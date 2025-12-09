Aktualizacja: 09.12.2025 06:09 Publikacja: 09.12.2025 05:31
Wołodymyr Zełenski
Foto: REUTERS/Toby Melville/Pool
Po intensywnych negocjacjach dotyczących opracowanego przez administrację USA planu pokojowego strona ukraińska nadal ma stać na stanowisku, że amerykańskie propozycje, w obecnym kształcie, faworyzują Rosję. Ponadto – jak twierdzą dwa ukraińskie źródła, na które powołuje się Axios, Amerykanie mają wywierać rosnącą presję na Wołodymyra Zełenskiego, żądając od niego przyjęcia planu w obecnym kształcie. W ocenie ukraińskich rozmówców serwisu Axios Waszyngton naciska w tej kwestii na Kijów znacznie bardziej, niż na Moskwę.
Przedstawiciel administracji USA nie zgodził się z taką oceną sytuacji, podkreślając, że USA wywierają również presję na Władimira Putina, by ten złagodził swoje żądania wobec Ukrainy.
Ukraiński rozmówca serwisu Axios
Obecnie negocjacje koncentrują się wokół dwóch kwestii: rosyjskiego żądania, by Ukraina wycofała się z kontrolowanej jeszcze przez siebie części Donbasu (chodzi o ok. 20 proc. terytorium obwodu donieckiego – są to tereny silnie ufortyfikowane i przygotowane do powstrzymywania rosyjskiej ofensywy) oraz ukraińskiego żądania, by Kijów otrzymał silne gwarancje bezpieczeństwa od USA, które miałyby powstrzymać Rosję przed przyszłą agresją.
W rozmowie z agencją Bloomberga Wołodymyr Zełenski podkreślał, że „nie ma jednego punktu widzenia” na kwestię Donbasu. Zgodnie ze słowami ukraińskiego prezydenta jak dotąd w toku negocjacji nie osiągnięto porozumienia co do przyszłości obwodów ługańskiego i donieckiego. Ukraiński prezydent podkreślił jednocześnie, że Kijów nalega na zawarcie osobnego porozumienia ws. gwarancji bezpieczeństwa od zachodnich sojuszników. – Nie ma co do tego wątpliwości, że ja – i wszyscy Ukraińcy – chcemy znać odpowiedź na pytanie: jeśli Rosja znów zacznie wojnę, co zrobią nasi partnerzy? – wyjaśnił.
Postępy rosyjskiej armii na wschodzie Ukrainy od grudnia 2024 roku do grudnia 2025 roku
Foto: PAP
W ocenie strony ukraińskiej – jak podaje jeden z przedstawicieli administracji w Kijowie – propozycja planu pokojowego przedstawiana przez USA jest gorsza, z perspektywy Ukrainy, po spotkaniu na Kremlu, gdzie w ubiegłym tygodniu specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner przez pięć godzin rozmawiali z Władimirem Putinem.
Po spotkaniu na Kremlu Witkoff i Kushner spotkali się na Florydzie z delegacją ukraińską – sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustemem Umerowem oraz szefem Sztabu Generalnego gen. Andrijem Hnatowem. Po trzydniowych negocjacjach Kushner i Witkoff odbyli dwugodzinną rozmowę telefoniczną z Zełenskim.
– Mieliśmy poczucie, że USA chcą nam sprzedać na różne sposoby rosyjskie żądanie przejęcia całego Donbasu i że Amerykanie chcieli, aby Zełenski zaakceptował to w czasie rozmowy telefonicznej – mówi ukraiński rozmówca serwisu Axios.
Ostatecznie, po rozmowach na Florydzie, jak informują obie strony, udało się poczynić „pewne postępy”, ale nie doszło do przełomu. W niedzielę, dzień po rozmowie Zełenskiego z Witkoffem i Kushnerem, Trump wyraził rozczarowanie Zełenskim – jego zdaniem nie zapoznał się on ze szczegółami planu pokojowego. Jak wyjaśnia strona ukraińska, Zełenski powiedział Witkoffowi i Kushnerowi, że otrzymał aktualną wersję planu pokojowego zaledwie godzinę przed rozmową z nimi i nie zapoznał się jeszcze z jej szczegółami. Tymczasem strona amerykańska twierdzi, że przekazała Zełenskiemu aktualną wersję planu pokojowego dzień wcześniej.
W ocenie strony ukraińskiej obecna wersja planu pokojowego zawiera mniej korzystne, z perspektywy Ukrainy, propozycje dotyczące kwestii terytorialnych, a także kontroli nad okupowaną przez Rosjan Zaporoską Elektrownią Jądrową, największą elektrownią atomową w Europie. Nierozstrzygnięta pozostaje w niej kwestia kluczowych pytań dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. – Są ważne kwestie dotyczące terytorium, które muszą być bardziej szczegółowo omówione: kto kontroluje co, kto zostaje gdzie, kto wycofuje się i, jeśli Ukraina wycofa się z linii kontaktu, jak zapewnić, by Rosja zrobiła to samo i (nie kontynuowała) walki? – tłumaczy przedstawiciel ukraińskiej administracji.
