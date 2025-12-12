Rzeczpospolita
Wydarzenia
Tajne spotkania Rustema Umerowa z FBI. Niepokój sojuszników Ukrainy

Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, odbył tajne spotkania z kierownictwem Federalnego Biura Śledczego USA - donosi „Washington Post”. Sojusznicy Ukrainy nie wiedzą, jaka była ich intencja i cel.

Publikacja: 12.12.2025 21:30

Rustem Umerow

Rustem Umerow

Foto: Reuters, Eva Marie Uzcategui

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były główne powody tajnych spotkań Rustema Umerowa z FBI?
  • Jakie obawy wywołały spotkania Umerowa z dyrektorem FBI wśród sojuszników Ukrainy?
  • Jakie spekulacje krążą wokół Umerowa w kontekście śledztwa antykorupcyjnego na Ukrainie?
  • Jakie znaczenie ma współpraca międzynarodowa w kontekście walki Ukrainy z korupcją?

Dziennik pisze, że w ciągu ostatnich kilku tygodni Umerow  – były minister obrony, a obecnie Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz  po rezygnacji Andrija Jermaka szef zespołu negocjatorów – co najmniej trzykrotnie latał do Miami na rozmowy z członkami ekipy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Źródła podają jednak, że podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Umerow odbył również  spotkania za zamkniętymi drzwiami z dyrektorem FBI Kashem Patelem i jego zastępcą Danem Bongino.

Niepokój europejskich urzędników

Szczególnie te ostatnie wywołały zaniepokojenie wśród zachodnich urzędników, którzy wciąż nie znają ich intencji ani celów.

Niektórzy z nich twierdzą, że Umerow i inni ukraińscy urzędnicy zwrócili się do Patela i Bongino w nadziei na uzyskanie amnestii od ewentualnych zarzutów korupcyjnych. Inni obawiają się, że nowo utworzony kanał komunikacji mógłby zostać wykorzystany do wywierania presji na rząd Zełenskiego, aby zaakceptował „porozumienie pokojowe” zaproponowane przez administrację Trumpa, które obejmuje poważne ustępstwa na rzecz Moskwy.

FBI potwierdza spotkania

Ambasador Ukrainy w Waszyngtonie Ołha Stefaniszyna potwierdziła spotkanie Umerowa z FBI i powiedziała „The Washington Post”, że „zajmował się on wyłącznie kwestiami związanymi z bezpieczeństwem narodowym”, które nie mogły zostać ujawnione publicznie.

Przedstawiciel FBI z kolei poinformował, że spotkania Umerowa obejmowały dyskusję na temat wspólnych interesów obu krajów w zakresie egzekwowania prawa i bezpieczeństwa narodowego. Urzędnik dodał, że temat korupcji na Ukrainie pojawił się na jednym ze spotkań, ale nie był głównym tematem. 

Waszyngtoński dziennik przypomina, że i Patel, i Bongino krytykowali wcześniej Ukrainę.  Patel w marcu zakwestionował skalę pomocy USA dla Ukrainy i wezwał Kongres do zbadania, czy fundusze amerykańskie nie zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Bongino oskarżył Zełenskiego o tuszowanie rzekomo korupcyjnych działań syna prezydenta Joe Bidena, którego zasiadanie w zarządzie ukraińskiej firmy energetycznej jest przedmiotem intensywnej kontroli.

Przedstawiciel biura Zełenskiego odmówił komentarza na temat konkretnych spotkań, ale podkreślił, że „łączenie wszystkiego z korupcją jest głupotą”.

Gazeta przypomina, że FBI od lat współpracuje z ukraińskim Narodowym Biurem Antykorupcyjnym (NABU), aby pomóc rządowi w Kijowie w walce z powszechną korupcją. Jednak spotkania na najwyższym szczeblu między czołowym ukraińskim negocjatorem a dyrektorem FBI nie należą do standardowych praktyk.

Spekulacje dotyczące Umerowa

W Kijowie i poza nim pojawiają się spekulacje, czy Umerow – który pełni również funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego – może być uwikłany w rozszerzające się śledztwo w sprawie defraudacji, szczególnie że ukraińskie organy antykorupcyjne rozszerzają dochodzenie na sektor obronny.

Wołodymyr Ariew, ukraiński parlamentarzysta z opozycji, powiedział The Post, że utrzymywanie Umerowa na stanowisku głównego negocjatora w sytuacji, gdy jest obciążony podejrzeniami, jest nieodpowiedzialne. Użył metafory, że osoba, która ma „ogon” zarzutów korupcyjnych, nie powinna przewodniczyć negocjacjom o losach kraju, dopóki tego ogona nie odetnie.

Obrońcy Umerowa argumentują, że stanowi on cenny atut dla Kijowa: jego swobodny styl komunikacji i biegła znajomość języka angielskiego pozwoliły nawiązać lepsze relacje z amerykańskimi urzędnikami niż miało to miejsce w przypadku Jermaka, na którym Zełenski polegał w dużym stopniu przed jego rezygnacją.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Organizacje Federalne Biuro Śledcze (FBI) Rustem Umerow
