Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są opinie europejskich dyplomatów na temat postawy negocjacyjnej Dana Driscolla?

Jakie powody stoją za nieobecnością Driscolla na planowanych spotkaniach w stolicy Ukrainy i Paryżu?

W jaki sposób wewnętrzne konflikty wpływają na negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy?

Jakie są spekulacje dotyczące możliwych zmian na czele Pentagonu?

Driscoll, były żołnierz, został wykluczony z negocjacji przez Hegsetha po tym, jak uznano, że przekroczył swoje uprawnienia.

– Uznano że za bardzo się wysilał, więc dostał po łapach – mówią uczestnicy tych wydarzeń.

W listopadzie to on wręczył Wołodymyrowi Zełenskiemu 28-punktowy plan Donalda Trumpa na zakończenie konfliktu z Rosją. Wizyta, podczas której przekonywał Ukraińców, że przegrają wojnę, uczyniła go najwyższym rangą przedstawicielem ekipy Trumpa na Ukrainie, podkreślając jego rosnący prestiż.

Podczas grudniowej podróży Driscoll miał przekonać Zełenskiego do amerykańskiego planu pokojowego, zakładającego ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji. Spotkanie zakończyło się fiaskiem i ostrą wymianą zdań. Ambasadorowie UE opisali Driscolla jako negocjatora niechętnego kompromisom na korzyść Ukrainy.