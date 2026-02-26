Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Tajne „państwo w państwie”. Jak ajatollah Chamenei kieruje Iranem z podziemnego bunkru

Biuro najwyższego duchowego przywódcy Iranu, ajatollaha Ali Chameneia, funkcjonuje jako rozbudowana, ukryta struktura władzy, która przenika armię, gospodarkę, instytucje religijne i administrację państwową – wynika z raportu organizacji United Against Nuclear Iran (UANI).

Publikacja: 26.02.2026 10:12

ajatollah Ali Chamenei

ajatollah Ali Chamenei

Foto: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak ma funkcjonować ukryta struktura władzy w Iranie pod kierownictwem ajatollaha Chameneia?
  • W jaki sposób Biuro Najwyższego Przywódcy, znane jako Bayt, wpływa na działania państwowe?
  • Jak Bayt kontroluje wojsko, program nuklearny i gospodarkę Iranu?
  • Jakie mechanizmy utrzymują kontrolę władzy nawet przy zmianie przywódcy?

Autorzy opracowania – Saeid Golkar i Kasra Aarabi – opisują tzw. Bayt, czyli Biuro Najwyższego Przywódcy, jako „ukryte centrum nerwowe reżimu”, działające niczym „państwo w państwie”.

Bayt – „niewidzialne państwo” ponad rządem Iranu

W raporcie wskazano, że realna struktura dowodzenia w Islamskiej Republice Iranu nie znajduje się w formalnym rządzie, lecz w cieniu – w aparacie zaprojektowanym tak, by utrzymać kontrolę nad systemem nawet w przypadku zniknięcia przywódcy z życia publicznego.

– To daje Chameneiemu absolutną kontrolę. Nie państwo widzialne, lecz niewidzialne – podkreśla Aarabi. Według raportu w rdzeniu struktury Bayt działa około 4 tys. osób, które pełnią rolę faktycznych decydentów. Dodatkowo około 40 tys. osób pracuje w instytucjach powiązanych z biurem najwyższego przywódcy, ulokowanych na wszystkich szczeblach administracji i polityki państwowej.

Czytaj więcej

Lotniskowiec USS Gerald Ford (na zdjęciu) został skierowany w rejon Bliskiego Wschodu
Konflikty zbrojne
USA poczekają aż Izrael zaatakuje Iran?
Reklama
Reklama

Kontrola nad wojskiem, programem nuklearnym i gospodarką

Z ustaleń autorów wynika, że struktura Bayt sięga bezpośrednio do łańcucha dowodzenia sił zbrojnych. Awanse generalskie mają wymagać akceptacji biura najwyższego przywódcy, a równoległe struktury kontrwywiadowcze monitorują lojalność w armii. 

Raport wskazuje również, że Bayt odgrywa kluczową rolę w decyzjach dotyczących programu nuklearnego, planowania wojennego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Ostateczna władza ma pozostawać skoncentrowana wokół najwyższego przywódcy, ponad formalnymi strukturami rządu czy nawet Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Autorzy twierdzą, że w praktyce w biurze Chameneiego powielono strukturę ministerstw, co umożliwia bezpośredni nadzór nad administracją, uczelniami i instytucjami kultury oraz egzekwowanie ideologicznej lojalności.

Czytaj więcej

Iran zapowiada projekt porozumienia nuklearnego. Trump wyznaczył wcześniej termin
Konflikty zbrojne
Iran zapowiada projekt porozumienia nuklearnego. Trump wyznaczył wcześniej termin

Jak Ali Chamenei rządzi Iranem? „Instytucja”, która przetrwa przywódcę

Raport powstał w kontekście spekulacji dotyczących stanu zdrowia Chameneiego oraz jego ograniczonej aktywności publicznej. Aarabi odrzuca jednak tezy o osłabieniu jego pozycji. 

– Nawet jeśli ukrywa się w bunkrze, zachowuje pełną kontrolę. Bayt został zbudowany tak, by funkcjonować nawet bez fizycznej obecności przywódcy – podkreśla.

Reklama
Reklama

Zdaniem autorów najwyższego przywódcę należy postrzegać jako instytucję, a nie wyłącznie osobę. Nawet ewentualna eliminacja Chameneiego – jak twierdzi Aarabi – nie wystarczyłaby do osłabienia systemu, jeśli nie zostałaby zdemontowana cała struktura Bayt.

Zdaniem Aarabiego skuteczna strategia wobec Iranu wymagałaby kompleksowych działań – od operacji cybernetycznych i sankcji po komponent militarny – wymierzonych nie tylko w osobę najwyższego przywódcy, lecz w cały aparat władzy skupiony wokół Bayt.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wzywam Pana do zmiany antywęgierskiej polityki! - napisał premier Węgier Viktor Orbán w liście do Wo
Polityka
Orbán pisze do Zełenskiego. „Więcej szacunku dla Węgier!”
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski
Polityka
Światowi przywódcy - komu ufamy, a komu nie? Spore zaskoczenia w sondażu CBOS
Viktor Orbán
Polityka
Viktor Orbán gra Ukrainą o władzę. Pomóc ma sztuczna inteligencja
Donald Tusk poinformowa, że pod względem dochodu na osobę Polska wyprzedziła Hiszpanię
Polityka
Tusk: Wygrywamy z Hiszpanami. Polska w europejskiej elicie
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama