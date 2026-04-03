Ile wody trzeba pić? 8 szklanek dziennie to mit
Największe badanie dotyczące zapotrzebowania ludzkiego organizmu na wodę, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wisconsin–Madison obala popularną tezę sugerującą, że należy wypijać 8 szklanek wody dziennie.
Czytaj więcej
Rząd nie podniesie progu podatkowego w PIT ponad 120 tys. zł i na razie nie zwiększy kwoty wolnej od podatku. Z tego powodu coraz więcej osób wraz...
Badanie przeprowadzone na tysiącach osób dowodzi, że rozpiętość w zapotrzebowaniu ludzi na wodę jest bardzo duża w zależności od wieku, płci i codziennej aktywności. Jego wyniki obalają mit jakoby osiem szklanek, czyli około 2 litrów wody dziennie zaspokajało codzienne potrzeby ludzkiego organizmu.
„Nauka nigdy nie wspierała zasady ośmiu szklanek jako odpowiedniej wytycznej, choćby dlatego, że myliła ona całkowity obrót wody w organizmie z wodą pochodzącą z samych napojów, podczas gdy duża część płynów pochodzi z jedzenia” – mówi Dale Schoeller, profesor nauk o żywieniu na Uniwersytecie Wisconsin–Madison współautor badania.
„To badanie jest najlepszym, jakie do tej pory przeprowadziliśmy, aby zmierzyć, ile wody ludzie faktycznie zużywają każdego dnia – czyli jaki jest przepływ wody do i z organizmu – oraz jakie główne czynniki nim sterują” – dodaje naukowiec.
Czytaj więcej
W kwietniu ruszyły wypłaty 13. emerytury. Pierwsze przelewy trafiły do seniorów już 1i 3 kwietnia, kolejne planowane są świętach - 10 kwietnia. Ch...
Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Science” objęło ponad 5600 osób z 26 krajów, w wieku od 8 dni do 96 lat. Naukowcy mierzyli czas, w jakim wypita woda przepływa przez ciała uczestników, stosując metodę wody znakowanej izotopowo.
„Mierząc tempo, w jakim dana osoba eliminuje te stabilne izotopy wraz z moczem w ciągu tygodnia, izotop wodoru mówi nam, ile wody jest wymieniane, a eliminacja izotopu tlenu pozwala określić, ile kalorii spalają” – tłumaczy prof. Dale Schoeller.
Wyniki badania nie dostarczają jednej, stałej wytycznej dla wszystkich. Jego autorzy ustalili, że średnie dzienne zapotrzebowanie waha się w granicach od 1 do 6 litrów.
„Zdarzają się też przypadki skrajne, u których obrót wody wynosi nawet 10 litrów dziennie” – mówi prof. Dale Schoeller. „Taka zmienność oznacza, że wskazywanie jednej średniej niewiele nam mówi. Stworzona przez nas baza danych pokazuje jednak najważniejsze czynniki korelujące z różnicami w zapotrzebowaniu na wodę” – wskazuje współautor badania.
Czytaj więcej
To dobra wiadomość dla miłośników słodyczy. Badania brytyjskich naukowców z King’s College London potwierdziły, że spożywanie gorzkiej czekolady sp...
W badaniu brało udział ponad 90 naukowców z całego świata. Pod uwagę wzięto czynniki środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność, wysokość nad poziomem morza, a także masę ciała, płeć, wiek i aktywność fizyczną uczestników oraz wskaźnik rozwoju społecznego danego kraju. Ustalono, że:
Przy zachowaniu wszystkich innych czynników na stałym poziomie, mężczyźni i kobiety różnią się o około pół litra w dziennym obrocie wody. Przykładowo:
Czytaj więcej
Od 1 lipca 2026 r. wzrosną minimalne wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia. Najwięcej zyskają lekarze specjaliści, ale wyraźnie wzrosną też p...
