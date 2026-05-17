Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 16 na 17 maja:

WHO ogłosiła międzynarodowy alarm po wybuchu epidemii Eboli

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z epidemią wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. WHO podkreśla, że decyzja ma zmobilizować wsparcie międzynarodowe i postawić państwa regionu w stan najwyższej gotowości.

W prowincji Ituri w DRK odnotowano dotąd 246 zachorowań i 80 zgonów związanych z wirusem. Ognisko epidemii rozprzestrzeniło się również na Ugandę, gdzie w Kampali wykryto dwa potwierdzone przypadki zakażenia, w tym jeden śmiertelny. Ebola przenosi się poprzez kontakt z krwią i wydzielinami zakażonych osób, a choroba często kończy się śmiercią.

Starcia w Boliwii. Ranni i dziesiątki zatrzymanych po blokadach dróg

Co najmniej pięć osób zostało rannych, a około 50 zatrzymano podczas starć boliwijskiej policji z antyrządowymi demonstrantami blokującymi drogi dojazdowe do stolicy kraju, La Paz. Według lokalnych mediów służby użyły gazu łzawiącego, aby odblokować trasy prowadzące do miasta. Władze informują, że operacja umożliwiła wznowienie dostaw żywności, paliw i leków.

Protesty trwają od dwóch tygodni i są wymierzone w prezydenta Rodrigo Paza, który po objęciu urzędu rozpoczął reformy gospodarcze obejmujące cięcia budżetowe i likwidację dopłat do paliw. Demonstranci oskarżają rząd o pogłębianie kryzysu ekonomicznego.

Ukraińskie drony uderzyły pod Moskwą. Są ofiary śmiertelne

Co najmniej trzy osoby zginęły, a 12 zostało rannych w nocnym ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski – poinformowały rosyjskie władze. Większość rannych odnotowano w pobliżu wejścia do moskiewskiej rafinerii ropy naftowej. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że infrastruktura technologiczna zakładu nie została uszkodzona. Rosja regularnie informuje o kolejnych atakach dronowych na cele w pobliżu stolicy.

Bliski współpracownik Maduro deportowany do USA

Alex Saab, kolumbijsko-wenezuelski biznesmen i bliski współpracownik byłego prezydenta Nicolása Maduro, został deportowany z Wenezueli do Stanów Zjednoczonych – poinformowały władze migracyjne w Caracas. Saab został zatrzymany w lutym podczas wspólnej operacji służb amerykańskich i wenezuelskich.

Według źródeł może on przekazać śledczym informacje istotne dla postępowania przeciwko Maduro, który wraz z żoną odpowiada przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości m.in. za spisek związany z narkoterroryzmem. Deportacja Saaba ma świadczyć o pogłębiającej się współpracy służb USA i Wenezueli po zmianach politycznych w Caracas.