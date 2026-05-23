Choć w polskiej przestrzeni medialnej regularnie wybucha alarm dotyczący potencjalnego wycofania się lub uszczuplenia sił amerykańskich na wschodniej flance NATO, oficjalne komunikaty z Wilna, Rygi i Tallinna pozostają wyważone i tonują panikę. Dla tamtejszych elit politycznych oraz wywiadów wojskowych kluczowe znaczenie ma chłodna ocena faktów: bezpośrednia inwazja kinetyczna ze strony Federacji Rosyjskiej nie jest obecnie postrzegana jako scenariusz natychmiastowy, głównie dlatego, że Ukraina stanowi skuteczną tarczę chroniącą region Bałtyku. Nie oznacza to jednak spokoju, kraje te codziennie mierzą się z bezprecedensową presją hybrydową oraz nowymi, zaskakującymi wyzwaniami napływającymi z teatru działań wojennych.

Czy państwom bałtyckim grozi rychła inwazja?

Choć zachodnie media nierzadko straszą rychłym atakiem Rosji, liderzy Litwy, Łotwy i Estonii celowo unikają alarmistycznego tonu, by nie znieczulić zachodnich sojuszników na realne zagrożenie w „godzinie W”. Zamiast tego region przekształca się w silnie ufortyfikowaną strefę oporu, gdzie obok międzynarodowych brygad NATO i amerykańskich batalionów pancernych wyrasta potężna, rodzima artyleria zdolna do zadawania dotkliwych ciosów odwetowych. Co więcej, dynamiczna sytuacja na froncie w 2026 r. przyniosła zupełnie nowe, paradoksalne zagrożenie: odpryski ukraińskich ataków dronowych na północną Rosję, które paraliżują bałtyckie miasta i wywołują niespotykane dotąd napięcia na linii Kijów–Wilno.

Forteca Bałtyk: międzynarodowy trzon obronny i militarne ambicje Tallinna

Obecność wojskowa Sojuszu Północnoatlantyckiego w regionie bałtyckim przestała być jedynie symbolicznym manifestem politycznym, stając się realną barierą odstraszania. Na Litwie stacjonuje obecnie około tysiąca amerykańskich wojskowych, dysponujących ciężkim sprzętem w postaci czołgów M1 Abrams i wozów bojowych Bradley, a kluczowe punkty oporu koncentrują się wokół baz i poligonów w Podbrodziu, Rukli oraz Szawlach. Architektura bezpieczeństwa opiera się na trzech wielonarodowych brygadach, w których wiodącą rolę odgrywają tzw. państwa ramowe: Wielka Brytania w Estonii (przy rosnącym znaczeniu Francji), Kanada na Łotwie (wspierana m.in. przez Polaków i Czechów) oraz Niemcy na Litwie. Ta ostatnia relacja wiązała się z długimi, skomplikowanymi negocjacjami na linii Wilno–Berlin; ostatecznie jednak niemiecka „brygada widmo” zaczęła realnie przenosić się na Litwę wraz z rodzinami żołnierzy, co wymagało od Litwinów potężnych inwestycji w infrastrukturę.

Równolegle ochronę nieba zapewniają rotacyjne misje Baltic Air Policing operujące z Szawli oraz estońskiej bazy Ämari, których myśliwce regularnie przechwytują rosyjskie maszyny naruszające przestrzeń powietrzną nad Zatoką Fińską. Same kraje bałtyckie nie ograniczają się do biernego przyjmowania pomocy. Przykładem jest Estonia, która od 2022 r. realizuje niezwykle agresywną strategię zakupów artyleryjskich. Jak zauważa Bartosz Chmielewski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich: „Estonia, kupując systemy dalekiego zasięgu, takie jak HIMARS czy koreańskie K9, wysyła jasny sygnał: w razie konfliktu jesteśmy gotowi na odwet strukturalny i niszczenie celów głęboko na terytorium przeciwnika, nie wyłączając obiektów w rejonie Petersburga. To całkowita zmiana filozofii obronnej z czysto pasywnej na aktywne odstraszanie kosztem”.

Codzienność wojny hybrydowej

Choć wywiady wojskowych państw bałtyckich, na czele z estońską Policją Bezpieczeństwa (KAPO), oceniają, że bezpośredni atak ze strony Moskwy nie jest kwestią najbliższych miesięcy, region ten znajduje się w stanie permanentnej wojny w tzw. szarej strefie. Rosyjskie prowokacje graniczne, naruszenia przestrzeni powietrznej oraz operacje dezinformacyjne i cyberataki stały się tam niemal rutynowym elementem codzienności, przypominając sytuację geopolityczną Tajwanu.

Rosjanie z premedytacją wykorzystują niejasności wokół sporów granicznych, wysyłając uzbrojonych pograniczników i bliżej niezidentyfikowane formacje w rejony sporne z Estonią, a statystyki pokazują, że do wtargnięć rosyjskich myśliwców dochodzi regularnie raz na dwa miesiące lub kwartał. Co więcej, niepokój budzą działania w basenie Morza Bałtyckiego, gdzie operują jednostki tzw. rosyjskiej floty cienia, a w ostatnich latach dochodziło do niewyjaśnionych aktów sabotażu i uszkodzeń podmorskiej infrastruktury krytycznej, w tym kabli łącznościowych i gazociągów.

Bartosz Chmielewski podkreśla jednak, że lokalne społeczeństwa wypracowały unikalną odporność na te działania: „Dla przeciętnego mieszkańca Tallinna czy Rygi rosyjskie prowokacje to chleb powszedni. Oni nauczyli się z tym żyć i nie ulegają panice przy każdym naruszeniu granicy. Instytucje państwowe działają sprawnie, a systemy monitoringu szarej strefy są stale rozwijane”. W odpowiedzi na te zagrożenia, w 2025 r. uruchomiono inicjatywy takie jak Baltic Century, zacieśniające współpracę obronną państw nordyckich i bałtyckich w zakresie ochrony przed sabotażem, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych trwają zaawansowane prace nad oficjalnym raportem Baltic Security Assessment, mającym dokładnie sklasyfikować i zneutralizować te asymetryczne zagrożenia.

Paradoksy roku 2026: ukraińskie drony i dyplomatyczny bilans zysków i strat

Wiosną 2026 r. w regionie pojawił się zupełnie nowy, niespodziewany czynnik destabilizujący, który skomplikował dotychczasową, jednoznaczną narrację obronną. Zintensyfikowane ukraińskie ataki bezzałogowców wymierzone w cele w północnej Rosji doprowadziły do sytuacji, w której drony – w wyniku rosyjskiego zagłuszania elektronicznego – zaczęły zbaczać z kursu i spadać na terytorium wschodniej Łotwy, Estonii oraz Litwy. O ile słabo zaludnione obszary pogranicza estońsko-łotewskiego nie ucierpiały drastycznie, o tyle sytuacja stała się krytyczna na Litwie, której stolica, Wilno, leży zaledwie 30 kilometrów od granicy z Białorusią.

Przylatujące nad terytorium białoruskim drony wywołały masową panikę – w Wilnie ogłoszono alarm powietrzny, wstrzymano ruch kolejowy i lotniczy, zamknięto centra handlowe, a kluczowi politycy wraz z ludnością cywilną musieli ewakuować się do schronów. „To moment zwrotny, który wywołał pierwsze tak wyraźne, zakulisowe napięcia polityczne między Wilnem a Kijowem” – komentuje Bartosz Chmielewski. „Litwa była bezwarunkowym adwokatem Ukrainy, ale sytuacja, w której ukraińskie operacje bojowe rykoszetem paraliżują stolicę państwa NATO, zmusiła litewskie elity do twardych pytań o koordynację i bezpieczeństwo własnych obywateli”. Te zawirowania nakładają się na wcześniejsze, głębokie przewartościowania w bałtyckiej polityce zagranicznej. Litwa, będąca dotąd najbardziej proamerykańskim krajem regionu, redefiniuje swoje podejście do globalnych sojuszy. Brak oczekiwanych korzyści z bezkompromisowego poparcia dla Tajwanu, połączony z chińskim sabotażem gospodarczym m.in. w porcie w Kłajpedzie, sprawił, że – jak wskazuje analityk OSW – „Wilno zaczyna głośno mówić o rewizji polityki wobec Chin i poszukiwaniu pragmatycznego odprężenia z Pekinem, co pokazuje, że ideologiczne podejście z czasów administracji Bidena nie wytrzymało próby twardych realiów rynkowych”.