Do tych ptaków nie można już strzelać. Zmiana od 2 stycznia

Ministerstwo klimatu i środowiska przypomniało w piątek o usunięciu pięciu gatunków ptaków z listy gatunków zwierząt łownych. Od dziś nie można na nie polować.

Publikacja: 02.01.2026 19:04

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Gatunki wyłączone z listy zwierząt łownych to głowienka, czernica, łyska, jarząbek oraz słonka. „Zmiana wspiera ochronę zasobów przyrodniczych w Polsce i zapobiega spadkowi liczebności populacji tych gatunków. Zaktualizowana lista obowiązuje od 2 stycznia 2026 r.” - informuje resort klimatu. Rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane 22 września 2025 r.

W ocenie ministerstwa wyeliminowanie odstrzału pozwoli na ochronę zmniejszającej się populacji i poprawę stanu liczebnego tych gatunków, natomiast nie będzie miało negatywnego wpływu na rolnictwo, gdyż ptaki z tych gatunków nie wyrządzają szkód w uprawach i płodach rolnych.

"Efektem wykreślenia wymienionych gatunków ptaków z listy zwierząt łownych będzie również wypełnienie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami, co może przełożyć się na rozwój w Polsce tzw. turystyki ptasiej, która przyczyni się do zoptymalizowania korzyści społecznych i gospodarczych. Ułatwi ponadto badania naukowe w odniesieniu do objętych zmianami gatunków ptaków" - przekonuje resort

Jak wyglądają ptaki objęte zakazem polowań od 2 stycznia 2026 r.

Jak opisuje resort klimatu, żółtooka kaczka czernica to wytrawny płetwonurek. Potrafi zanurzyć się na 7 metrów w głąb jeziora w poszukiwaniu pokarmu. Dawniej jedna z najczęściej spotykanych polskich kaczek, obecnie – według Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) - jej populacja spada.

Foto: Adobe Stock

Głowienki, podobnie jak czernice, doskonale nurkują, samce łatwo rozpoznać po rdzawej głowie. W Polsce, ale też w innych krajach bardzo szybko zmniejsza się liczebność gniazdujących głowienek. 

Foto: Adobe Stock

Gniazdująca w roślinności wodnej łyska jest blisko spokrewniona z żurawiem. Nazwę “łyska”, zawdzięcza białej “płytce” znajdującej się na czole. Spłoszona szybko biegnie po wodzie. W Polsce gnieździ się średnio licznie w całym kraju poza najwyższymi partiami gór.

Foto: Adobe Stock

Jarząbek to najmniejszy europejski kurak leśny o krępej sylwetce i krótkich nogach. W Polsce nieliczny ptak lęgowy, którego spotkać można górach (Sudety, Karpaty) oraz na wschodzie kraju. Zimuje w Polsce. Przez utratę swych siedlisk jest gatunkiem mocno zagrożonym w Środkowej Europie.

Foto: Adobe Stock

Słonkę można spotkać na całym nizinnym obszarze Polski, ale też w niższych partiach gór. To nieliczny, miejscami średnio liczny ptak lęgowy. Niektóre ptaki zostają na zimę. Część z nich przylatuje na wiosnę tylko na parę dni, po czym odlatuje dalej na północ. Przeloty odbywają się przeważnie wieczorami i nocami. Migrują zwykle samotnie lub w niewielkich, składających się z 5-6 osobników, grupach.

Foto: Adobe Stock

