Akty dywersji na kolei. Są czerwone noty Interpolu wobec podejrzanych

Opublikowano czerwone noty dotyczące Ołeksandra Kononowa i Jewhenija Iwanowa, podejrzanych o dokonanie aktów dywersji na rzecz Rosji.

Aktualizacja: 17.12.2025 22:00 Publikacja: 17.12.2025 21:46

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowe

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Bartosz Lewicki

O publikacji czerwonych not Interpolu poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Za mężczyznami podejrzanymi o dokonanie w powiecie garwolińskim aktów dywersji na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej wystawiono czerwone noty Interpolu” - napisał na platformie X. 

Z kolei Komenda Główna Policji napisała, że Sekretariat Generalny Interpolu przekazał do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację o publikacji czerwonych not dot. podejrzanych o dokonanie w połowie listopada aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Rosji

Ołeksandr Kononow Jewhenij Iwanow, podejrzani o przeprowadzenie aktów dywersji

Chodzi o Jewhienija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa, podejrzanych o dokonanie aktów dywersji w powiecie garwolińskim w dniach 15-16 listopada. 

Przestępczość
Kim byli terroryści, którzy dokonali dywersji na kolei. Znane są nazwiska rosyjskich agentów

Artykuł jest aktualizowany

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
