Z badania przeprowadzonego w lutym 2026 r. wynika, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski cieszy się największym zaufaniem Polaków spośród zagranicznych liderów politycznych. Zaufanie do niego deklaruje 49 proc. uczestników sondażu. To sporo, ale jednak mniej niż w badaniu, wykonanym w lipcu 2022 r. Wówczas zaufanie do Zełenskiego deklarowało 86 proc. badanych – o 37 p.p. więcej niż obecnie.

Nieufność wobec Wołodymyra Zełenskiego deklaruje 28 proc. uczestników sondażu CBOS – o 24 p.p. więcej, niż w badaniu z 2022 r. Na obojętność wobec prezydenta Ukrainy wskazało 16 proc. badanych. Łącznie 7 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie.

Kto na kolejnych miejscach? Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen

Na drugim miejscu zestawienia uplasował się Emmanuel Macron. Zaufanie wobec prezydenta Francji zadeklarowało 36 proc. badanych, 27 proc. nie darzy go zaufaniem. Stosunek obojętny ma wobec niego 20 proc. badanych. Łącznie 17 proc. uczestników sondażu nie odpowiedziało na pytanie o Emmanuela Macrona.

Zaufanie wobec premier Włoch Giorgii Meloni zadeklarowało 35 proc., 14 proc. nie darzy jej zaufaniem, stosunek obojętny zadeklarowało 15 proc. uczestników badania CBOS.