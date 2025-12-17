Akty dywersji na kolei. Są czerwone noty Interpolu wobec podejrzanych

Aktualizacja: 17.12.2025 22:00 Publikacja: 17.12.2025 21:46
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
O publikacji czerwonych not Interpolu poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Za mężczyznami podejrzanymi o dokonanie w powiecie garwolińskim aktów dywersji na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej wystawiono czerwone noty Interpolu” - napisał na platformie X.
Z kolei Komenda Główna Policji napisała, że Sekretariat Generalny Interpolu przekazał do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację o publikacji czerwonych not dot. podejrzanych o dokonanie w połowie listopada aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Rosji.
Chodzi o Jewhienija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa, podejrzanych o dokonanie aktów dywersji w powiecie garwolińskim w dniach 15-16 listopada.
