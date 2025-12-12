Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pete Hegseth odsuwa sekretarza armii od negocjacji pokojowych?

Sekretarz armii USA Dan Driscoll, nowy wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy, został wykluczony z negocjacji pokojowych mających zakończyć wojnę. Decyzję podjął sekretarz wojny (d. obrony) Pete Hegseth - informuje „The Telegraph”.

Publikacja: 12.12.2025 18:35

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Dana Driscolla w Kijowie, 20 listopada

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Dana Driscolla w Kijowie, 20 listopada

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są opinie europejskich dyplomatów na temat postawy negocjacyjnej Dana Driscolla?
  • Jakie powody stoją za nieobecnością Driscolla na planowanych spotkaniach w stolicy Ukrainy i Paryżu?
  • W jaki sposób wewnętrzne konflikty wpływają na negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy?
  • Jakie są spekulacje dotyczące możliwych zmian na czele Pentagonu?

Driscoll, były żołnierz, został wykluczony z negocjacji przez Hegsetha po tym, jak uznano, że przekroczył swoje uprawnienia.

– Uznano że za bardzo się wysilał, więc dostał po łapach – mówią uczestnicy tych wydarzeń.

W listopadzie to on wręczył Wołodymyrowi Zełenskiemu 28-punktowy plan Donalda Trumpa na zakończenie konfliktu z Rosją. Wizyta, podczas której przekonywał Ukraińców, że przegrają wojnę,  uczyniła go najwyższym rangą przedstawicielem ekipy Trumpa na Ukrainie, podkreślając jego rosnący prestiż.

Podczas grudniowej podróży Driscoll miał przekonać Zełenskiego do amerykańskiego planu pokojowego, zakładającego ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji. Spotkanie zakończyło się fiaskiem i ostrą wymianą zdań. Ambasadorowie UE opisali Driscolla jako negocjatora niechętnego kompromisom na korzyść Ukrainy.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Dan Driscoll
Dyplomacja
Sekretarz armii USA rozmawia z Rosjanami w Abu Zabi

Driscoll miał wrócić do stolicy Ukrainy na kolejne rozmowy dwa tygodnie temu, ale się nie pojawił. Ukraińcom powiedziano również, że będzie w Paryżu na rozmowach między Zełenskim a Emmanuelem Macronem 1 grudnia, ale ponownie odwołano je w ostatniej chwili.

Jak pisze „The Telegraph” ukraińscy i europejscy urzędnicy uważają, że nieobecność Driscolla jest częścią szerszej walki o kontrolę nad negocjacjami pokojowymi.

Styl Driscolla imponuje Trumpowi. Czy będzie zmiana na czele Pentagonu?

Za kadencji Pete'a Hegsetha Pentagon pogrążył się w chaosie, podejrzliwości i skandalach. Źródła, które rozmawiały z „The Telegraph", opisując sekretarza departamentu wojny używały wręcz słowa „paranoik”. 

Czytaj więcej

Nowy skandal z udziałem szefa Pentagonu. Pete Hegseth do dymisji?
Polityka
Nowy skandal z udziałem szefa Pentagonu. Pete Hegseth do dymisji?

Driscoll do tej pory unikał udziału w tym zamieszaniu. Bliski wiceprezydentowi JD Vance'owi, szybko zyskiwał wpływy w administracji Trumpa. Europejczycy cenili go za doświadczenie i opanowanie, co otworzyło mu drzwi do kluczowych ról w negocjacjach pokojowych.

Reklama
Reklama

Jego twardy styl zyskał uznanie Trumpa, który sam lubi się określać jako bezwzględny negocjator.

„Media sieją zamęt”

Przed miesiącem media spekulowały, że w związku z licznymi wpadkami obecnego sekretarza wojny, Driscoll jest faworytem do zastąpienia Hegsetha na czele Pentagonu. Były wysoki urzędnik Białego Domu nazwał go "koniem roboczym", idealnie pasującym do wizji Trumpa.

Czytaj więcej

Pete Hegseth
Polityka
Pentagon sznuruje usta dziennikarzom. Znaczne obostrzenia dla prasy w Departamencie Wojny

W ostatnich dniach jednak, zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly stwierdziła, że źródła, na które powoływały się media, „nie wiedzą, co mówią”.

– ;Prezydent Trump jest bardzo zadowolony z pracy Hegsetha w Pentagonie, w tym sprzedaży broni NATO, aktualizacji z frontu, udziału w odprawach wywiadowczych i z wielu innych – mówiła. Dodała, że Driscoll pomógł jedynie zebrać opinie Ukraińców do wypracowania umowy. – Media sieją zamęt, ale administracja Trumpa działa zjednoczona, by zatrzymać rzeź wywołaną niekompetencją Bidena – ciągnęła.

– USA dołączą do weekendowych rozmów, tylko jeśli jest szansa na realny pokój – prezydent jest zirytowany obiema stronami i chce czynów, nie słów – oświadczyła Kelly. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Pete Hegseth
Mychajło Podolak
Konflikty zbrojne
„Wojna to sens istnienia Rosji”. Mychajło Podolak o roli USA i przyszłości Europy
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Kadr z nagrania ilustrującego zajęcie tankowca przez USA
Konflikty zbrojne
Wenezuela oskarża USA o kradzież tankowca i piractwo
Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Administracja Trumpa naciska na Zełenskiego. Usłyszał kolejny „ostateczny termin”
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Leon Komornicki o strategii bezpieczeństwa USA: Też bym tak robił
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Zełenski zdradził, kiedy przedstawi USA ukraińską wersję planu pokojowego
Konflikty zbrojne
Zełenski zdradził, kiedy przedstawi USA ukraińską wersję planu pokojowego
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama