Minister obrony Estonii Hanno Pevkur poinformował portal Delfi, że dron wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju. Został zestrzelony przez siły NATO. Minister wyjaśnił później, że dron został zestrzelony przez rumuński myśliwiec F-16 uczestniczący w misji Baltic Air Policing.

Według doniesień szczątki drona spadły na tereny wioski Kablaküla, niedaleko miasta Peltsama i blisko jeziora Võrtsjärv na południu Estonii. – To pierwszy raz, kiedy sami zestrzeliliśmy drona – podkreślił Pevkur, dodając, że najprawdopodobniej był to ukraiński dron wymierzony w cele w Rosji.

Litewskie Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że myśliwiec rumuńskich sił powietrznych, który zestrzelił drona, wystartował z Litwy i stacjonuje w Szawlach – mieście w północnej części Litwy, na wschód od Kłajpedy.

Około godziny 12:00 mieszkańcy Estonii zostali ostrzeżeni, że w hrabstwach Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru i Põlva występuje zagrożenie ze strony dronów. „Jeśli zobaczysz drona, ukryj się i zadzwoń pod numer 112” – głosił alert wysłany do mieszkańców Estonii, w którym podkreślono, że nie są to ćwiczenia, a zagrożenie powietrzne jest realne.

Ostrzeżenie o zagrożeniu wydane również na Łotwie

– Otrzymaliśmy informacje od naszych kolegów z Łotwy, również nasze radary wykryły drona lecącego przez terytorium tego kraju w kierunku południowej Estonii. Uruchomiliśmy niezbędne środki i myśliwiec Bałtyckiej Policji Powietrznej zestrzelił drona – relacjonował Hanno Pevkur w rozmowie z portalem ERR.

Na Łotwie ostrzeżenie o zagrożeniu dronami wydano tuż przed południem w Ludzy i Krasławiu, wkrótce potem w Rėzekne (Rzężyca) i Preiliai, a później w jeszcze innych gminach. Łotewskie wojsko poinformowało o wtargnięciu drona w przestrzeń powietrzną kraju. Doniesiono również o poderwaniu myśliwców NATO. Arvis Zilė, szef łotewskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wyjaśnił, że dron później opuścił przestrzeń powietrzną kraju.

Ataki dronów w Rosji

Estoński portal ERR informuje też, że we wtorek drony zaatakowały północno-zachodnią część Rosji, powodując zamknięcie lotnisk Psków i Pułkowo w Petersburgu.

Ograniczenia wprowadzono po raz pierwszy na lotnisku Pułkowo około godziny 9:45. Zniesiono je około godziny 10:10, ale wkrótce działalność lotniska ponownie została zakłócona. Wcześniej gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenka wydał ostrzeżenie o zagrożeniu ze strony dronów w regionie, a o godzinie 11:48 opublikował w mediach społecznościowych informację, że rosyjskie siły obrony powietrznej zestrzeliły dwa drony nad obwodem leningradzkim. Następnie, o godz. 14:04 napisał już o siedmiu zestrzelonych dronach.

Nocne ataki ukraińskich dronów na Federację Rosyjską

Rosja poinformowała we wtorek o nocnych atakach dronów. Rosyjski resort obrony twierdził, że zestrzelono 315 dronów w ciągu nocy. Jednym z celów była rafineria ropy naftowej w Jarosławiu, na północny wschód od Moskwy. Słychać tam było eksplozje, a droga wyjazdowa do Moskwy musiała zostać zamknięta.

Delfi przypomina, że w niedzielę w litewskim obwodzie uciańskim zgłoszono katastrofę drona. Ładunki wybuchowe znalezione na miejscu katastrofy zostały usunięte. W niedzielę na Łotwie wydano również ostrzeżenie przed dronami. Powiadomienia o potencjalnym zagrożeniu wysłano do mieszkańców gmin Rēzekne, Ludza i Krasława.