12 maja 2024 roku: Pożar hali przy ul. Marywilskiej 44

Do pożaru hali targowej przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie doszło w maju 2024 r. Śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia dokonanego na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Bezpośrednich sprawców do dziś nie ustalono. Pożar wybuchł trzy dni po podpaleniu sklepu IKEA w Wilnie. Szefami zorganizowanej grupy przestępczej, która miała zlecić te podpalenia i zajmować się koordynowaniem działań sabotażowych na terytoriach Polski, Litwy i innych państw Unii Europejskiej, mieli być 33-letni Ukrainiec, Serhii Chalyi oraz mieszkający w Rosji Oleksandr V.

To właśnie oni, jak wynika z ustaleń Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, mieli stać za podpaleniami, m.in. sklepu OBI przy ul. Radzymińskiej w Warszawie 14 kwietnia 2024 r., sklepu IKEA w Wilnie 9 maja 2024 r. i centrum handlowego przy Marywilskiej. Grupa miała też czynić przygotowania do podpalenia sklepu IKEA w Rydze na Łotwie.

Pożar przy Marywilskiej zaczął się około godziny 3:15 w hali H i już po 11 minutach objął dwie trzecie całego kompleksu. Ogień został opanowany po kilku godzinach, ok. 8:00 rano. W wyniku pożaru spłonęło 1384 lokali handlowo-usługowych (prawie 90 proc. powierzchni obiektu). Dopiero rok po zdarzeniu ogłoszono wynik śledztwa. Zarzutów nie udało się ogłosić, bo, jak wyjaśniał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, Serhii Chalyi wyjechał z Polski, a miejsce jego pobytu jest nieznane. Jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Za pomoc w ucieczce z Polski skazani zostali dwaj Ukraińcy Serhii R. i Pavlo T.

Lipiec 2024: Wybuchowe paczki w firmach kurierskich. Jedna eksplodowała w Polsce

W lipcu 2024 r. grupa, która miała stać za podpaleniem sklepu IKEA w Wilnie, miała też próbować przesłać za pośrednictwem firm kurierskich paczki z materiałami wybuchowymi. Wszystko wskazuje na to, że paczki miały eksplodować na pokładzie samolotów transportowych, ale stało się to już na ziemi – w Birmingham, w Wielkiej Brytanii i w Lipsku, w Niemczech. Jedna z paczek miała trafić również do Polski.