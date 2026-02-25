Donald Trump, Wołodymyr Zełenski
Z badania przeprowadzonego w lutym 2026 r. wynika, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski cieszy się największym zaufaniem Polaków spośród zagranicznych liderów politycznych. Zaufanie do niego deklaruje 49 proc. uczestników sondażu. To sporo, ale jednak mniej niż w badaniu, wykonanym w lipcu 2022 r. Wówczas zaufanie do Zełenskiego deklarowało 86 proc. badanych – o 37 p.p. więcej niż obecnie.
Nieufność wobec Wołodymyra Zełenskiego deklaruje 28 proc. uczestników sondażu CBOS – o 24 p.p. więcej, niż w badaniu z 2022 r. Na obojętność wobec prezydenta Ukrainy wskazało 16 proc. badanych. Łącznie 7 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie.
Na drugim miejscu zestawienia uplasował się Emmanuel Macron. Zaufanie wobec prezydenta Francji zadeklarowało 36 proc. badanych, 27 proc. nie darzy go zaufaniem. Stosunek obojętny ma wobec niego 20 proc. badanych. Łącznie 17 proc. uczestników sondażu nie odpowiedziało na pytanie o Emmanuela Macrona.
Zaufanie wobec premier Włoch Giorgii Meloni zadeklarowało 35 proc., 14 proc. nie darzy jej zaufaniem, stosunek obojętny zadeklarowało 15 proc. uczestników badania CBOS.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zebrała więcej głosów, deklarujących brak zaufania, niż zaufanie. Ufa jej 31 proc. badanych Polaków, nie ufa 43 proc. 13 proc. uczestników sondażu deklaruje wobec niej stosunek obojętny.
Donald Trump to kolejny z polityków, wobec których liczba osób, deklarujących brak zaufania jest większa niż tych, którzy zadeklarowali zaufanie. Donaldowi Trumpowi ufa jedna czwarta – 25 proc. badanych, 56 proc. deklaruje brak zaufania wobec niego. Stosunek obojętny ma 12 proc., łącznie 7 proc. nie odpowiedziało na pytanie.
Premier Węgier Viktor Orbán wzbudza zaufanie 18 proc. badanych, a brak zaufania wyraża wobec niego 53 proc. 12 proc. ma do niego stosunek neutralny. 17 proc. odmówiło odpowiedzi lub nie potrafiło określić swojego stosunku do tego polityka.
Kanclerzowi Niemiec Friedrichowi Merzowi ufa 17 proc. badanych. 24 proc. uczestników sondażu deklaruje brak zaufania do niego, zaś stosunek obojętny ma 14 proc. uczestników sondażu.
Uczestnicy badania, pytani o premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera deklarowali, że nie znają tego polityka. To aż 55 proc. odpowiedzi. Kolejne 7 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Spośród pozostałych uczestników badania 16 proc. zadeklarowało zaufanie, 11 proc. obojętność i 11 proc. nieufność.
Na kolejnych miejscach znaleźli się przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping i premier Izraela Beniamin Netanjahu. Zaufanie wobec Xi Jinpinga zadeklarowało 10 proc. badanych, nieufność – 32 proc., 14 proc. jest obojętnych.
Beniaminowi Netanjahu ufa 4 proc. Polaków, nie ufa mu 53 proc., zaś 13 proc. deklaruje obojętny stosunek wobec premiera Izraela.
Najmniej osób ufa Aleksandrowi Łukaszence i Władimirowi Putinowi. Obaj zebrali też najwięcej głosów, deklarujących brak zaufania wobec nich. Zaufanie wobec obu zadeklarowało po 2 proc. badanych. Stosunek neutralny wobec Łukaszenki ma 5 proc. uczestników sondażu, zaś wobec Putina – 3 proc. Łukaszence nie ufa 86 proc. ankietowanych. 4 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”, 3 proc. odmówiło odpowiedzi lub stwierdziło, że nie zna tego polityka.
Brak zaufania wobec Władimira Putina jest największy spośród wszystkich polityków w zestawieniu. Nie ufa mu aż 91 proc. uczestników badania CBOS, 3 proc. ma do niego stosunek neutralny, łącznie 4 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o Władimira Putina.
Badanie zostało zrealizowano w dniach 5-16 lutego 2026 r. na próbie liczącej 967 osób (w tym: 60,2% metodą CAPI, 24,1% – CATI i 15,7% – CAWI). (PAP)
