Aktualizacja: 26.11.2025 22:11 Publikacja: 26.11.2025 21:24
Pozycja ukraińskiego wojska w pobliżu Pokrowska
Foto: REUTERS/Stringer
Ppłk rez. Maciej Korowaj: Jest dynamiczna. Ostatnie meldunki, które znam, mówią, że Ukraińcy z powrotem są w centrum Pokrowska, ale zaraz może być odwrotna sytuacja. Jest pewna stabilizacja, jeżeli chodzi o działania taktyczne, ale jeśli popatrzymy na linię frontu w latach 2023-2025, to ona w wymiarze strategicznym jakoś znacznie się nie zmieniła.
My tę wojnę widzimy przez dziurkę od klucza, myśląc, że ona jest taka duża, a wszystkie te wojenne sprawy trzeba brać w bardziej strategiczny sposób: jak państwo ukraińskie sobie radzi? Czy jest odporne na wewnętrzne i zewnętrzne problemy? Tak samo trzeba patrzeć na Rosję, która też ma swoje ogromne problemy.
Czytaj więcej
Z ustaleń trzech niezależnych źródeł wynika, że 28-punktowy plan pokojowy USA dla Ukrainy, ujawni...
Rosja wygrywa skalą. Problemy rosyjskie są jak na Rosję duże, w porównaniu z ukraińskimi, ale skala powoduje, że Rosja ma więcej zasobów niż Ukraina. Problemy w wymiarze strategicznym bardziej dotyczą Ukraińców - im się kończą zapasy, które są zresztą uzależnione od Europy. Tak naprawdę Ukraińcy są silni naszą siłą. To, że my już się tą wojną, w cudzysłowie, „nudzimy” albo „męczymy”, to sukces rosyjski w obszarze wojny informacyjnej. Mnie się wydaje, że dlatego Ukraina zdecydowała się zgodzić na plan pokojowy, oczywiście nie ten w wersji rosyjskiej, tych 28 punktów, lecz plan wynegocjowany w Genewie.
Plan genewski jest bliższy rozwiązania zaproponowanego przez Europejczyków, krążą informacje, że Putin to prawdopodobnie odrzuci.
Takie informacje z Myrnohradu płyną od co najmniej miesiąca.
ppłk rez. Maciej Korowaj o Donbasie
Ale mówimy o wymiarze taktycznym, chodzi o miasta 5 na 5 kilometrów. To nie jest tak, że front pada. Są też rejony, gdzie Ukraińcy kontratakowali i miejsca, które były rosyjskie, już rosyjskie nie są. Dla mnie linia frontu w zasadzie się nie zmienia.
To wszystko jest gra informacyjna. Jeżeli analiza jednoznacznie wskazuje przyszłe zdarzenia, to nie jest robiona profesjonalnie, bo każdy analityk daje scenariusze i wariantowanie tych scenariuszy.
Dalej jest co najmniej osiem linii obrony, Ukraińcy rozbudowywali to latami. Po obu stronach są rozbudowane linie obrony, podziemne stanowiska dowodzenia, magazyny, szpitale, drogi zaopatrzeniowe, obite siatkami antydronowymi. To teren dobrze przygotowany do walki.
Konstantynówka, budynek uszkodzony w wyniku ostrzału
Foto: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS
Oczywiście, że jest do pokonania, ale nie w dzień ani w tydzień. Trzeba mówić o latach walki i ofiarach po stronie zarówno obrońców, jak i atakujących.
Co najmniej rok.
To już inna kwestia. Teraz Ukraińcy są w dołku, jeżeli chodzi o swoje potrzeby, ponieważ mają bardzo dużo ludzi w procesie szkolenia, mają problemy z dezercją, zresztą Rosjanie też.
Czytaj więcej
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła oświadczenie, w którym odniosł...
