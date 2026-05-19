Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nową mapą potrzeb zdrowotnych
Wiceminister zdrowia podkreślił w rozmowie, że w Polsce powinno być tyle porodówek, aby rodzącym kobietom zapewnić bezpieczeństwo. Na to ostatnie składa się natomiast, według niego, przede wszystkim dobrze przygotowany i doświadczony personel.
– Generalnie, jak pokazuje cały świat, taki zespół musi przyjmować przynajmniej dwa do trzech porodów dziennie, żeby można mówić o bezpieczeństwie. I tak w Europie się dzieje od wielu, wielu lat.
Rozmówca zauważył również, że liczba porodów ma wpływ na ekonomiczną sytuację oddziału.
– Przede wszystkim ministerstwo w tej chwili pracuje nad mapą potrzeb zdrowotnych i mapą szpitali, gdzie i jaki oddział powinien być – zdradził w rozmowie przywoływanej przez Rynek Zdrowia Tomasz Maciejewski.
Wyjaśnił, że resort pokaże za pośrednictwem tych map, w jakich odległościach od siebie powinny być oddziały, a także, które z nich mogłyby się skonsolidować. Jednym z kryteriów istnienia porodówki ma być odległość, a więc bezpieczeństwo dojazdowe. Natomiast drugim liczba 700 porodów. Jednak w przypadku tego ostatniego kryterium Ministerstwo Zdrowia przewiduje pewien wyjątek i rozważa nowy produkt dla poszczególnych porodówek – ryczałt do 400 porodów:
– I w tych przypadkach myślimy o swego rodzaju opłacie ryczałtowej za tę gotowość dla tych 400 porodów. Natomiast później od powyżej 400 porodów finansowanie byłoby już za każdy poród oddzielnie – powiedział wiceminister zdrowia i zdradził, że resort w czerwcu zaprezentuje nowe mapy. Tymczasem w trakcie ich tworzenia prowadzi rozmowy z oddziałami NFZ, konsultantami wojewódzkimi i ze starostami.
Zaznaczył również, że Ministerstwo Zdrowia pochyla się nad postulowanymi od dawna domami narodzin prowadzonymi przez położne, a także nad finansowaniem porodów domowych:
– Powołujemy w tej chwili zespół, który miałby opracować zasady funkcjonowania takiego domu narodzin, czy też porodu domowego i konkretne wymogi i żebyśmy mogli potem podać to do oceny Agencji Technologii Medycznej. I wycenić i wdrożyć – powiedział wiceminister zdrowia i przyznał, że pojawienie się realnych propozycji zmian zależy od współpracy wszystkich osób powołanych do wspomnianego zespołu.
