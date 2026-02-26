ajatollah Ali Chamenei
Autorzy opracowania – Saeid Golkar i Kasra Aarabi – opisują tzw. Bayt, czyli Biuro Najwyższego Przywódcy, jako „ukryte centrum nerwowe reżimu”, działające niczym „państwo w państwie”.
W raporcie wskazano, że realna struktura dowodzenia w Islamskiej Republice Iranu nie znajduje się w formalnym rządzie, lecz w cieniu – w aparacie zaprojektowanym tak, by utrzymać kontrolę nad systemem nawet w przypadku zniknięcia przywódcy z życia publicznego.
– To daje Chameneiemu absolutną kontrolę. Nie państwo widzialne, lecz niewidzialne – podkreśla Aarabi. Według raportu w rdzeniu struktury Bayt działa około 4 tys. osób, które pełnią rolę faktycznych decydentów. Dodatkowo około 40 tys. osób pracuje w instytucjach powiązanych z biurem najwyższego przywódcy, ulokowanych na wszystkich szczeblach administracji i polityki państwowej.
Z ustaleń autorów wynika, że struktura Bayt sięga bezpośrednio do łańcucha dowodzenia sił zbrojnych. Awanse generalskie mają wymagać akceptacji biura najwyższego przywódcy, a równoległe struktury kontrwywiadowcze monitorują lojalność w armii.
Raport wskazuje również, że Bayt odgrywa kluczową rolę w decyzjach dotyczących programu nuklearnego, planowania wojennego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Ostateczna władza ma pozostawać skoncentrowana wokół najwyższego przywódcy, ponad formalnymi strukturami rządu czy nawet Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.
Autorzy twierdzą, że w praktyce w biurze Chameneiego powielono strukturę ministerstw, co umożliwia bezpośredni nadzór nad administracją, uczelniami i instytucjami kultury oraz egzekwowanie ideologicznej lojalności.
Raport powstał w kontekście spekulacji dotyczących stanu zdrowia Chameneiego oraz jego ograniczonej aktywności publicznej. Aarabi odrzuca jednak tezy o osłabieniu jego pozycji.
– Nawet jeśli ukrywa się w bunkrze, zachowuje pełną kontrolę. Bayt został zbudowany tak, by funkcjonować nawet bez fizycznej obecności przywódcy – podkreśla.
Zdaniem autorów najwyższego przywódcę należy postrzegać jako instytucję, a nie wyłącznie osobę. Nawet ewentualna eliminacja Chameneiego – jak twierdzi Aarabi – nie wystarczyłaby do osłabienia systemu, jeśli nie zostałaby zdemontowana cała struktura Bayt.
Zdaniem Aarabiego skuteczna strategia wobec Iranu wymagałaby kompleksowych działań – od operacji cybernetycznych i sankcji po komponent militarny – wymierzonych nie tylko w osobę najwyższego przywódcy, lecz w cały aparat władzy skupiony wokół Bayt.
