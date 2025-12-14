Aktualizacja: 15.12.2025 20:40 Publikacja: 14.12.2025 09:00
UE chce poprawy warunków pracy osób zatrudnianych za pośrednictwem platform cyfrowych
Foto: Bloomberg
Tak zwana „dyrektywa platformowa” została przyjęta przez UE w październiku 2024 r. Kluczowym celem dokumentu jest objęcie lepszą ochroną osób zatrudnianych za pośrednictwem platform cyfrowych.
Jak podlicza portal pulshr.pl, zmiana może dotknąć nawet ok. 43 mln pracowników na terenie całej Unii. Nowe zasady dotyczą m.in. sektorów powiązanych z przewozem osób i dostawami jedzenia, ale także branży IT. Nowe zasady mogą wymusić na platformach cyfrowych i ich partnerach zmianę modelu zatrudnienia. Kluczowa zasada dotyczy m.in. domniemania stosunku pracy. Kolejna – większej przejrzystości procesów zatrudnienia, które są oparte na algorytmach.
Nad wdrożeniem zasad nowej dyrektywy unijnej w Polsce pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przepisy „dyrektywy platformowej” muszą zostać wdrożone przez Polskę do 2 grudnia 2026 r.
„Dla przedsiębiorców oznacza to okres niepewności, ale już teraz warto przygotować się na nadchodzące zmiany – zwłaszcza w zakresie klasyfikacji zatrudnienia i transparentności algorytmów” – podkreśla na łamach pulshr.pl radca prawny Alexander Schwickert.
CZYTAJ WIĘCEJ: Wytyczne z Brukseli odmienią życie milionów polskich pracowników. Firmom został niecały rok
Jestem ostatnim, który będzie poganiał prokuratora do szybkiego kończenia postępowań w tych przypadkach, w który...
Oświadczenie frankowicza o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku nie może wiązać się ze zrzecze...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece....
Zasiłek zwrotny jest mało znaną formą pomocy finansowej. Wypłacają go miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecz...
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera właścicielom gruntów drogę, żeby sprawy wznowić i ponownie rozpoznać – o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas