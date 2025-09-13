Po ostatnim zamieszaniu wokół Trybunału Stanu, w którym zasiada 13 adwokatów, zaufanie obywateli do instytucji prawniczych znalazło się na zakręcie. W oczach wielu ludzi świat prawa jawi się jako skostniały, oderwany od rzeczywistości i niezdolny do samooczyszczenia. W tym trudnym momencie Adwokatura powinna pokazać nową twarz – świeżą, otwartą i gotową na zmiany.

Czy aplikant adwokacki może pracować jako asystent sędziego? Stanowisko NRA

Tymczasem stanowisko prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie łączenia aplikacji adwokackiej z zatrudnieniem na stanowisku asystenta sędziego brzmi jak echo minionej epoki. 25 sierpnia 2025 r. prezydium wskazało, że przy obecnym stanie prawnym jest to niedopuszczalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami objęcie takiego stanowiska przez aplikanta adwokackiego powoduje obligatoryjne skreślenie z listy aplikantów (art. 72 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o adwokaturze). Nawet zgoda dziekana, wydana w dobrej wierze, nie zmienia tej sytuacji – przepisy mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Prezydium NRA argumentuje, że zakaz ma chronić niezależność adwokatury i zabezpieczyć prawidłowy przebieg aplikacji, która przygotowuje przyszłych adwokatów do wykonywania zawodu w sposób samodzielny i odpowiedzialny.

Piszę to z własnej perspektywy – byłem asystentem sędziego i dziś jestem aplikantem adwokackim. Wiem, jak ogromne znaczenie ma ta praca. Asystent nie orzeka, nie wydaje wyroków, nie podejmuje decyzji procesowych. To stanowisko urzędnicze, pomocnicze, które pozwala zdobyć praktyczne doświadczenie, którego nie da się nabyć wyłącznie w kancelarii. Przygotowywanie projektów uzasadnień, analizowanie akt, udział w naradach sędziowskich – to wszystko rozwija warsztat prawniczy, uczy spojrzenia na proces z perspektywy sądu i buduje zrozumienie mechanizmów wymiaru sprawiedliwości. Przedstawianie tego jako „stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości” jest nadużyciem.