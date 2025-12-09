Aktualizacja: 09.12.2025 10:49 Publikacja: 09.12.2025 09:33
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wkrótce jego kraj przedstawi USA zaktualizowany plan pokojowy.
Zełenski odniósł się do zaktualizowanego planu pokojowego w wiadomości na komunikatorze WhatsApp, gdzie odpowiadał na pytania dziennikarzy. „NSA (doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego) będą pracować nad ostatnią wersją planu, którą przywiózł sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow. Myślę, że jutro plan będzie gotowy. Wieczorem, mniej więcej o tej porze. Jeszcze raz go przejrzymy i wyślemy do Stanów Zjednoczonych” – przekazał prezydent Ukrainy.
Wojna na Ukrainie
Foto: PAP
Jak wyjaśnił Zełenski, oryginalny 28-punktowy plan pokojowy, który został przedstawiony w listopadzie przez Donalda Trumpa, obecnie liczy 20 punktów. „Punkty nieprzychylne Ukrainie zostały usunięte” – zaznaczył ukraiński prezydent. – Amerykanie są zasadniczo nastawieni na znalezienie kompromisu. Oczywiście są trudne kwestie dotyczące terytorium. W tej sprawie nie znaleziono jeszcze kompromisu – mówił wcześniej Zełenski.
Zdaniem polityka, Ukraina potrzebuje w tym roku jeszcze około 800 milionów dol., by kupić amerykańską broń z pomocą europejskich sojuszników. Zełenski zaznaczył też, że w przyszłym roku Kijów będzie potrzebował około 15 miliardów dol. na program PURL, obejmujący zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy przez kraje Europy. Wśród dostarczanego sprzętu mają znaleźć się m.in. systemy obrony powietrznej, drony i amunicja do myśliwców F-16.
Po intensywnych negocjacjach dotyczących opracowanego przez administrację USA planu pokojowego strona ukraińska nadal ma stać na stanowisku, że amerykańskie propozycje, w obecnym kształcie, faworyzują Rosję. Ponadto – jak twierdzą dwa ukraińskie źródła, na które powołuje się Axios, Amerykanie mają wywierać rosnącą presję na Wołodymyra Zełenskiego, żądając od niego przyjęcia planu w obecnym kształcie. W ocenie ukraińskich rozmówców serwisu Axios Waszyngton naciska w tej kwestii na Kijów znacznie bardziej, niż na Moskwę.
Przedstawiciel administracji USA nie zgodził się z taką oceną sytuacji, podkreślając, że USA wywierają również presję na Władimira Putina, by ten złagodził swoje żądania wobec Ukrainy. – Mieliśmy poczucie, że USA chcą nam sprzedać na różne sposoby rosyjskie żądanie przejęcia całego Donbasu i że Amerykanie chcieli, aby Zełenski zaakceptował to w czasie rozmowy telefonicznej – zaznacza ukraiński rozmówca serwisu Axios.
Obecnie negocjacje koncentrują się wokół dwóch kwestii: rosyjskiego żądania, by Ukraina wycofała się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części Donbasu (chodzi o ok. 20 proc. terytorium obwodu donieckiego – są to tereny silnie ufortyfikowane i przygotowane do powstrzymywania rosyjskiej ofensywy) oraz ukraińskiego żądania, by Kijów otrzymał silne gwarancje bezpieczeństwa od USA, które miałyby powstrzymać Rosję przed przyszłą agresją.
1. Ukraińska suwerenność zostanie potwierdzona.
2. Całościowe porozumienie o nieagresji zostanie zawarte między Rosją, Ukrainą a Europą. Wszystkie sporne kwestie z ostatnich 30 lat zostaną uregulowane.
3. Rosja nie będzie najeżdżać sąsiednich krajów, a NATO nie będzie się rozszerzać.
4. Między Rosją a NATO prowadzony będzie dialog, za pośrednictwem USA, by rozwiązać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i stworzyć warunki do deeskalacji w celu zapewnienia globalnego bezpieczeństwa i zwiększenia szans na współpracę dla przyszłego rozwoju gospodarczego.
5. Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.
