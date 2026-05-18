O rezygnacji z zajmowanego stanowiska sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała w mediach społecznościowych. Opublikowała treść pisma, jakie w piątek 15 maja skierowała w tej sprawie do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. 

W piśmie tym sędzia Pawełczyk-Woicka powołała się na art. 9a ust. 3 ustawy o KRS, zgodnie z którym wspólna kadencja nowych członków Rady wybranych spośród sędziów rozpoczyna się z dniem następującym po dniu, w którym dokonano ich wyboru, zaś członkowie Rady poprzedniej kadencji pełnią swoje funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji nowych członków Rady. W tym kontekście Pawełczyk-Woicka zwróciła uwagę na prawidłowy skład KRS w związku z postanowieniem zabezpieczającym, które w ubiegłym tygodniu wydał Trybunał Konstytucyjny. Przypomnijmy, iż TK nakazał w nim Sejmowi powstrzymanie się od wyboru nowych członków sędziowskiej części KRS do czasu rozpoznania wniosku posłów PiS, kwestionującego sprowadzenie roli Sejmu do zatwierdzania kandydatów środowiska sędziowskiego.

W piśmie sędzia Pawełczyk-Woicka wskazała również na konieczność zwołania posiedzenia Rady w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o KRS – w składzie dotychczasowym w związku ze zwolnieniem stanowiska Przewodniczącego KRS i uwzględniając postanowienie TK. 

Czytaj więcej

Krajowa Rada Sądownictwa
Opinie Prawne
Piotr Szymaniak: Nowa rada, stare problemy

Co zrobi Małgorzata Manowska?

"Szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam 15.05.2026 rezygnację z funkcji Przewodniczącego KRS.  Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru Przewodniczącego. Czy Pierwszy Prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15.05.2025 (z naruszeniem prawa), czy w składzie dotychczasowym pozostawiam do jego decyzji" – podkreśliła Pawełczyk-Woicka. 

W piątek Sejm wybrał 15 sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa. W głosowaniu nie wzięli udziału wszyscy posłowie PiS. Zapowiedział to w debacie przed głosowaniem poseł tego ugrupowania, Michał Wójcik. Argumentował, że Sejm powinien wstrzymać prace w związku z postanowieniem zabezpieczającym TK.

Czytaj więcej

Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak i poseł PiS Paweł Jabłoński (P) na sali posiedzeń Sejmu
Sądy i trybunały
Wybory do KRS. PiS zarzuca złamanie prawa. Kancelaria Sejmu odpowiada

Wicemister sprawiedliwości: zabezpieczenie TK było bezskuteczne

Do sprawy odniósł się wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. We wpisie zamieszczonym na portalu X stwierdził, że zabezpieczenie TK było bezskuteczne, ponieważ po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do wydania takiego postanowienia, a po drugie, nawet gdyby miał, to zostało wydane w nieprawidłowym składzie (m.in. dlatego, że orzekał tzw. „dubler”). 

Jednocześnie zaznaczył, iż „obowiązkiem Pierwszego Prezesa SN jest zwołanie posiedzenia z nowym składem KRS”, a „wszystkie próby bojkotowania suwerennej, uprawnionej decyzji Sejmu RP spotkają się z adekwatną reakcją organów państwa”.