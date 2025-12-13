Rzeczpospolita
Wydarzenia
Czy Niemcy obronią Europę przed Rosją? Operacje Kremla w UE

Gośćmi dwudziestego trzeciego odcinka programu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli dr Krzysztof Rak z Instytutu Zachodniego oraz dr Kinga Redłowska, the Centre for Finance and Security Europe Head RUSI.

Publikacja: 13.12.2025 20:00

Mateusz Grzeszczuk

W pierwszej części odcinka omawiamy geopolitykę Niemiec i kierunek zmian w polityce zagranicznej Berlina, zastanawiając się, jak nowe priorytety wpływają na europejską i globalną równowagę sił. W drugiej części analizujemy finansowanie terroryzmu przez Iran i Koreę Północną oraz działania sabotażowe Rosji.

Berlin w wielobiegunowym świecie

Dr Krzysztof Rak w rozmowie z Mateuszem Grzeszczukiem wyjaśnia, że niemiecka racja stanu koncentruje się na zachowaniu bytu państwowo-narodowego i realizacji narodowych interesów, przy czym Niemcy od lat umiejętnie wpisują swoje egoistyczne cele w szersze struktury europejskie. „Integracja europejska jest w interesie Niemiec. Doskonale realizując swoje własne narodowe interesy, wpisały się w ten, nazwijmy, a to amerykański imperialny schemat stabilizowania Europy. Są w tym mistrzami” – podkreśla w trakcie programu.

Rak wskazuje również, że Niemcy dążą do utrzymania silnej pozycji w Europie Środkowej i ogólnoeuropejskiej: „Pierwszy cel to w pewien sposób, na miękko bądź na twardo, podporządkowanie sobie krajów środkowo-europejskich, bądź uczynienie strefy wpływów. Ale Niemcy mają też interesy ogólnoeuropejskie. Chcą być krajem przywódczym, który w decydujący sposób wpływa na kształt porządku europejskiego”.

Erozja dolara i rosnące znaczenie kryptowalut?

Alternatywne systemy finansowe powstają poza globalnym systemem opartym na dolarze i SWIFT i obejmują zarówno kryptowaluty, stablecoiny, jak i tradycyjne mechanizmy, takie jak złoto czy hawala. „W momencie, kiedy te systemy alternatywne powstają, my nie mamy nad nimi kontroli i one, tak jak prawdą jest, że ten system oparty na zachodnich wartościach jest również przez Zachód wykorzystywany do realizacji naszych celów” – podkreśla dr Kinga Redłowska, zwracając uwagę na erozję wpływu Zachodu w globalnych przepływach finansowych.

Ekspertka dodaje, że luki w systemie finansowym są wykorzystywane przez państwa i grupy przestępcze oraz terrorystyczne, co zagraża bezpieczeństwu międzynarodowemu. „Iran i Korea Północna to są państwa, które dodatkowo objęte są globalnym systemem, który ma zapobiec rozbudowie przez te państwa ich systemów broni masowego rażenia. Współpraca Rosji z państwami takimi jak Iran i Korea Północna powoduje, że te nielegalne przepływy następują i uruchamiają systemy kontroli dostępne dla instytucji finansowych i służb porządkowych” – tłumaczy.

