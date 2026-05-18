Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati
W piśmie Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Przemysław Rosati zwrócił uwagę, że mimo częściowych zmian wprowadzonych w ostatnim czasie, wiele obowiązujących stawek za pomoc prawną z urzędu w dalszym ciągu nie odpowiada ani rzeczywistym kosztom świadczenia pomocy prawnej, ani współczesnym realiom rynku pomocy prawnej, a utrzymywanie wynagrodzeń na obecnym poziomie prowadzi do pogłębiania problemów systemowych oraz osłabienia gwarancji procesowych obywateli korzystających z pomocy prawnej finansowanej przez państwo.
„Wynagrodzenia za prowadzenie wielomiesięcznych, a nierzadko skomplikowanych spraw, pozostają na poziomie nieprzystającym zarówno do odpowiedzialności zawodowej pełnomocników i obrońców, jak i standardów należytej staranności wymaganych przy świadczeniu profesjonalnej pomocy prawnej” – podkreślił szef adwokatury.
W wystąpieniu mec. Rosati wskazał, że problem niedoszacowania wynagrodzeń dotyczy przede wszystkim spraw mających fundamentalne znaczenie dla ochrony praw obywatelskich, w szczególności spraw karnych, rodzinnych, pracowniczych, dotyczących nieletnich, ochrony dóbr osobistych czy spraw spadkowych.
Wśród przykładów wskazanych w wystąpieniu znalazły się m.in.:
Prezes NRA zaapelował nie tylko o pilne rozpoczęcie prac nad urealnieniem wysokości stawek we wszystkich kategoriach spraw wskazanych w wystąpieniu, ale też o dokonanie systemowego przeglądu wszystkich obowiązujących stawek pod kątem ich adekwatności do rzeczywistego nakładu pracy i czasu trwania postępowań oraz wypracowanie mechanizmu cyklicznej waloryzacji wynagrodzeń uwzględniającego wzrost kosztów świadczenia pomocy prawnej.
Przypomnijmy, iż ostatnia waloryzacja wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych reprezentujących klienta z urzędu, a także „z wyboru” weszła w życie 1 stycznia 2026 r.
Znowelizowane rozporządzenia ministra sprawiedliwości podniosły stawki o 100 proc. w dziesięciu kategoriach spraw:
Z kolei w pięciu kategoriach spraw wynagrodzenia wzrosły o 50 proc.:
