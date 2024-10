Białoruś - warsztatem montażowym Rosji

„Od czasów sowieckich Białoruś nazywana jest warsztatem montażowym Związku Radzieckiego” – nieoczekiwanie powiedział Putin. „I dzięki waszym (Łukaszenki -red) wysiłkom te zalety ekonomii i produkcji przemysłowej zostały na Białorusi zachowane” - pochwalił Putin. Przebieg ceremonii na Kremlu relacjonuje gazeta „Kommersant". Łukaszenko szybko przeanalizował stosunki z Zachodem:

Czytaj więcej Finanse Kim są najwięksi dłużnicy Kremla? Hojna pomoc Putina dla sojuszników Kraje, które rosyjski reżim dotuje pieniędzmi swoich podatników, winne są Kremlowi już co najmniej 29 mld dolarów. Białoruski samozwańczy prezydent uzależnił się od rosyjskich pieniędzy tak bardzo, że długi przekroczyły rezerwy państwa. Z kolei Kreml jest dużym dłużnikiem Chin.

„Najważniejszy wniosek, z którym sądzę, że się zgodzicie: Zachód postawił sobie za cel zduszenie nas przede wszystkim w gospodarce, finansach. Nie wyszło! Sami już to przyznają, więc nie musimy nawet stwierdzać tego faktu!” - zapewnił białoruski dyktator.

Reporter „Kommersanta” tak podsumował oglądaną na żywo scenę: „Czasami wydaje się, że Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin spotykają się przede wszystkim po to, by poczuć, że każdy z nich nie jest sam w tym szalejącym świecie. Jest ich co najmniej dwóch”.