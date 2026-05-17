Ukraiński dron, zdjęcie ilustracyjne
Jest to już kolejny podobny incydent odnotowany w ostatnich miesiącach w regionie Morza Bałtyckiego.
Szczątki wojskowego bezzałogowca zostały odnalezione w niedzielę w rejonie uciańskim na wschodzie Litwy. Wrak znajdował się na polu we wsi Samane, położonej około 40 kilometrów od granicy z Łotwą i 55 kilometrów od granicy z Białorusią – podaje agencja Reutera.
O zdarzeniu poinformować mieli mieszkańcy, którzy zgłosili sprawę po godzinie 19.00 czasu lokalnego. Na miejsce skierowano wówczas odpowiednie służby. W związku z incydentem wdrożono procedurę „Skydas”, stosowaną zwykle w sytuacjach potencjalnego zagrożenia wybuchem.
Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) Vilmantas Vitkauskas przekazał dziennikarzom, że według wstępnych ustaleń dron najprawdopodobniej pochodzi z Ukrainy. – Na podstawie wstępnych informacji, tego, co widzimy we wraku, i materiałów przekazanych przez kolegów, można przypuszczać, że jest to ukraiński dron – powiedział.
Vitkauskas podkreślił także, że nic nie wskazuje obecnie na to, by bezzałogowiec eksplodował. Litewskie służby zaznaczyły również, że maszyna prawdopodobnie nie była uzbrojona w materiały wybuchowe.
Na obecnym etapie nie udało się jeszcze ustalić dokładnego momentu przekroczenia litewskiej przestrzeni powietrznej ani chwili samego rozbicia maszyny. Dron nie został wykryty w momencie wlotu na terytorium Litwy.
Litewskie media przypomniały, że podobny incydent miał miejsce także w marcu. Wówczas w rejonie orańskim – niedaleko granicy z Białorusią – rozbił się ukraiński dron wojskowy. Maszyna miała zostać użyta do ataku na cele w Rosji, jednak wskutek działania rosyjskich systemów walki radioelektronicznej zboczyła z kursu i wleciała na terytorium Litwy.
Od marca podobne przypadki są coraz częściej odnotowywane w państwach bałtyckich należących do NATO – na Łotwie, Litwie i w Estonii. Według władz w Kijowie bezzałogowce miały być wykorzystywane do ataków na cele wojskowe w Rosji, jednak były dezorientowane przez rosyjskie systemy zakłóceń elektronicznych.
