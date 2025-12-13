1 godz. 14 min. 25 sek.

Czy Niemcy obronią Europę przed Rosją? Operacje Kremla w UE

Gośćmi dwudziestego trzeciego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli dr Krzysztof Rak z Instytutu Zachodniego oraz dr Kinga Redłowska, the Centre for Finance and Security Europe Head RUSI.

W pierwszej części odcinka omawiamy geopolitykę Niemiec i kierunek zmian w polityce zagranicznej Berlina, zastanawiając się, jak nowe priorytety wpływają na europejską i globalną równowagę sił. W drugiej części analizujemy finansowanie terroryzmu przez Iran i Koreę Północną oraz działania sabotażowe Rosji.

Berlin w wielobiegunowym świecie

Dr Krzysztof Rak w rozmowie z Mateuszem Grzeszczukiem wyjaśnia, że niemiecka racja stanu koncentruje się na zachowaniu bytu państwowo-narodowego i realizacji narodowych interesów, przy czym Niemcy od lat umiejętnie wpisują swoje egoistyczne cele w szersze struktury europejskie. „Integracja europejska jest w interesie Niemiec. Doskonale realizując swoje własne narodowe interesy, wpisały się w ten, nazwijmy, a to amerykański imperialny schemat stabilizowania Europy. Są w tym mistrzami” – podkreśla w trakcie programu.

Rak wskazuje również, że Niemcy dążą do utrzymania silnej pozycji w Europie Środkowej i ogólnoeuropejskiej: „Pierwszy cel to w pewien sposób, na miękko bądź na twardo, podporządkowanie sobie krajów środkowo-europejskich, bądź uczynienie strefy wpływów. Ale Niemcy mają też interesy ogólnoeuropejskie. Chcą być krajem przywódczym, który w decydujący sposób wpływa na kształt porządku europejskiego”.