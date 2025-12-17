Akty dywersji na kolei. Są czerwone noty Interpolu wobec podejrzanych

O publikacji czerwonych not Interpolu poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Za mężczyznami podejrzanymi o dokonanie w powiecie garwolińskim aktów dywersji na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej wystawiono czerwone noty Interpolu” - napisał na platformie X.

Z kolei Komenda Główna Policji napisała, że Sekretariat Generalny Interpolu przekazał do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP informację o publikacji czerwonych not dot. podejrzanych o dokonanie w połowie listopada aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Rosji.

Ołeksandr Kononow Jewhenij Iwanow, podejrzani o przeprowadzenie aktów dywersji

Chodzi o Jewhienija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa, podejrzanych o dokonanie aktów dywersji w powiecie garwolińskim w dniach 15-16 listopada.