Jeśli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa, nadal ma nie być jasne, jaką rolę mają odegrać w ich zapewnieniu Stany Zjednoczone. Najnowsza propozycja amerykańska w tym zakresie nadal nie obejmuje zawarcia przez USA wiążącego traktatu z Ukrainą, który byłby ratyfikowany przez amerykański Senat.
Amerykanie mają stać na stanowisku, że obecna wersja planu pokojowego została zmodyfikowana po negocjacjach z Ukraińcami, a Kushner i Witkoff mieli naciskać na Putina, by ten zgodził się na część ukraińskich żądań.
Po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i brytyjskim premierem Keirem Starmerem w Londynie, Zełenski zapowiedział, że Ukraina i jej europejscy partnerzy przedstawią we wtorek stronie amerykańskiej własną, zmodyfikowaną wersję planu pokojowego. – Rosja nalega, abyśmy zrzekli się terytorium. My nie chcemy się niczego zrzec. Dokładnie o to walczymy. Amerykanie obecnie szukają kompromisu – mówił po poniedziałkowych rozmowach Zełenski.
Przedstawiciel ukraińskiej administracji twierdzi, że o ile administracja Trumpa naciska na Zełenskiego, by ten podejmował szybkie decyzje, Europejczycy doradzają mu ostrożność i cierpliwość. W efekcie niektórzy przedstawiciele Białego Domu mają zarzucać Europejczykom utrudnianie działań na rzecz pokoju.
1. Ukraińska suwerenność zostanie potwierdzona.
2. Całościowe porozumienie o nieagresji zostanie zawarte między Rosją, Ukrainą a Europą. Wszystkie sporne kwestie z ostatnich 30 lat zostaną uregulowane.
3. Rosja nie będzie najeżdżać sąsiednich krajów, a NATO nie będzie się rozszerzać.
4. Między Rosją a NATO prowadzony będzie dialog, za pośrednictwem USA, by rozwiązać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i stworzyć warunki do deeskalacji w celu zapewnienia globalnego bezpieczeństwa i zwiększenia szans na współpracę dla przyszłego rozwoju gospodarczego.
5. Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.
6. Rozmiar ukraińskiej armii zostanie ograniczony do 600 tys. żołnierzy.
7. Ukraina zapisze w swojej konstytucji, że nie dołączy do NATO, a NATO zgodzi się zawrzeć w swoich dokumentach gwarancję, że Ukraina nie zostanie przyjęta (do Sojuszu) w przyszłości.
8. NATO zgodzi się nie rozmieszczać wojsk na Ukrainie.
9. Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce.
10. Co do gwarancji USA:
USA otrzymają rekompensatę za gwarancje;
Jeśli Ukraina najedzie Rosję, straci gwarancje;
Jeśli Rosja najedzie Ukrainę, oprócz skoordynowanej odpowiedzi militarnej, wszystkie sankcje zostaną przywrócone, a uznanie nowych terytoriów i wszystkie inne korzyści z tej umowy zostaną anulowane;
Jeśli Ukraina przeprowadzi atak rakietowy na Moskwę lub Petersburg bez powodu, gwarancje bezpieczeństwa zostaną uznane za niebyłe.
11. Ukraina może starać się o członkostwo w UE i uzyska krótkoterminowy, preferencyjny dostęp do europejskiego rynku, gdy sprawa ta (akcesja do UE – red.) będzie rozważana.
12. Powstanie ogromny pakiet środków mających na celu odbudowę Ukrainy, w tym (choć nie ograniczy się do tego):
Powstanie Ukraiński Fundusz Rozwoju, by inwestować w szybko rozwijające się branże, w tym technologiczną, centra danych i sztuczną inteligencję;
USA będą współpracować z Ukrainą, by wspólnie odbudować, rozwijać, modernizować i zarządzać ukraińską infrastrukturą gazową, w tym gazociągami i magazynami gazu;
Wspólne wysiłki na rzecz odbudowy dotkniętych przez działania wojenne terenów, mające na celu odtworzenie, odbudowę i modernizację miast i terenów zabudowanych;
Rozwój infrastruktury;
Wydobycie minerałów i surowców naturalnych;
Bank Światowy stworzy specjalny pakiet finansowy, by przyspieszyć te wysiłki.
13. Rosja zostanie ponownie włączona do światowej gospodarki;
Zniesienie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami oraz indywidualnie dla każdego przypadku;
USA zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej na rzecz obustronnego rozwoju w obszarach energetyki, surowców naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, wydobycia metali ziem rzadkich w Arktyce i innych obopólnie korzystnych projektów biznesowych;
Rosja zostanie zaproszona do ponownego dołączenia do G8.
14. Zamrożone aktywa (Rosji) zostaną wykorzystane w sposób następujący:
100 mld dolarów zamrożonych aktywów Rosji zostanie zainwestowanych w amerykańskie wysiłki na rzecz odbudowy i rozwoju inwestycji na Ukrainie;
USA otrzymają 50 proc. zysków z tego projektu. Europa przeznaczy kolejne 100 mld dolarów na zwiększenie ilości dostępnych inwestycji na odbudowę Ukrainy. Zamrożone w Europie fundusze zostaną odmrożone. Pozostałe zamrożone rosyjskie fundusze zostaną zainwestowane w oddzielny amerykańsko-rosyjski mechanizm, który pozwoli na wdrożenie wspólnych projektów w różnych obszarach. Ten fundusz będzie miał na celu wzmocnienie relacji i zwiększenie wspólnego interesu w stworzeniu zachęt, by nie wracać do konfliktu.
15. Zostanie ustanowiona wspólna amerykańsko-rosyjska grupa robocza w kwestiach bezpieczeństwa, by zapewnić przestrzeganie wszystkich zapisów tego porozumienia.
16. Rosja zawrze w swoim systemie prawnym politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy.
17. USA i Rosja zgodzą się przedłużyć ważność traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli broni jądrowej, w tym traktatu START I.
18. Ukraina zgodzi się być krajem nieatomowym, zgodnie z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
19. Zaporoska Elektrownia Jądrowa będzie zarządzana pod nadzorem MAEA, a prąd wytwarzany przez nią będzie rozdzielany po równo między Rosję i Ukrainę – w stosunku 50 do 50.
20. Oba państwa wdrożą programy nauczania w szkołach i społeczeństwie, których celem będzie promowanie zrozumienia i tolerowania różnych kultur i eliminowanie rasizmu oraz uprzedzeń;
Ukraina przyjmie zasady UE dotyczące tolerancji religijnej i chronienia języków mniejszości;
Oba kraje zgodzą się na odwołanie dyskryminacyjnych środków i zagwarantowanie praw ukraińskich i rosyjskich mediów i edukacji.
Wszelkie nazistowskie ideologie i działania muszą być odrzucone i zakazane.
21. Terytoria:
Krym, Ługańsk i Donieck zostaną uznane de facto za rosyjskie, w tym przez USA;
W Chersoniu i Zaporożu dojdzie do zamrożenia na linii kontaktu, co oznacza de facto uznanie linii kontaktu (frontu – red.).
Rosja zwróci inne terytoria, które kontroluje poza tymi pięcioma obwodami.
Ukraińskie siły wycofają się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a strefa, z której się wycofają, będzie uważana za neutralny, zdemilitaryzowany bufor, uznawany międzynarodowo za terytorium Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie siły nie będą wkraczać do tej strefy zdemilitaryzowanej.
22. Po zawarciu przyszłych porozumień terytorialnych, Federacja Rosyjska i Ukraina zobowiążą się nie zmieniać tych porozumień siłą. Wszelkie gwarancje bezpieczeństwa nie będą obowiązywać w przypadku złamania tych zobowiązań.
23. Rosja nie będzie uniemożliwiać Ukrainie wykorzystywania Dniepru do działań komercyjnych, zostaną zawarte porozumienia ws. swobodnego transportu zboża przez Morze Czarne.
24. Powołana zostanie komisja humanitarna, by rozwiązać następujące kwestie:
Wszyscy jeńcy i polegli zostaną wymienieni między stronami, na zasadzie wszyscy za wszystkich;
Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, w tym dzieci;
Wdrożony zostanie program łączenia rodzin;
Zostaną podjęte środki, by ulżyć cierpieniu ofiar konfliktu.
25. Ukraina zorganizuje wybory w ciągu 100 dni.
26. Wszyscy uczestnicy konfliktu otrzymają pełną amnestię za swoje działania w czasie wojny i zgodzą się, by nie składać roszczeń lub przedstawiać zażaleń w przyszłości.
27. To porozumienie będzie prawnie wiążące. Jego wdrożenie będzie monitorowane przez Radę Pokoju, na czele której stanie Donald Trump. Sankcje będą wdrażane w przypadku naruszeń.
28. Gdy strony zgodzą się na to memorandum, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast, po tym, jak obie strony zgodzą się wycofać do wskazanych miejsc i zaczną wdrażać porozumienie.
Donald Trump zapowiada przejęcie zamrożonych w Belgii rosyjskich rezerw walutowych. Kanclerz chce go uprzedzić i...
