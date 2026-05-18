O rezygnacji z zajmowanego stanowiska sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała w mediach społecznościowych. Opublikowała treść pisma, jakie w piątek 15 maja skierowała w tej sprawie do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej.

Reklama Reklama

W piśmie tym sędzia Pawełczyk-Woicka powołała się na art. 9a ust. 3 ustawy o KRS, zgodnie z którym wspólna kadencja nowych członków Rady wybranych spośród sędziów rozpoczyna się z dniem następującym po dniu, w którym dokonano ich wyboru, zaś członkowie Rady poprzedniej kadencji pełnią swoje funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji nowych członków Rady. W tym kontekście Pawełczyk-Woicka zwróciła uwagę na prawidłowy skład KRS w związku z postanowieniem zabezpieczającym, które w ubiegłym tygodniu wydał Trybunał Konstytucyjny. Przypomnijmy, iż TK nakazał w nim Sejmowi powstrzymanie się od wyboru nowych członków sędziowskiej części KRS do czasu rozpoznania wniosku posłów PiS, kwestionującego sprowadzenie roli Sejmu do zatwierdzania kandydatów środowiska sędziowskiego.

W piśmie sędzia Pawełczyk-Woicka wskazała również na konieczność zwołania posiedzenia Rady w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o KRS – w składzie dotychczasowym w związku ze zwolnieniem stanowiska Przewodniczącego KRS i uwzględniając postanowienie TK.

Czytaj więcej Opinie Prawne Piotr Szymaniak: Nowa rada, stare problemy Wybór przez Sejm sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa nie spowoduje, że znikną wątpliwości co do jej konstytucyjności. Tyle tylko, że te...

Co zrobi Małgorzata Manowska?

"Szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam 15.05.2026 rezygnację z funkcji Przewodniczącego KRS. Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru Przewodniczącego. Czy Pierwszy Prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15.05.2025 (z naruszeniem prawa), czy w składzie dotychczasowym pozostawiam do jego decyzji" – podkreśliła Pawełczyk-Woicka.

W piątek Sejm wybrał 15 sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. W głosowaniu nie wzięli udziału wszyscy posłowie PiS. Zapowiedział to w debacie przed głosowaniem poseł tego ugrupowania, Michał Wójcik. Argumentował, że Sejm powinien wstrzymać prace w związku z postanowieniem zabezpieczającym TK.

Wicemister sprawiedliwości: zabezpieczenie TK było bezskuteczne

Do sprawy odniósł się wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. We wpisie zamieszczonym na portalu X stwierdził, że zabezpieczenie TK było bezskuteczne, ponieważ po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do wydania takiego postanowienia, a po drugie, nawet gdyby miał, to zostało wydane w nieprawidłowym składzie (m.in. dlatego, że orzekał tzw. „dubler”).

Jednocześnie zaznaczył, iż „obowiązkiem Pierwszego Prezesa SN jest zwołanie posiedzenia z nowym składem KRS”, a „wszystkie próby bojkotowania suwerennej, uprawnionej decyzji Sejmu RP spotkają się z adekwatną reakcją organów państwa”.