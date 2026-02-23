Kim Dzong Un
Kim Dzong Un, członek dynastii rządzącej Koreą Północną od momentu powstania państwa po II wojnie światowej (państwo zostało utworzone przez jego dziadka, Kim Ir Sena, Kim Dzong Un przejął władzę po śmierci ojca, Kim Dzong Ila) został ponownie wybrany na sekretarza generalnego Partii Pracujących Korei „dla rozwoju partii i pomyślności państwa” – informuje północnokoreańska agencja KCNA.
W depeszy KCNA czytamy o „niezachwianej woli” członków partii, narodu i armii, które stały za wyborem Kim Dzong Una na stanowisko, które w Korei Północnej zajmują jedynie przedstawiciele dynastii Kimów.
Kongres Partii Pracujących Korei, oprócz wyboru sekretarza generalnego partii, wyznacza też priorytety polityki kraju na najbliższe pięć lat w zakresie gospodarki, obronności i dyplomacji.
Kongres docenił przywódcę kraju za budowę „rewolucyjnych sił zbrojnych zdolnych samodzielnie radzić sobie z każdym zagrożeniem agresją, w pełni przygotowanych na każdą formę wojny”.
„Potencjał odstraszania państwa, którego filarem są siły atomowe został radykalnie zwiększony, a nasze państwo dynamicznie podąża drogą dobrobytu... pomimo wyzwań, które stawia historia” – pisze KCNA, cytując decyzję Kongresu w sprawie ponownego wyboru Kim Dzong Una na sekretarza generalnego partii.
Sekretarz partii ds. propagandy i organizacji robotniczych, członek Biura Politycznego partii, Ri Il-hwan, przemawiając na Kongresie stwierdził, że Kim Dzong Un „był w stanie w pełni urzeczywistnić od dawna wymarzony i wyczekiwany ideał dobrobytu, nawet w czasach, gdy świat pogrążony jest w zamęcie, wstrząsany wojnami i tyranią”.
– Tylko Kim Dzong Un może przewodzić nurtowi gigantycznej przemiany naszej sprawy, wyniesionej na orbitę dynamicznego skoku ku nieprzerwanemu rozkwitowi – dodał Ri podkreślając, że Korea Północna, pod rządami Kima, zdołała oprzeć się sankcjom i stać się potężną siłą, z którą muszą liczyć się wrogowie kraju.
KCNA podała też, że Kongres dokonał rewizji statutu partii, nie podano jednak żadnych szczegółów. Nie wiadomo więc, czy w statucie znalazła odzwierciedlenie zmiana polityki wobec Korei Południowej, uznanie sąsiada za „wrogie państwo” oraz odejście od celu, jakim przez dekady było doprowadzenie do zjednoczenia obu Korei.
Południowokoreański resort ds. zjednoczenia ocenił, że Kongres wzmocnił przywództwo Kima w Korei Północnej. Jednocześnie – jak stwierdził rzecznik resortu Yoon Min-ho – komunikaty wysyłane na zewnątrz mówiące o przebiegu Kongresu zostały zminimalizowane. – Treść posiedzenia jest ujawniana w stopniu minimalnym – dodał.
KCNA podała, że Kongres wybrał nowych członków Komitetu Centralnego Partii Pracujących Korei i opublikowała pełną listę jego członków.
Na liście nie ma Choe Ryong-hae, przewodniczącego Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Korei Północnej (parlamentu), a także kilku innych wysokich rangą przedstawicieli północnokoreańskich władz, co jest sygnałem, że doszło do zmian w kierownictwie państwa.
Rozpoczęty 19 lutego Kongres Partii Pracujących Korei jest najwyższym organem decyzyjnym w kraju. Poprzedni Kongres odbył się w 2021 roku. Kim Dzong Un rządzi Koreą Północną od 2011 roku. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że na swoją następczynię namaścił córkę, Kim Ju Ae.