Ale u Rosjan jest tak samo. Weźmy rosyjską jednostkę, która musi walczyć i obsługiwać swój garnizon macierzysty na terenie Rosji, prowadzić szkolenie żołnierzy służby okresowej. Rosjanie nie tylko prowadzą wojnę, ale też odbudowują swoje rezerwy. Czyli jedna trzecia jednostki jest w garnizonie, a dwie trzecie na Ukrainie, ale ten komponent też jest dzielony: jedna część walczy, druga się przygotowuje, a trzecia odtwarza zdolność bojową po stratach. Ukraińcy też nie walczą całością jednostki: część walczy, część się szkoli, część odtwarza zdolność bojową. To jest wojna na wyniszczenie na długi okres. Jednostki nie walczą pełnym składem, bo nie mogą. Teraz Rosjanie i Ukraińcy mają coraz mniej możliwości rotowania z zewnątrz, więc „kanibalizują się” wewnątrz rotowania, czyli tworzą nowe oddziały z pozostałości tych, które poniosły straty.
Ukraińscy żołnierze na drodze w pobliżu linii frontu w rejonie Pokrowska
Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov
Wydaje mi się, że jeśli Ukraińcy dobrze ocenili swoje możliwości, stwierdzili, że nie będą tak mocno gnębić swoich obywateli, to świadczy, że mają jeszcze rezerwy, tylko nie chcą ich teraz używać i siłować się z Rosją, kiedy Moskwa mimo strat cały czas prze do przodu. Czasami lepiej wytrzymać uderzenie, poczekać, aż atakujący złapią zadyszkę i wtedy uderzyć swoimi rezerwami, nawet kosztem terenu.
Nie wiem. Moskwie nie chodzi tak mocno o teren, tylko o to, żeby Ukraina przestała być państwem, które może zagrażać Rosji. Dla Kremla najważniejsze, żeby zdjąć z Rosji sankcje, żeby Rosja miała dostęp do swoich rezerw finansowych i żeby Ukraina była jak najbardziej rozbrojonym i pozbawionym sojuszy państwem. To jest cel. Teren ma drugorzędne znaczenie, nie jest dla Rosjan najważniejszy, mogą go przehandlować. Biorąc pod uwagę taktykę negocjacji wydaje mi się, że jeśli Rosjanie tak mocno upierają się przy tym terenie, a mniej przy innych kwestiach, to ten teren jest najmniej ważny.
Foto: PAP
Tego na pewno nie zrobią, to ma strategiczne znaczenie, natomiast pytał mnie pan o Donbas.
Tak, że to jest odłożone na następny konflikt. To nie problem wytłumaczyć Rosjanom, że jeszcze teraz się nie udało, ale „poczekamy, zrobimy to lepiej następnym razem”.
W drugiej połowie listopada Władimir Putin odwiedził punkt dowodzenia rosyjskiego zgrupowania „Zachód”
Foto: Kremlin.ru/Handout via REUTERS
Dlatego Rosja chce, żeby państwo ukraińskie było jak najsłabsze, żeby nie musiała utrzymywać znaczącego potencjału w celu ochrony swoich zdobyczy. Rosja nie zdołała osiągnąć swoich celów strategicznych w sposób militarny i chce je uzyskać w ramach negocjacji.
Jestem przekonany, że Rosja może w ciągu dwóch lat odbudować swój potencjał, ma wszystkie narzędzia, żeby to zrobić.
Czytaj więcej
Rosyjski przywódca Władimir Putin odwiedził punkt dowodzenia zgrupowania „Zachód”, gdzie odebrał...
Rosja kosztem wojny rozwijała swój potencjał gospodarczy i szkoleniowy, żeby przygotować armię do wojny nowego typu. Rosjanie włożyli więcej wysiłku nie w prowadzenie działań bojowych, a w przygotowanie zaplecza do tego, żeby po działaniach bojowych dość szybko odtworzyć swoje zdolności.
Nie mają jeszcze tylu surowców, ale jeśli zdjęte zostaną sankcje, gdy Rosja wróci do obiegu gospodarczego, to warsztatem i narzędziami dysponują.
Ale jakiego? Sprzętu z czasów Układu Warszawskiego? Ja mówię o nowoczesnym sprzęcie, który nie pokazywał się na froncie, a jest gromadzony.
Ukraiński żołnierz ładuje haubicę M109A5. Fotografia z obwodu donieckiego
Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov
Rosjanie mają różne możliwości. Mogą wybrać scenariusz, o którym pan mówi, jeśli stwierdzą, że na wiosnę Ukraińcy będą jeszcze słabsi, a Zachód będzie jeszcze bardziej nieskonsolidowany w pomaganiu im. Albo będą zamrażać tę wojnę, kończyć na takiej zasadzie, jak to było w Donbasie po 2014 roku, i poczekać parę, paręnaście lat, przygotować się i uderzyć. Będą mieli wybór i to będzie też pewnego rodzaju sposób nacisku na Europę, na Stany Zjednoczone. Idealne rozwiązanie dla nich, biorąc pod uwagę, że nie udało im się osiągnąć zakładanych celów za pierwszym razem.
Ale Czeczenia była mniejsza, szybciej można było się przygotować. Ten modus operandi jest bliski Putinowi: odłożyć wojnę, jeśli się nie udało, uderzyć drugi raz, a jak trzeba, to trzeci.
Ukraiński czołg w obwodzie donieckim
Foto: REUTERS/Stringer
To, co Donald Trump chce, to jest jego sprawa i jego ambicja. Moim zdaniem on nie ma aż takiego wpływu na to, co Rosjanie postanowią, bo nie używa wobec Rosji jakichś ciężkich argumentów. Ale trzeba zwrócić uwagę, że Amerykanie bardzo mocno ogrywają Rosjan w innych obszarach: na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, w Azji Centralnej, nawet na Białorusi. Amerykanie cały czas skubią Rosjan na tych peryferiach i Rosjanie im ustępują. Przedłużająca się wojna jest też w interesie Stanów Zjednoczonych, dzięki temu zdobywają kontrakty na uzbrojenie i mogą uderzać w interesy rosyjskie na tych obrzeżach.
Mnie się wydaje, że Trump tymi swoimi zachętami do negocjacji cały czas prowokuje Rosjan, żeby ta wojna trwała. Rosjanie się zahipnotyzowali tym, że Trump jest po ich stronie, a tak naprawdę Trump ich ogrywa. I stąd próba przerzucenia wojny na przykład na teren NATO za pomocą działań dywersyjnych. Przecież gdyby w Polsce doszło do katastrofy kolejowej z ofiarami śmiertelnymi, zupełnie inaczej rozmawialibyśmy o planie pokojowym. Rosja robi wszystko po to, żeby przerzucić tę wojnę na teren Zachodu, żeby Trump musiał realnie się zaangażować. Drony, które wleciały nad Polskę zignorował, a Rosjanie liczyli, że po tym zdarzeniu amerykańska administracja uzna, że musi zacząć poważnie negocjować z Rosją.
Czytaj więcej
– Nie mówimy o tym, ile zostało udaremnionych przypadków, bo nie chcemy wywołać nastroju paniki,...
Wyciek 28 punktów planu to wyciek rosyjski, po to, żeby włożyć ten plan w słowa amerykańskie. Tak naprawdę Rosji bardziej zależy na zakończeniu tej wojny, żeby odpocząć, niż pozostałym państwom, nie licząc Ukrainy i może Europy, ale Stany Zjednoczone, moim zdaniem, to nie jest kraj, któremu w tej chwili zależy – bo gdyby Trumpowi naprawdę zależało na tym pokoju, to by zupełnie inaczej postępował, a ma do tego środki.
To decyzja, żeby zabijać obywateli państw NATO, to zapadło na Kremlu, bo inaczej nie można sprowokować Ameryki do tego, żeby z Rosją negocjowała – bo tak naprawdę Ameryka nie negocjuje, tylko cały czas zwodzi Rosję, przynajmniej z perspektywy Moskwy to tak wygląda, jak czytałem w rosyjskich analizach.
Zniszczenia po rosyjskim ataku w Charkowie, fotografia z 24 listopada
Foto: PAP/Yevhen Titov
Tak, ale po to ryzyko, żeby sojusznicy NATO, szczególnie Polska, która nie ma warunków do tego, żeby podobnie eskalować z Rosją, zwróciła się do USA o pewnego rodzaju protekcję, wtedy Waszyngton musiałby negocjować z Rosją, byłby kolejny obszar do negocjacji. Jeden z 28 punktów, ten dotyczący Polski, też inaczej by wyglądał, gdyby doszło do zamachu, a nie aktu dywersji.
