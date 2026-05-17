Szczepionka okazała się bezpieczna i skutecznie pobudzała układ odpornościowy. Naukowcy podkreślają jednak, że to dopiero badanie fazy 1, dlatego skuteczność terapii trzeba potwierdzić na większej grupie pacjentów.

Nowa szczepionka na glejaka uczy układ odpornościowy rozpoznawać guz

Glejak wielopostaciowy to szybko rozwijający się i obecnie nieuleczalny nowotwór mózgu. Standardowe leczenie obejmuje operację, radioterapię i chemioterapię, ale u wielu pacjentów choroba wraca. Poza tym guz jest w stanie ewoluować, a przy tym unikać odpowiedzi immunologicznej organizmu.

W najnowszym badaniu amerykańscy naukowcy opracowali terapię wykorzystującą specjalnie zaprojektowane cząsteczki DNA, których zadaniem było pobudzenie układu odpornościowego pacjenta do walki z nowotworem. Badana szczepionka GNOS-PV01 została opracowana indywidualnie dla każdego chorego. Naukowcy analizowali nowotwór każdej osoby i wybierali charakterystyczne dla niego białka, nazywane neoantygenami. Następnie przygotowali syntetyczną cząsteczkę DNA, która miała pobudzić układ odpornościowy tak, aby rozpoznawał te białka i niszczył komórki guza.

Według autorów badania przewagą tej technologii jest szeroki zakres działania. Szczepionka może kierować odpowiedź immunologiczną nawet przeciwko 40 białkom nowotworowym jednego pacjenta. Terapia ma również pomóc w przekształcaniu tak zwanych „zimnych” guzów, trudnych do wykrycia przez układ odpornościowy, w guzy bardziej podatne na eliminację przez ten układ.

Naukowcy podkreślają potrzebę dalszych badań nad szczepionką na glejaka

Do badania włączono dziewięciu dorosłych pacjentów z niedawno rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym. Wszyscy byli leczeni w Siteman Cancer Center w Stanach Zjednoczonych. Pacjenci otrzymali pierwszą dawkę szczepionki średnio 10 tygodni po operacji. Kolejne dawki podawano najpierw co trzy tygodnie przez dziewięć tygodni, a później co dziewięć tygodni, jeśli pacjent mógł kontynuować udział w badaniu.

U większości uczestników zaobserwowano wzrost aktywności komórek odpornościowych. U 2/3 pacjentów po sześciu miesiącach od operacji nie doszło do progresji choroby i tyle samo osób przeżyło co najmniej rok. 1/3 uczestników badania nadal żyła po dwóch latach, czyli dwa razy dłużej niż wynosi historyczny wskaźnik przeżycia w tej populacji pacjentów. Jedna uczestniczka nadal żyje i nie ma nawrotów choroby, niemal pięć lat po pierwotnej diagnozie.

Choć terapia wydaje się mieć duży potencjał, naukowcy zachowują ostrożność. Badanie objęło niewielką grupę pacjentów i miało przede wszystkim ocenić bezpieczeństwo szczepionki. Kolejnym krokiem ma być sprawdzenie jej skuteczności w większej populacji oraz rozszerzenie badań na różne typy glejaka wielopostaciowego.