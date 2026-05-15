„To bardzo ważna wiadomość dla radców prawnych, aplikantów radcowskich, samorządu oraz obywateli, firm i organizacji korzystających z profesjonalnej pomocy prawnej” – pisze w mediach społecznościowych Krajowa Izba Radców Prawnych, która podkreśla, że przyjęta przez Sejm nowelizacja wprowadza zmiany, na które środowisko radcowskie czekało od dawna: wzmacniają pozycję radcy prawnego, porządkują zasady wykonywania zawodu i zwiększają bezpieczeństwo klientów.

Reklama Reklama

Nawet 200 tys. zł za podszywanie się pod radcę prawnego

Nowe przepisy przewidują przede wszystkim zaostrzenie zasad odpowiedzialności za bezprawne używanie tytułu zawodowego „radca prawny”. Grzywna za tego rodzaju działania ma wynieść od 5 tys. do 200 tys. zł, a także – w niektórych przypadkach grozić karą ograniczenia wolności. – Ta sprawa ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli. W dzisiejszych czasach „porad prawnych” udzielają narzędzia cyfrowe – kiedyś Google, dziś Chat GPT – ale też podmioty, które wobec klientów przedstawiają się jako kancelarie prawne. Klienci mają poczucie, że obsługują ich profesjonalni prawnicy po aplikacji np. radcowie prawni, a tymczasem często są to osoby nawet bez wykształcenia prawniczego – mówił „Rzeczpospolitej” prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Jednocześnie nowelizacja przyznaje radcy prawnemu ochronę funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Koniec z luką w przepisach dla aplikantów

Uregulowana ma zostać również kwestia statusu aplikantów radcowskich w okresie pomiędzy wpisem na listę radców prawnych a złożeniem ślubowania. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, po skreśleniu z listy aplikantów i wpisaniu na listę radców prawnych – ale przed złożeniem ślubowania – prawa do wykonywania zawodu jeszcze nie mają. – W praktyce jest to okres, który – jeśli chodzi o uprawnienia takiej osoby – pozostaje poza regulacjami. Prowadzi to do paradoksalnej sytuacji, w której osoba już wpisana na listę radców prawnych – ale taka, która nie złożyła jeszcze ślubowania – ma mniejsze uprawnienia niż wtedy, kiedy była jeszcze aplikantem, bo wówczas mogła chociażby zastępować radcę prawnego w sądzie – tłumaczył na łamach „Rz” wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Tomasz Korpusiński. Po zmianach taka „niezakwalifikowana” dziś osoba będzie miała więc uprawnienia aplikanta.

Nowelizacja wprowadza zasadę natychmiastowej wykonalności prawomocnego i kończącego postępowanie orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Oznacza to rezygnację z zasady zakładającej, że wniesienie kasacji automatycznie wstrzymuje wykonalność orzeczenia tego sądu.

Zmianie ulegną też zasady dotyczące obligatoryjnego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Jak pisaliśmy, dzisiaj z obowiązku tego pomaga wywiązywać się Krajowa Izba Radców Prawnych, korzystając z instytucji zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. Jak tłumaczy wiceprezes rady, choć jest to formuła prawnie dopuszczalna, znana prawu cywilnemu, po zmianach powstałaby odrębna podstawa prawna do działania samorządu, a więc umożliwiająca ubezpieczanie radców przez samą izbę. Ci, którzy się na to nie zdecydują, będą mogli ubezpieczyć się sami, ale to będzie podlegało kontroli.