Jak opisała „Rzeczpospolita”, na jednym z największych węzłów kolejowych w Polsce, po którym jeżdżą także pociągi pasażerskie, ktoś w nocy odczepił od składu i zostawił na torach 20-tonowy wagon. Trudno tu mówić o czymś innym niż o sabotażu. Czy za tego typu działaniami może stać Rosja?

To są akty wojny hybrydowej, o której mówimy cały czas – to różnego rodzaju podpalenia, ataki na rurociągi, na podwodne kable itd. To wszystko wpisuje się w ten plan. Nieprzypadkowo odbywają się ćwiczenia różnych scenariuszy odpowiedzi w Szczecinie, w innych miastach, z udziałem wszystkich służb, nie tylko wojska, Wojsk Obrony Terytorialnej, straży. Tutaj Służba Ochrony Kolei jest bardzo ważnym elementem. Węzły i szlaki kolejowe to istotny element infrastruktury krytycznej.

Jeżeli ktoś chciałby spowodować w Polsce katastrofę na dużą skalę, to na kolei najłatwiej byłoby to zrobić.

Nasi adwersarze to wiedzą, ale my też wiemy i przygotowujemy się do tego. Nie mówimy o tym, ile zostało udaremnionych przypadków, bo nie chcemy wywołać nastroju paniki, ale czujność jest duża i nasze służby są w gotowości już od kilku miesięcy.

Pańskim zdaniem, dlaczego Rosja teraz miałaby eskalować sytuację?

Rosja cały czas eskalowała, ale teraz szczególnie w obliczu tego, że cała Europa się zintegrowała – bo te ataki zintegrowały Europę, wręcz zachęciły ją do zwiększenia środków na produkcję uzbrojenia, na wspólne projekty, czego przykładem jest mechanizm SAFE.

Szczyt w Kopenhadze pokazał wyraźnie, że do Europejczyków dotarło, iż zagrożenia dotyczą nie tylko ściany wschodniej, Polski, państw bałtyckich, Rumunii itd., ale też ich. Ataki na Oslo, flota, która zrywała kable – to wszystko świadczy o tym, że Rosjanie zintensyfikowali takie działania. Ponieważ nie idzie im na froncie, nie idzie im narodowo, słabną gospodarczo, to używają wszystkich środków, które mają w zapasach.