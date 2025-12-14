Rzeczpospolita
Zmiany dla 43 mln pracowników w UE. Polska ma rok na wdrożenie nowych zasad

Nowe wytyczne unijne doprecyzują zasady pracy za pośrednictwem platform cyfrowych. Zmiany dotkną m.in. sektor przewozu osób, dostaw jedzenia i branżę IT. Portal pulshr.pl przygląda się wyzwaniom związanym z wdrażaniem przez Polskę unijnych zasad.

Publikacja: 14.12.2025 09:00

UE chce poprawy warunków pracy osób zatrudnianych za pośrednictwem platform cyfrowych

UE chce poprawy warunków pracy osób zatrudnianych za pośrednictwem platform cyfrowych

Foto: Bloomberg

Katarzyna Pryga

Tak zwana „dyrektywa platformowa” została przyjęta przez UE w październiku 2024 r. Kluczowym celem dokumentu jest objęcie lepszą ochroną osób zatrudnianych za pośrednictwem platform cyfrowych.

Większa ochrona pracowników zatrudnianych przez platformy cyfrowe?

Jak podlicza portal pulshr.pl, zmiana może dotknąć nawet ok. 43 mln pracowników na terenie całej Unii. Nowe zasady dotyczą m.in. sektorów powiązanych z przewozem osób i dostawami jedzenia, ale także branży IT. Nowe zasady mogą wymusić na platformach cyfrowych i ich partnerach zmianę modelu zatrudnienia. Kluczowa zasada dotyczy m.in. domniemania stosunku pracy. Kolejna – większej przejrzystości procesów zatrudnienia, które są oparte na algorytmach.

Nad wdrożeniem zasad nowej dyrektywy unijnej w Polsce pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przepisy „dyrektywy platformowej” muszą zostać wdrożone przez Polskę do 2 grudnia 2026 r.

„Dla przedsiębiorców oznacza to okres niepewności, ale już teraz warto przygotować się na nadchodzące zmiany – zwłaszcza w zakresie klasyfikacji zatrudnienia i transparentności algorytmów” – podkreśla na łamach pulshr.pl radca prawny Alexander Schwickert.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wytyczne z Brukseli odmienią życie milionów polskich pracowników. Firmom został niecały rok

Źródło: rp.pl

