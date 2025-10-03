Aktualizacja: 03.10.2025 04:47 Publikacja: 03.10.2025 04:30
Generał w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek
Foto: PAP/Leszek Szymański
To są akty wojny hybrydowej, o której mówimy cały czas – to różnego rodzaju podpalenia, ataki na rurociągi, na podwodne kable itd. To wszystko wpisuje się w ten plan. Nieprzypadkowo odbywają się ćwiczenia różnych scenariuszy odpowiedzi w Szczecinie, w innych miastach, z udziałem wszystkich służb, nie tylko wojska, Wojsk Obrony Terytorialnej, straży. Tutaj Służba Ochrony Kolei jest bardzo ważnym elementem. Węzły i szlaki kolejowe to istotny element infrastruktury krytycznej.
Nasi adwersarze to wiedzą, ale my też wiemy i przygotowujemy się do tego. Nie mówimy o tym, ile zostało udaremnionych przypadków, bo nie chcemy wywołać nastroju paniki, ale czujność jest duża i nasze służby są w gotowości już od kilku miesięcy.
Rosja cały czas eskalowała, ale teraz szczególnie w obliczu tego, że cała Europa się zintegrowała – bo te ataki zintegrowały Europę, wręcz zachęciły ją do zwiększenia środków na produkcję uzbrojenia, na wspólne projekty, czego przykładem jest mechanizm SAFE.
Szczyt w Kopenhadze pokazał wyraźnie, że do Europejczyków dotarło, iż zagrożenia dotyczą nie tylko ściany wschodniej, Polski, państw bałtyckich, Rumunii itd., ale też ich. Ataki na Oslo, flota, która zrywała kable – to wszystko świadczy o tym, że Rosjanie zintensyfikowali takie działania. Ponieważ nie idzie im na froncie, nie idzie im narodowo, słabną gospodarczo, to używają wszystkich środków, które mają w zapasach.
To elementy wojny, taktyki generała Walerija Gierasimowa – uruchomienie wszystkich możliwych aktywów, łącznie z wpływaniem na wybory, co im się nie udało w Mołdawii, ale udało w innych krajach, wsparcie skrajnie prawicowych partii politycznych. Będziemy to obserwowali.
Kramatorsk (obwód doniecki). Budynek uszkodzony w wyniku rosyjskiego ostrzału
Foto: REUTERS/Serhii Korovainyi
Widocznie liderzy w osobach Putina i innych myślą, że to jest dla nich deska ratunku. Chcą pokazać własnemu społeczeństwu: „Widzicie? A my możemy im zagrozić”. Oczywiście tego nie powiedzą, bo „to nie my, my jesteśmy niewinni”. Ale w czwartym roku wojny wkraczamy już etap afganizacji tego konfliktu.
Kolejny pobór w Rosji, 135 tys. żołnierzy, ci, którzy zginęli, inwalidzi na ulicach – to też dociera do społeczeństwa rosyjskiego. Do tego militaryzacja społeczeństwa, brak środków na inne ważne sprawy – to wcześniej czy później dotrze do społeczeństwa. Oby to się skończyło tak, jak z Afganistanem, gdzie rozpadł się Związek Radziecki. Tu może się rozpaść Federacja Rosyjska, w dłuższej perspektywie.
Powoli to narasta. To nie jest proces natychmiastowy. Na razie Rosjan karmi się zwycięstwem, odbijaniem ziem, denazyfikacją, ale to wcześniej czy później dotrze do ludzi.
Tak to może wyglądać, z uwagi na poniesione straty, dotkliwość zarówno ekonomiczną, jak i osobową.
I nie tylko w tych państwach. Wszystkie kraje, od Wielkiej Brytanii, przez Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, mówią, że to będzie i tak kolejny wymiar ewentualnego konfliktu zbrojnego, zatem lepiej rozpocząć operację dozbrajania się, nauki taktyki i technologii teraz, niż później.
Droga zabezpieczona siatką antydronową, okolice Konstantynówki w obwodzie donieckim
Foto: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
My myślimy racjonalnie, ale oni nie myślą racjonalnie.
Być może myśleli, że zastraszą społeczeństwa, ale społeczeństwa nie dały się zastraszyć, szczególnie jeśli chodzi o kraje nordyckie i kraje sąsiadujące z Federacją Rosyjską.
Trzeba być przygotowanym do tego, nie wolno zaniedbywać żadnych środków ochrony. Myślę, że oni będą tu i ówdzie próbowali, gdzie tylko znajdą jakieś słabe punkty. Wywiad rosyjski i pożyteczni idioci działają.
Ona już w tej chwili wyhamowuje swój impet. Walki w rejonie Pokrowska i Kramatorska się toczą, ale tak naprawdę za cenę olbrzymich strat Rosjanie osiągnęli niewielkie zdobycze terytorialne. Uderzenia w cele na terytorium Rosji znacznie osłabią rosyjskie zdolności logistyczne, zaopatrzenie w paliwo, w amunicję. To już się dzieje. To nie tylko rakiety czy drony, to także operacje specjalne, prowadzone przez ukraiński wywiad.
Jakby pan popatrzył na początek tej wojny, przez pierwsze cztery miesiące mieli więcej terytorium zdobytego niż obecnie. Niemniej jednak są to tereny przemysłowe i bogate w minerały, to trzeba podkreślić.
Nie wiadomo, czy pójdą jak w masło. Tam są przeszkody wodne, szerokie pasma stepów, otwarte przestrzenie, które można razić. Nie gdybajmy.
Prowadzimy różnego rodzaju ćwiczenia, prowadzimy wywiad, dzielimy się informacjami z naszymi sojusznikami. Nie wiem, czy pan zauważył intensyfikację ćwiczeń w różnych miastach i to, co się dzieje. Nie będę tutaj mówił o tym, co robią władze polskie, bo nie wolno o tym mówić, ale wiemy o czujności większej i wiemy o tym, że wiele rzeczy zostało już stłumionych w zarodku.
