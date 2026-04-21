Egzaminy przeprowadzi 50 komisji powołanych przez resort sprawiedliwości w największych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie.

Czytaj więcej Zawody prawnicze Maraton egzaminów prawniczych. Kandydaci na komorników już wystartowali 98 kandydatów na komorników przystąpiło do rozpoczętego we wtorek egzaminu zawodowego. Za tydzień swoje umiejętności sprawdzi ponad 2,8 tysiąca kan...

W skład każdej komisji wchodzi osiem osób: czterech przedstawicieli ministra sprawiedliwości – sędziów sądów powszechnych i administracyjnych – oraz czterech adwokatów lub radców prawnych delegowanych przez Naczelną Radę Adwokacką (NRA) albo Krajową Radę Radców Prawnych (KRRP). Spośród dopuszczonych do egzaminu adwokackiego 1 010 to aplikanci, a 260 – osoby uprawnione z innych tytułów. W przypadku egzaminu radcowskiego proporcje wynoszą odpowiednio: 1 270 aplikantów i 275 osób spoza aplikacji.

Postulat egzaminu ustnego i wysoka zdawalność aplikantów

– To intensywny czas dla młodych prawników – zdający są na ostatniej prostej do założenia wymarzonej togi adwokackiej. To także moment, w którym skupienie i przede wszystkim wiara w siebie pozwalają osiągnąć sukces. Nie mam wątpliwości, że będzie on udziałem wielu osób przystępujących do egzaminu, i że wkrótce zobaczymy się na ślubowaniach adwokackich – mówi „Rzeczpospolitej” prezes NRA Przemysław Rosati.

Zwraca też uwagę, że formuła egzaminu wymaga uzupełnienia. – Prawnik pracuje słowem, więc zdecydowanie powinien pojawić się element egzaminu ustnego – oczywiście przeprowadzonego w sposób transparentny. Pozwoli to weryfikować kompetencje w kontekście faktycznego wykonywania zawodu na salach sądowych – dodaje mec. Rosati, zastrzegając, że jest to decyzja ustawodawcy.

Czytaj więcej Opinie Prawne Krzysztof Augustyn: Adwokatura nie może być muzeum paragrafów Stanowisko prezydium NRA w sprawie łączenia aplikacji adwokackiej z zatrudnieniem na stanowisku asystenta sędziego brzmi jak echo minionej epoki. C...

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że egzamin radcowski nie jest prostym testem. – Stanowi przecież ostateczną przepustkę do zawodu zaufania publicznego i gwarantuje przyszłym klientom najwyższą jakość pomocy prawnej. Osoby kończące trzyletnią aplikację mogą być jednak spokojne o wynik, ponieważ przeszły najbardziej intensywną i rzetelną ścieżkę przygotowania zawodowego – mówi mec. Chróścik.

Dodaje też, że samorząd radców prawnych zapewnia nowoczesne i dobre formy kształcenia, łącząc wykłady, spotkania i praktyki z systematyczną pracą nad kazusami, egzaminami próbnymi oraz merytorycznymi konsultacjami.

– Skuteczność tego modelu szkolenia potwierdza zawsze wysoka zdawalność wśród osób przystępujących do egzaminu bezpośrednio po zakończeniu aplikacji – dodaje szef radcowskiego samorządu.

Prawnicze egzaminy zawodowe. Cztery dni, pięć dziedzin, sześć godzin na pismo procesowe

Oba egzaminy trwają cztery dni i składają się z pięciu części. Pierwszego dnia zdający rozwiązują zadanie z prawa karnego, drugiego – z prawa cywilnego lub rodzinnego, trzeciego – z prawa gospodarczego, czwartego – z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i etyki. Czas na rozwiązanie zadań z pierwszych trzech dni wynosi sześć godzin; ostatniego dnia – łącznie osiem godzin. Egzaminy rozpoczynają się każdego dnia o godz. 10 – kandydaci, którzy stawią się później, nie zostają dopuszczeni.

Zadania oparte są na stanach faktycznych; zdający sporządzają m.in. profesjonalne pismo procesowe – apelację, pozew, opinię prawną lub skargę. W trakcie egzaminu można korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Zadania są identyczne dla wszystkich zdających dany egzamin i przygotowują je zespoły złożone z przedstawicieli ministra sprawiedliwości oraz NRA lub KRRP.

Aplikacja LexExam i szczególne uprawnienia

99 proc. zdających korzysta z własnych laptopów spełniających wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczących komisji. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia aplikację LexExam – edytor tekstu blokujący dostęp do zasobów komputera i uniemożliwiający łączność z urządzeniami zewnętrznymi. Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive'ach.

Resort podaje też, że wśród przystępujących do egzaminu adwokackiego są trzy osoby z niepełnosprawnościami i 18 matek karmiących; do egzaminu radcowskiego – 11 osób z niepełnosprawnościami i 31 matek karmiących. Osobom z niepełnosprawnościami przysługuje wydłużenie o połowę czasu każdej części egzaminu; matkom karmiącym – dwie półgodzinne przerwy dziennie.

W 2025 r. do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1535 osób, a radcowskiego – 2056. Zdawalność wyniosła odpowiednio 82,3 proc. i 83,2 proc.

Egzamin komorniczy już za nami

Tegoroczny cykl egzaminów zawodowych zainaugurował egzamin komorniczy, który odbył się w ubiegłym tygodniu. Przystąpiło do niego 98 kandydatów (o dramatycznym spadku zainteresowania zawodem komornika piszemy TUTAJ) przed dwoma komisjami – w Warszawie i w Katowicach. Egzamin obejmował cztery części: dwie z zakresu czynności komorniczych, trzecią dotyczącą projektu czynności zaskarżonej przez stronę (zgodnie z art. 767 par. 5 k.p.c., który reguluje kwestię wniesienia skargi na czynność komornika) oraz czwartą część z zasad wykonywania zawodu i etyki.