Czytaj więcej
Bez ukraińskich danych wywiadowczych o osobach współpracujących z Rosją, Polska nie poradzi sobie...
Jestem byłym oficerem wywiadu, dla mnie nieważne, w jakim wagonie jadę, ważne, czy mam wpływ na cały pociąg. Bo nie muszę jechać w pierwszej klasie, jeżeli siedzę jako maszynista i kieruję tym wszystkim. Więc tutaj bym nie patrzył, czy siedzimy, tylko czy nasze interesy są obsługiwane nie naszymi nawet rękoma, przez naszych sojuszników, którzy dbają o nas, żeby mieć z nami dobre relacje lub dobry biznes. Jeżeli nasze interesy są realizowane, czyli Rosja będzie dezaktywowana i nie będzie robiła projekcji agresji na naszym kierunku, a Ukraina będzie mogła samodzielnie podejmować decyzje i przystępować do sojuszy na swoich zasadach, to nie muszę jechać w tym wagonie i słuchać, co mówią. Ważne, że realizują plan, który interesuje mnie jako Polskę z pozycji mojego bezpieczeństwa.
Nie wiem, czy akurat Niemcy. Ważne, co zostanie ustalone. Jeżeli ustalenia będą zgodne z naszym interesem, to będzie bez znaczenia, że nas tam nie było. Jeżeli nie, to znaczy, że ten brak jest kluczowy, ponieważ nasi sojusznicy nie mają interesu, żeby zabezpieczać nasze żywotne interesy. Teraz, kiedy nie wiem, jakie są wyniki, trudno mi to jednoznacznie ocenić.
Uszkodzona świątynia w Konstantynówce
Foto: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS
Tego nie będę komentował, bo zazwyczaj nie komentuję działań ukraińskich. Proszę mi wierzyć, że linia jest rozbudowana. Na zdjęciach satelitarnych widać część umocnień, ale jest bardzo dużo rzeczy, których nie widać. Jest to obszar przygotowany do długotrwałych walk i obsadzony. Natomiast Rosjanie cały czas wykorzystują swoje zasoby, żeby przeć naprzód, a Ukraińcy nie mają zasobów, żeby odbijać teren. To jedyny mankament tej całej sytuacji militarnej.
Obecnie nie widzę takiej możliwości.
Ukraiński żołnierz przed budynkiem poważnie uszkodzonym w ostrzale. Konstantynówka, obwód doniecki, fotografia z 15 listopada
Foto: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS
Podpułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu (specjalność Dowodzenie Pododdziałami Czołgów), Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Obrony Narodowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
Zawodową służbę wojskową pełnił między innymi w jednostkach 1. Dywizji Zmechanizowanej, 11. Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Służby Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej.
Pracownik naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. Ekspert Instytutu Wschodniej Flanki specjalizujący w zagadnieniach bezpieczeństwa i analiz informacyjnych oraz taktyce, operacji, strategii Białorusi, Rosji, Ukrainy, Chin.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ppłk rez. Maciej Korowaj: Jest dynamiczna. Ostatnie meldunki, które znam, mówią, że Ukraińcy z powrotem są w centrum Pokrowska, ale zaraz może być odwrotna sytuacja. Jest pewna stabilizacja, jeżeli chodzi o działania taktyczne, ale jeśli popatrzymy na linię frontu w latach 2023-2025, to ona w wymiarze strategicznym jakoś znacznie się nie zmieniła.
Z ustaleń trzech niezależnych źródeł wynika, że 28-punktowy plan pokojowy USA dla Ukrainy, ujawniony w ubiegłym...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Żądanie, by Ukraina zaakceptowała plan pokojowy opracowany przez administrację USA do 27 listopada jest nieaktua...
Rosja więzi tysiące Ukraińców, ale też Tatarów krymskich. Organizacje praw człowieka udokumentowały już 98 tysię...
Izraelska armia podała, że w niedzielnym nalocie na Bejrut zginął szef sztabu Hezbollahu, uznawany za drugą najw...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak oświadczyli w Genewie, że odbyl...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas