Z tego artykułu dowiesz się: Jakie decyzje podjęto na Dziewiątym Kongresie Partii Pracujących Korei?

Dlaczego Kim Dzong Un został ponownie wybrany na sekretarza generalnego partii?

W jaki sposób podkreślono rozwój potencjału militarnego Korei Północnej?

Kim Dzong Un, członek dynastii rządzącej Koreą Północną od momentu powstania państwa po II wojnie światowej (państwo zostało utworzone przez jego dziadka, Kim Ir Sena, Kim Dzong Un przejął władzę po śmierci ojca, Kim Dzong Ila) został ponownie wybrany na sekretarza generalnego Partii Pracujących Korei „dla rozwoju partii i pomyślności państwa” – informuje północnokoreańska agencja KCNA.

Kim Dzong Un chwalony za budowę „armii przygotowanej na każdą formę wojny”

W depeszy KCNA czytamy o „niezachwianej woli” członków partii, narodu i armii, które stały za wyborem Kim Dzong Una na stanowisko, które w Korei Północnej zajmują jedynie przedstawiciele dynastii Kimów.

Kongres Partii Pracujących Korei, oprócz wyboru sekretarza generalnego partii, wyznacza też priorytety polityki kraju na najbliższe pięć lat w zakresie gospodarki, obronności i dyplomacji.