podziału mandatów przy zaprezentowanych wynikach. KO mogłaby liczyć na 188 mandatów, PiS – 154 mandaty, Konfederacja 70 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – 38 mandatów. 10 mandatów zdobyłaby w Sejmie Lewica.

Taki układ sił oznaczałby, że PiS do stworzenia koalicji potrzebowałby obu Konfederacji (PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej mają łącznie 262 mandaty), podczas gdy KO mogłaby zbudować koalicję z samą Konfederacją (taka koalicja miałaby 258 mandatów). Jarosław Kaczyński wielokrotnie wykluczył możliwość koalicji z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, ale już Przemysław Czarnek, były minister edukacji w rządzie PiS, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” takiej koalicji nie wykluczał.

Sondaż: Jak zmieniło się poparcie dla partii od wyborów z 2023 roku?

W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie większe o 3,8 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 7,57 punktu proc. Konfederacja zyskuje 7,22 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 16,21 punktu proc. Nowa Lewica traci 2,75 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku) startowała z jednej listy, wówczas zyskuje 0,32 punktu proc. Tracą PSL i Polska 2050. Startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 9,01 punktu proc.