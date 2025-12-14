Tak zwana „dyrektywa platformowa” została przyjęta przez UE w październiku 2024 r. Kluczowym celem dokumentu jest objęcie lepszą ochroną osób zatrudnianych za pośrednictwem platform cyfrowych.

Większa ochrona pracowników zatrudnianych przez platformy cyfrowe?

Jak podlicza portal pulshr.pl, zmiana może dotknąć nawet ok. 43 mln pracowników na terenie całej Unii. Nowe zasady dotyczą m.in. sektorów powiązanych z przewozem osób i dostawami jedzenia, ale także branży IT. Nowe zasady mogą wymusić na platformach cyfrowych i ich partnerach zmianę modelu zatrudnienia. Kluczowa zasada dotyczy m.in. domniemania stosunku pracy. Kolejna – większej przejrzystości procesów zatrudnienia, które są oparte na algorytmach.

Nad wdrożeniem zasad nowej dyrektywy unijnej w Polsce pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przepisy „dyrektywy platformowej” muszą zostać wdrożone przez Polskę do 2 grudnia 2026 r.

„Dla przedsiębiorców oznacza to okres niepewności, ale już teraz warto przygotować się na nadchodzące zmiany – zwłaszcza w zakresie klasyfikacji zatrudnienia i transparentności algorytmów” – podkreśla na łamach pulshr.pl radca prawny Alexander Schwickert.

