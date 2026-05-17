Rzeczniczka MTK Oriane Maillet napisała w komunikacie przesłanym mediom, że przekazane przez „Haaretz” informacje są nieprecyzyjne, a Trybunał „zaprzecza, by wydał nowe nakazy aresztowania w związku z sytuacją w Palestynie”.

Informacje „Haaretz”: pięć nowych nakazów wobec polityków i wojskowych

„Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego wnioskował o wydanie zapieczętowanych nakazów aresztowania dla nieokreślonej liczby izraelskich urzędników, poinformowało źródło w gazecie „Haaretz”. Źródło dyplomatyczne, na które powołuje się dziennik, poinformowało, że nakazy mają dotyczyć dwóch izraelskich polityków i dwóch wojskowych, a termin wydania wniosku nie jest znany”.

Gazeta zaznaczyła, że nie wiadomo, kogo dotyczą te nakazy aresztowania ani kiedy MTK je wydał, gdyż Trybunał często najpierw je wydaje, a dopiero później upublicznia.

Nakaz aresztowania wobec Beniamina Netanjahu i Joawa Gallanta

W listopadzie 2024 r. MTK wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Beniamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony Izraela Joawa Gallanta, jednak w kwietniu 2025 r. Izba Apelacyjna MTK uchyliła decyzję niższej instancji.

Wniosek o wydanie nakazów złożył w maju 2024 r. prokurator MTK Karim Khan, twierdząc, że obaj są odpowiedzialni za popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w związku z działaniami Izraela podczas wojny w Strefie Gazy. Interwencja zbrojna na tym terytorium była odpowiedzią na atak na Izrael, przeprowadzony przez palestyńską organizację Hamas 7 października 2023 r.

Zarzuty wobec Netanjahu i Gallanta dotyczyły zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni wojennych, „popełnionych od co najmniej 8 października 2023 r. do co najmniej 20 maja 2024 r.”, – czyli w trakcie operacji odwetowej prowadzonej w Strefie Gazy po ataku Hamasu na Izrael. Wniosek wskazywał Netanjahu i Gallanta jako współsprawców użycia głodu jako metody prowadzenia działań wojennych oraz zbrodni przeciw ludzkości, polegających na mordach i prześladowaniach, a także na atakowaniu cywilów.

MTK wydał także nakazy aresztowania wobec kilku wysokich rangą funkcjonariuszy Hamasu, ale wycofał je, gdy zostali oni zabici przez Izrael podczas wojny. „Haaretz” nie wspomniał w niedzielę, by MTK wydał też kolejne nakazy aresztowania przywódców tej organizacji.