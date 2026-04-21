Egzamin radcowski, czyli zawodowy egzamin dla radców prawnych w Lublinie w 2024 r.
Egzaminy przeprowadzi 50 komisji powołanych przez resort sprawiedliwości w największych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie.
W skład każdej komisji wchodzi osiem osób: czterech przedstawicieli ministra sprawiedliwości – sędziów sądów powszechnych i administracyjnych – oraz czterech adwokatów lub radców prawnych delegowanych przez Naczelną Radę Adwokacką (NRA) albo Krajową Radę Radców Prawnych (KRRP). Spośród dopuszczonych do egzaminu adwokackiego 1 010 to aplikanci, a 260 – osoby uprawnione z innych tytułów. W przypadku egzaminu radcowskiego proporcje wynoszą odpowiednio: 1 270 aplikantów i 275 osób spoza aplikacji.
– To intensywny czas dla młodych prawników – zdający są na ostatniej prostej do założenia wymarzonej togi adwokackiej. To także moment, w którym skupienie i przede wszystkim wiara w siebie pozwalają osiągnąć sukces. Nie mam wątpliwości, że będzie on udziałem wielu osób przystępujących do egzaminu, i że wkrótce zobaczymy się na ślubowaniach adwokackich – mówi „Rzeczpospolitej” prezes NRA Przemysław Rosati.
Zwraca też uwagę, że formuła egzaminu wymaga uzupełnienia. – Prawnik pracuje słowem, więc zdecydowanie powinien pojawić się element egzaminu ustnego – oczywiście przeprowadzonego w sposób transparentny. Pozwoli to weryfikować kompetencje w kontekście faktycznego wykonywania zawodu na salach sądowych – dodaje mec. Rosati, zastrzegając, że jest to decyzja ustawodawcy.
Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że egzamin radcowski nie jest prostym testem. – Stanowi przecież ostateczną przepustkę do zawodu zaufania publicznego i gwarantuje przyszłym klientom najwyższą jakość pomocy prawnej. Osoby kończące trzyletnią aplikację mogą być jednak spokojne o wynik, ponieważ przeszły najbardziej intensywną i rzetelną ścieżkę przygotowania zawodowego – mówi mec. Chróścik.
Dodaje też, że samorząd radców prawnych zapewnia nowoczesne i dobre formy kształcenia, łącząc wykłady, spotkania i praktyki z systematyczną pracą nad kazusami, egzaminami próbnymi oraz merytorycznymi konsultacjami.
– Skuteczność tego modelu szkolenia potwierdza zawsze wysoka zdawalność wśród osób przystępujących do egzaminu bezpośrednio po zakończeniu aplikacji – dodaje szef radcowskiego samorządu.
Oba egzaminy trwają cztery dni i składają się z pięciu części. Pierwszego dnia zdający rozwiązują zadanie z prawa karnego, drugiego – z prawa cywilnego lub rodzinnego, trzeciego – z prawa gospodarczego, czwartego – z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i etyki. Czas na rozwiązanie zadań z pierwszych trzech dni wynosi sześć godzin; ostatniego dnia – łącznie osiem godzin. Egzaminy rozpoczynają się każdego dnia o godz. 10 – kandydaci, którzy stawią się później, nie zostają dopuszczeni.
Zadania oparte są na stanach faktycznych; zdający sporządzają m.in. profesjonalne pismo procesowe – apelację, pozew, opinię prawną lub skargę. W trakcie egzaminu można korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Zadania są identyczne dla wszystkich zdających dany egzamin i przygotowują je zespoły złożone z przedstawicieli ministra sprawiedliwości oraz NRA lub KRRP.
99 proc. zdających korzysta z własnych laptopów spełniających wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczących komisji. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia aplikację LexExam – edytor tekstu blokujący dostęp do zasobów komputera i uniemożliwiający łączność z urządzeniami zewnętrznymi. Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive'ach.
Resort podaje też, że wśród przystępujących do egzaminu adwokackiego są trzy osoby z niepełnosprawnościami i 18 matek karmiących; do egzaminu radcowskiego – 11 osób z niepełnosprawnościami i 31 matek karmiących. Osobom z niepełnosprawnościami przysługuje wydłużenie o połowę czasu każdej części egzaminu; matkom karmiącym – dwie półgodzinne przerwy dziennie.
W 2025 r. do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1535 osób, a radcowskiego – 2056. Zdawalność wyniosła odpowiednio 82,3 proc. i 83,2 proc.
Tegoroczny cykl egzaminów zawodowych zainaugurował egzamin komorniczy, który odbył się w ubiegłym tygodniu. Przystąpiło do niego 98 kandydatów (o dramatycznym spadku zainteresowania zawodem komornika piszemy TUTAJ) przed dwoma komisjami – w Warszawie i w Katowicach. Egzamin obejmował cztery części: dwie z zakresu czynności komorniczych, trzecią dotyczącą projektu czynności zaskarżonej przez stronę (zgodnie z art. 767 par. 5 k.p.c., który reguluje kwestię wniesienia skargi na czynność komornika) oraz czwartą część z zasad wykonywania zawodu i etyki.
