Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy sondaż: KO na czele, ale traci. Silna Konfederacja

Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą.

Publikacja: 18.02.2026 09:34

Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, liderzy Konfederacji

Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, liderzy Konfederacji

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zmieniły się preferencje wyborcze według najnowszego sondażu OGB?
  • Które partie zyskały, a które straciły poparcie od stycznia?
  • Jakie są prognozy podziału mandatów w Sejmie przy zaprezentowanych wynikach sondażu?

Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je KO z poparciem 34,5 proc.

Reklama
Reklama

Sondaż: Koalicja Obywatelska od stycznia straciła najwięcej. Zyskują Konfederacja, Nowa Lewica, Polska 2050 i PSL

Drugie miejsce zajmuje PiS, na który chce głosować 27,81 proc. badanych. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Konfederacja, na którą chce głosować 14,38 proc. respondentów. 

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 8,99 proc. oraz Nowa Lewica, na którą chce głosować 5,86 proc. badanych. 

Reklama
Reklama

Poniżej progu wyborczego (5 proc.), ale powyżej progu gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.) znalazła się Partia Razem z wynikiem 3,07 proc. Poniżej tego ostatniego progu znalazły się Polska 2050 (2,84 proc.) i PSL (2,55 proc.).

W porównaniu do styczniowego badania OGB KO straciła 4,5 punktu proc. poparcia, a poparcie dla PiS zmniejszyło się o 0,7 punktu proc. Najwięcej – 2,1 punktu proc. – zyskuje Konfederacja. 0,7 punktu proc. traci Konfederacja Korony Polskiej, 1,4 punktu proc. zyskuje Nowa Lewica. Rośnie też poparcie dla Polski 2050 (o 1,6 punktu proc., sondaż przeprowadzono przed rozłamem w klubie Polski 2050 i zapowiedzią powołania w Sejmie klubu Centrum) oraz dla PSL (o 1 punkt proc.).

Sondaż: PiS do budowy większości potrzebuje obu Konfederacji. Z kim większość może zbudować KO?

OGB przedstawiło też prognozę podziału mandatów przy zaprezentowanych wynikach. KO mogłaby liczyć na 188 mandatów, PiS – 154 mandaty, Konfederacja 70 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – 38 mandatów. 10 mandatów zdobyłaby w Sejmie Lewica.

Taki układ sił oznaczałby, że PiS do stworzenia koalicji potrzebowałby obu Konfederacji (PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej mają łącznie 262 mandaty), podczas gdy KO mogłaby zbudować koalicję z samą Konfederacją (taka koalicja miałaby 258 mandatów). Jarosław Kaczyński wielokrotnie wykluczył możliwość koalicji z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, ale już Przemysław Czarnek, były minister edukacji w rządzie PiS, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” takiej koalicji nie wykluczał.

Sondaż: Jak zmieniło się poparcie dla partii od wyborów z 2023 roku?

W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie większe o 3,8 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 7,57 punktu proc. Konfederacja zyskuje 7,22 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 16,21 punktu proc. Nowa Lewica traci 2,75 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku) startowała z jednej listy, wówczas zyskuje 0,32 punktu proc. Tracą PSL i Polska 2050. Startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 9,01 punktu proc.

Reklama
Reklama
Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)

Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)

Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)

Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

Jeśli chodzi o mandaty, to KO zyskałaby 31 mandatów, PiS straciłby 40 mandatów, Trzecia Droga straciłaby wszystkie 65 mandatów, Nowa Lewica straciłaby 16 mandatów, a Konfederacja zyskałaby 52 mandaty, a gdyby doliczyć mandaty Konfederacji Korony Polskiej – 90 mandatów.

Badanie OGB przeprowadzone zostało metodą CATI 9-14 lutego na reprezentatywnej grupie 1 000 osób. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Polska 2050 Konfederacja Korony Polskiej
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
inister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (C) oraz politycy Polski 2050: Aleksandra Leo (L)
Polityka
Rozłam Polski 2050. Członkowie opuszczają partię i zakładają nowy klub w Sejmie
Jan Maria Jackowski
Polityka
Jan Maria Jackowski dla „Rzeczpospolitej”: To trudny moment dla PiS. Nie mają skąd czerpać poparcia
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Polityka
Czystki w PiS? Możliwe zawieszenia ważnych polityków
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama