Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, liderzy Konfederacji
Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je KO z poparciem 34,5 proc.
Drugie miejsce zajmuje PiS, na który chce głosować 27,81 proc. badanych. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Konfederacja, na którą chce głosować 14,38 proc. respondentów.
Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 8,99 proc. oraz Nowa Lewica, na którą chce głosować 5,86 proc. badanych.
Poniżej progu wyborczego (5 proc.), ale powyżej progu gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.) znalazła się Partia Razem z wynikiem 3,07 proc. Poniżej tego ostatniego progu znalazły się Polska 2050 (2,84 proc.) i PSL (2,55 proc.).
W porównaniu do styczniowego badania OGB KO straciła 4,5 punktu proc. poparcia, a poparcie dla PiS zmniejszyło się o 0,7 punktu proc. Najwięcej – 2,1 punktu proc. – zyskuje Konfederacja. 0,7 punktu proc. traci Konfederacja Korony Polskiej, 1,4 punktu proc. zyskuje Nowa Lewica. Rośnie też poparcie dla Polski 2050 (o 1,6 punktu proc., sondaż przeprowadzono przed rozłamem w klubie Polski 2050 i zapowiedzią powołania w Sejmie klubu Centrum) oraz dla PSL (o 1 punkt proc.).
OGB przedstawiło też prognozę podziału mandatów przy zaprezentowanych wynikach. KO mogłaby liczyć na 188 mandatów, PiS – 154 mandaty, Konfederacja 70 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – 38 mandatów. 10 mandatów zdobyłaby w Sejmie Lewica.
Taki układ sił oznaczałby, że PiS do stworzenia koalicji potrzebowałby obu Konfederacji (PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej mają łącznie 262 mandaty), podczas gdy KO mogłaby zbudować koalicję z samą Konfederacją (taka koalicja miałaby 258 mandatów). Jarosław Kaczyński wielokrotnie wykluczył możliwość koalicji z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, ale już Przemysław Czarnek, były minister edukacji w rządzie PiS, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” takiej koalicji nie wykluczał.
W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie większe o 3,8 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 7,57 punktu proc. Konfederacja zyskuje 7,22 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 16,21 punktu proc. Nowa Lewica traci 2,75 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku) startowała z jednej listy, wówczas zyskuje 0,32 punktu proc. Tracą PSL i Polska 2050. Startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 9,01 punktu proc.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
Jeśli chodzi o mandaty, to KO zyskałaby 31 mandatów, PiS straciłby 40 mandatów, Trzecia Droga straciłaby wszystkie 65 mandatów, Nowa Lewica straciłaby 16 mandatów, a Konfederacja zyskałaby 52 mandaty, a gdyby doliczyć mandaty Konfederacji Korony Polskiej – 90 mandatów.
Badanie OGB przeprowadzone zostało metodą CATI 9-14 lutego na reprezentatywnej grupie 1 000 osób.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Grupa posłów Polski 2050 odchodzi z partii i zakłada klub Centrum. - Chcemy utworzyć klub parlamentarny, w który...
Co pokazuje zachowanie Sebastiana Kalety wobec Ryszarda Terleckiego na sejmowym korytarzu pod okiem kamer? Czy t...
W kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości trwają rozmowy dotyczące wzmocnienia dyscypliny partyjnej. Według nieofi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas