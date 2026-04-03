Największe badanie dotyczące zapotrzebowania ludzkiego organizmu na wodę, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wisconsin–Madison obala popularną tezę sugerującą, że należy wypijać 8 szklanek wody dziennie.

Przestań liczyć szklanki wody



Badanie przeprowadzone na tysiącach osób dowodzi, że rozpiętość w zapotrzebowaniu ludzi na wodę jest bardzo duża w zależności od wieku, płci i codziennej aktywności. Jego wyniki obalają mit jakoby osiem szklanek, czyli około 2 litrów wody dziennie zaspokajało codzienne potrzeby ludzkiego organizmu.

„Nauka nigdy nie wspierała zasady ośmiu szklanek jako odpowiedniej wytycznej, choćby dlatego, że myliła ona całkowity obrót wody w organizmie z wodą pochodzącą z samych napojów, podczas gdy duża część płynów pochodzi z jedzenia” – mówi Dale Schoeller, profesor nauk o żywieniu na Uniwersytecie Wisconsin–Madison współautor badania.

„To badanie jest najlepszym, jakie do tej pory przeprowadziliśmy, aby zmierzyć, ile wody ludzie faktycznie zużywają każdego dnia – czyli jaki jest przepływ wody do i z organizmu – oraz jakie główne czynniki nim sterują” – dodaje naukowiec.

Ile wody dziennie trzeba pić? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi

Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Science” objęło ponad 5600 osób z 26 krajów, w wieku od 8 dni do 96 lat. Naukowcy mierzyli czas, w jakim wypita woda przepływa przez ciała uczestników, stosując metodę wody znakowanej izotopowo.

„Mierząc tempo, w jakim dana osoba eliminuje te stabilne izotopy wraz z moczem w ciągu tygodnia, izotop wodoru mówi nam, ile wody jest wymieniane, a eliminacja izotopu tlenu pozwala określić, ile kalorii spalają” – tłumaczy prof. Dale Schoeller.

Wyniki badania nie dostarczają jednej, stałej wytycznej dla wszystkich. Jego autorzy ustalili, że średnie dzienne zapotrzebowanie waha się w granicach od 1 do 6 litrów.

„Zdarzają się też przypadki skrajne, u których obrót wody wynosi nawet 10 litrów dziennie” – mówi prof. Dale Schoeller. „Taka zmienność oznacza, że wskazywanie jednej średniej niewiele nam mówi. Stworzona przez nas baza danych pokazuje jednak najważniejsze czynniki korelujące z różnicami w zapotrzebowaniu na wodę” – wskazuje współautor badania.

Ile wody pić na dzień? To kluczowe czynniki

W badaniu brało udział ponad 90 naukowców z całego świata. Pod uwagę wzięto czynniki środowiskowe takie jak temperatura, wilgotność, wysokość nad poziomem morza, a także masę ciała, płeć, wiek i aktywność fizyczną uczestników oraz wskaźnik rozwoju społecznego danego kraju. Ustalono, że:

Obrót wody jest najwyższy u mężczyzn w wieku około 20 lat, podczas gdy u kobiet utrzymuje się na stałym poziomie między 20. a 55. rokiem życia. Noworodki wymieniają proporcjonalnie najwięcej wody – każdego dnia zastępują około 28 proc. płynów w swoim ciele

Poziom aktywności fizycznej i status sportowca wyjaśniają największą część różnic w zapotrzebowaniu na wodę

Zwiększenie masy ciała o 50 kg dodaje 0,7 litra zapotrzebowania dziennie. Wzrost wilgotności o 50 proc. zwiększa zużycie wody o 0,3 litra

Przy zachowaniu wszystkich innych czynników na stałym poziomie, mężczyźni i kobiety różnią się o około pół litra w dziennym obrocie wody. Przykładowo: