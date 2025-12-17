Rzeczpospolita
Lex Trofeum doprowadzi do powstania nowej szarej strefy? Ekspert ostrzega

Do Sejmu trafił Lex Trofeum, projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody całkowicie zakazujący importu do naszego kraju trofeów myśliwskich oraz innych okazów gatunków zagrożonych wyginięciem. Jego ocenę przedstawił serwisowi InfoWet.pl ekspert – dr inż. Mateusz Rawski.

Publikacja: 17.12.2025 18:55

Ekspert nie popiera Lex Trofeum

Foto: Stock Adobe

Joanna Kamińska

Mateusz Rawski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest przeciwny planowanemu zaostrzeniu przepisów. Jego zdaniem wystarczającą ochronę zapewnia Konwencja Waszyngtońska (CITES) regulująca obrót zagrożonymi gatunkami w skali globalnej. Ekspert zwraca również uwagę na obowiązujące w Unii Europejskiej rozporządzenie 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory.

Lex Trofeum i jego ewentualne konsekwencje

– Całkowite zakazy prowadzą do automatycznego pojawienia się szarej strefy, która będzie się rozrastać. Stworzenie nowego sztucznego zakazu, ponad bardzo przemyślanymi zakazami i przypadkami wyjątków od nich, ujętymi już w międzynarodowych obostrzeniach, będzie taką szarą strefę generować – ocenia Mateusz Rawski w rozmowie z InfoWet.pl.

Wymienia również możliwe, jego zdaniem, konsekwencje wprowadzenia Lex Trofeum, w tym m.in. prowadzenie importu przez inne kraje Unii Europejskiej, co wiązać się będzie z utratą przez organy krajowe realnej kontroli nad importem gatunków zagrożonych. Uważa też, że zakaz wwozu każdego rodzaju okazów, w tym żywych, uderzy w branżę zoologiczną i uzależnione od niej gałęzie (m.in. weterynaryjną). 

Ekspert obrazowo tłumaczy, co oznacza ewentualna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody: „[…] to tak jakby dzisiaj ktoś w Zimbabwe postanowił decydować o tym, w jaki sposób chronimy żubra w Polsce”.

Czytaj więcej: Lex Trofeum w Sejmie. Ekspert ostrzega przed skutkami nowych przepisów 

