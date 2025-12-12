Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były główne powody tajnych spotkań Rustema Umerowa z FBI?

Dziennik pisze, że w ciągu ostatnich kilku tygodni Umerow – były minister obrony, a obecnie Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz po rezygnacji Andrija Jermaka szef zespołu negocjatorów – co najmniej trzykrotnie latał do Miami na rozmowy z członkami ekipy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Źródła podają jednak, że podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Umerow odbył również spotkania za zamkniętymi drzwiami z dyrektorem FBI Kashem Patelem i jego zastępcą Danem Bongino.

Niepokój europejskich urzędników

Szczególnie te ostatnie wywołały zaniepokojenie wśród zachodnich urzędników, którzy wciąż nie znają ich intencji ani celów.

Niektórzy z nich twierdzą, że Umerow i inni ukraińscy urzędnicy zwrócili się do Patela i Bongino w nadziei na uzyskanie amnestii od ewentualnych zarzutów korupcyjnych. Inni obawiają się, że nowo utworzony kanał komunikacji mógłby zostać wykorzystany do wywierania presji na rząd Zełenskiego, aby zaakceptował „porozumienie pokojowe” zaproponowane przez administrację Trumpa, które obejmuje poważne ustępstwa na rzecz Moskwy.