– Ustalone osoby to dwóch obywateli Ukrainy, działających i współpracujących od dłuższego czasu z rosyjskimi służbami. Jest to ustalenie naszych służb i prokuratury oraz jest to wynik współpracy ze służbami sojuszniczymi – mówił premier. Ustalone są ich tożsamości, na wyraźną prośbę prokuratury nie podam imion i nazwisk tych obywateli, ponieważ właśnie w tej chwili prowadzone są kolejne operacje i podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska jednego bądź drugiego podejrzanego o sprawstwo mogłoby utrudnić operację. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie to możliwe – dodał premier.

Donald Tusk: Sprawcy dywersji opuścili terytorium Polski, wyjechali na Białoruś

Ze słów Tuska wynikało, że jeden ze sprawców to skazany przez sąd we Lwowie w maju tego roku za akty dywersji obywatel Ukrainy przebywający na terenie Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu, który wraz z pierwszym podejrzanym przedostał się do Polski z terytorium Białorusi jesienią, tuż przed zamachami. – Osoby te, po dokonaniu aktu dywersji w miejscowości Mika, opuściły terytorium Polski przez przejście w Terespolu. Było to tuż po przeprowadzeniu tego zamachu, a więc nie byli jeszcze zidentyfikowani przez służby (...). Polskie służby i prokuratura mają wszystkie dane tych osób i utrwalone wizerunki – mówił premier.

– Akty dywersji przebiegały w odstępach czasowych. Pierwszy polegał na zamontowaniu na torze obejmy stalowej, która miała prawdopodobnie doprowadzić do wykolejenia pociągu. Zdarzenie to miało zostać utrwalone przez zamontowany w obrębie torowiska telefon komórkowy (...). Drugie zdarzenie (...) miało miejsce 15 listopada o godzinie 20.58. Ładunek wybuchowy typu wojskowego, C4, został zdetonowany przy pomocy urządzenia inicjującego, poprzez kabel elektryczny długości 300 metrów. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono także pewną ilość materiału wybuchowego, który nie zdetonował. Ładunek eksplodował podczas przejazdu pociągu towarowego relacji Warszawa–Puławy nie doprowadzając do wykolejenia, a jedynie do niewielkiego uszkodzenia podłogi wagonu. Maszynista nawet nie odnotował tego wydarzenia – relacjonował Tusk.

– Pierwsze zgłoszenie to sobota 15 listopada, godzina 21.40. To zgłoszenie przez mieszkankę mieszkającą niedaleko miejsca zdarzenia w miejscowości Mika, która zgłosiła policji, że usłyszała huk. Policja pojawiła się na posesji zawiadamiającej po 20 minutach – mówił następnie premier.

Ze słów Tuska wynikało, że rządzący zostali poinformowani o uszkodzeniu torów o 9.43 w niedzielę rano.