6. Rozmiar ukraińskiej armii zostanie ograniczony do 600 tys. żołnierzy.
7. Ukraina zapisze w swojej konstytucji, że nie dołączy do NATO, a NATO zgodzi się zawrzeć w swoich dokumentach gwarancję, że Ukraina nie zostanie przyjęta (do Sojuszu) w przyszłości.
8. NATO zgodzi się nie rozmieszczać wojsk na Ukrainie.
9. Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce.
10. Co do gwarancji USA:
USA otrzymają rekompensatę za gwarancje;
Jeśli Ukraina najedzie Rosję, straci gwarancje;
Jeśli Rosja najedzie Ukrainę, oprócz skoordynowanej odpowiedzi militarnej, wszystkie sankcje zostaną przywrócone, a uznanie nowych terytoriów i wszystkie inne korzyści z tej umowy zostaną anulowane;
Jeśli Ukraina przeprowadzi atak rakietowy na Moskwę lub Petersburg bez powodu, gwarancje bezpieczeństwa zostaną uznane za niebyłe.
11. Ukraina może starać się o członkostwo w UE i uzyska krótkoterminowy, preferencyjny dostęp do europejskiego rynku, gdy sprawa ta (akcesja do UE – red.) będzie rozważana.
12. Powstanie ogromny pakiet środków mających na celu odbudowę Ukrainy, w tym (choć nie ograniczy się do tego):
Powstanie Ukraiński Fundusz Rozwoju, by inwestować w szybko rozwijające się branże, w tym technologiczną, centra danych i sztuczną inteligencję;
USA będą współpracować z Ukrainą, by wspólnie odbudować, rozwijać, modernizować i zarządzać ukraińską infrastrukturą gazową, w tym gazociągami i magazynami gazu;
Wspólne wysiłki na rzecz odbudowy dotkniętych przez działania wojenne terenów, mające na celu odtworzenie, odbudowę i modernizację miast i terenów zabudowanych;
Rozwój infrastruktury;
Wydobycie minerałów i surowców naturalnych;
Bank Światowy stworzy specjalny pakiet finansowy, by przyspieszyć te wysiłki.
13. Rosja zostanie ponownie włączona do światowej gospodarki;
Zniesienie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami oraz indywidualnie dla każdego przypadku;
USA zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej na rzecz obustronnego rozwoju w obszarach energetyki, surowców naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, wydobycia metali ziem rzadkich w Arktyce i innych obopólnie korzystnych projektów biznesowych;
Rosja zostanie zaproszona do ponownego dołączenia do G8.
14. Zamrożone aktywa (Rosji) zostaną wykorzystane w sposób następujący:
100 mld dolarów zamrożonych aktywów Rosji zostanie zainwestowanych w amerykańskie wysiłki na rzecz odbudowy i rozwoju inwestycji na Ukrainie;
USA otrzymają 50 proc. zysków z tego projektu. Europa przeznaczy kolejne 100 mld dolarów na zwiększenie ilości dostępnych inwestycji na odbudowę Ukrainy. Zamrożone w Europie fundusze zostaną odmrożone. Pozostałe zamrożone rosyjskie fundusze zostaną zainwestowane w oddzielny amerykańsko-rosyjski mechanizm, który pozwoli na wdrożenie wspólnych projektów w różnych obszarach. Ten fundusz będzie miał na celu wzmocnienie relacji i zwiększenie wspólnego interesu w stworzeniu zachęt, by nie wracać do konfliktu.
15. Zostanie ustanowiona wspólna amerykańsko-rosyjska grupa robocza w kwestiach bezpieczeństwa, by zapewnić przestrzeganie wszystkich zapisów tego porozumienia.
16. Rosja zawrze w swoim systemie prawnym politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy.
17. USA i Rosja zgodzą się przedłużyć ważność traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli broni jądrowej, w tym traktatu START I.
18. Ukraina zgodzi się być krajem nieatomowym, zgodnie z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
19. Zaporoska Elektrownia Jądrowa będzie zarządzana pod nadzorem MAEA, a prąd wytwarzany przez nią będzie rozdzielany po równo między Rosję i Ukrainę – w stosunku 50 do 50.
