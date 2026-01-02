Gatunki wyłączone z listy zwierząt łownych to głowienka, czernica, łyska, jarząbek oraz słonka. „Zmiana wspiera ochronę zasobów przyrodniczych w Polsce i zapobiega spadkowi liczebności populacji tych gatunków. Zaktualizowana lista obowiązuje od 2 stycznia 2026 r.” - informuje resort klimatu. Rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane 22 września 2025 r.

W ocenie ministerstwa wyeliminowanie odstrzału pozwoli na ochronę zmniejszającej się populacji i poprawę stanu liczebnego tych gatunków, natomiast nie będzie miało negatywnego wpływu na rolnictwo, gdyż ptaki z tych gatunków nie wyrządzają szkód w uprawach i płodach rolnych.

"Efektem wykreślenia wymienionych gatunków ptaków z listy zwierząt łownych będzie również wypełnienie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami, co może przełożyć się na rozwój w Polsce tzw. turystyki ptasiej, która przyczyni się do zoptymalizowania korzyści społecznych i gospodarczych. Ułatwi ponadto badania naukowe w odniesieniu do objętych zmianami gatunków ptaków" - przekonuje resort

Jak wyglądają ptaki objęte zakazem polowań od 2 stycznia 2026 r.

Jak opisuje resort klimatu, żółtooka kaczka czernica to wytrawny płetwonurek. Potrafi zanurzyć się na 7 metrów w głąb jeziora w poszukiwaniu pokarmu. Dawniej jedna z najczęściej spotykanych polskich kaczek, obecnie – według Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) - jej populacja spada.