20. Oba państwa wdrożą programy nauczania w szkołach i społeczeństwie, których celem będzie promowanie zrozumienia i tolerowania różnych kultur i eliminowanie rasizmu oraz uprzedzeń;
Ukraina przyjmie zasady UE dotyczące tolerancji religijnej i chronienia języków mniejszości;
Oba kraje zgodzą się na odwołanie dyskryminacyjnych środków i zagwarantowanie praw ukraińskich i rosyjskich mediów i edukacji.
Wszelkie nazistowskie ideologie i działania muszą być odrzucone i zakazane.
21. Terytoria:
Krym, Ługańsk i Donieck zostaną uznane de facto za rosyjskie, w tym przez USA;
W Chersoniu i Zaporożu dojdzie do zamrożenia na linii kontaktu, co oznacza de facto uznanie linii kontaktu (frontu – red.).
Rosja zwróci inne terytoria, które kontroluje poza tymi pięcioma obwodami.
Ukraińskie siły wycofają się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a strefa, z której się wycofają, będzie uważana za neutralny, zdemilitaryzowany bufor, uznawany międzynarodowo za terytorium Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie siły nie będą wkraczać do tej strefy zdemilitaryzowanej.
22. Po zawarciu przyszłych porozumień terytorialnych, Federacja Rosyjska i Ukraina zobowiążą się nie zmieniać tych porozumień siłą. Wszelkie gwarancje bezpieczeństwa nie będą obowiązywać w przypadku złamania tych zobowiązań.
23. Rosja nie będzie uniemożliwiać Ukrainie wykorzystywania Dniepru do działań komercyjnych, zostaną zawarte porozumienia ws. swobodnego transportu zboża przez Morze Czarne.
24. Powołana zostanie komisja humanitarna, by rozwiązać następujące kwestie:
Wszyscy jeńcy i polegli zostaną wymienieni między stronami, na zasadzie wszyscy za wszystkich;
Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, w tym dzieci;
Wdrożony zostanie program łączenia rodzin;
Zostaną podjęte środki, by ulżyć cierpieniu ofiar konfliktu.
25. Ukraina zorganizuje wybory w ciągu 100 dni.
26. Wszyscy uczestnicy konfliktu otrzymają pełną amnestię za swoje działania w czasie wojny i zgodzą się, by nie składać roszczeń lub przedstawiać zażaleń w przyszłości.
27. To porozumienie będzie prawnie wiążące. Jego wdrożenie będzie monitorowane przez Radę Pokoju, na czele której stanie Donald Trump. Sankcje będą wdrażane w przypadku naruszeń.
28. Gdy strony zgodzą się na to memorandum, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast, po tym, jak obie strony zgodzą się wycofać do wskazanych miejsc i zaczną wdrażać porozumienie.
W rozmowie z agencją Bloomberga Wołodymyr Zełenski podkreślał, że „nie ma jednego punktu widzenia” na kwestię Donbasu. Zgodnie ze słowami ukraińskiego prezydenta, jak dotąd w toku negocjacji nie osiągnięto porozumienia co do przyszłości obwodów ługańskiego i donieckiego. Ukraiński prezydent podkreślił jednocześnie, że Kijów nalega na zawarcie osobnego porozumienia ws. gwarancji bezpieczeństwa od zachodnich sojuszników. – Nie ma co do tego wątpliwości, że ja – i wszyscy Ukraińcy – chcemy znać odpowiedź na pytanie: jeśli Rosja znów zacznie wojnę, co zrobią nasi partnerzy? – wyjaśnił.
Postępy rosyjskiej armii na wschodzie Ukrainy od grudnia 2024 roku do grudnia 2025 roku
Foto: PAP
W ocenie strony ukraińskiej – jak podaje jeden z przedstawicieli administracji w Kijowie – propozycja planu pokojowego przedstawiana przez USA jest gorsza, z perspektywy Ukrainy, po spotkaniu na Kremlu, gdzie w ubiegłym tygodniu specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner przez pięć godzin rozmawiali z Władimirem Putinem.
Źródło: rp.pl
