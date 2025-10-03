Rzeczpospolita
Rosyjskie ataki hybrydowe w Polsce? Gen. Mieczysław Bieniek: Wiele rzeczy zostało stłumionych w zarodku

– Nie mówimy o tym, ile zostało udaremnionych przypadków, bo nie chcemy wywołać nastroju paniki, ale czujność jest duża i nasze służby są w gotowości już od kilku miesięcy – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, doradca szefa MON, komentując zdarzenia, które mogą być elementami rosyjskich działań hybrydowych.

Publikacja: 03.10.2025 04:30

Generał w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek

Generał w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jakub Czermiński

Jak opisała „Rzeczpospolita”, na jednym z największych węzłów kolejowych w Polsce, po którym jeżdżą także pociągi pasażerskie, ktoś w nocy odczepił od składu i zostawił na torach 20-tonowy wagon. Trudno tu mówić o czymś innym niż o sabotażu. Czy za tego typu działaniami może stać Rosja?

To są akty wojny hybrydowej, o której mówimy cały czas – to różnego rodzaju podpalenia, ataki na rurociągi, na podwodne kable itd. To wszystko wpisuje się w ten plan. Nieprzypadkowo odbywają się ćwiczenia różnych scenariuszy odpowiedzi w Szczecinie, w innych miastach, z udziałem wszystkich służb, nie tylko wojska, Wojsk Obrony Terytorialnej, straży. Tutaj Służba Ochrony Kolei jest bardzo ważnym elementem. Węzły i szlaki kolejowe to istotny element infrastruktury krytycznej.

Jeżeli ktoś chciałby spowodować w Polsce katastrofę na dużą skalę, to na kolei najłatwiej byłoby to zrobić.

Nasi adwersarze to wiedzą, ale my też wiemy i przygotowujemy się do tego. Nie mówimy o tym, ile zostało udaremnionych przypadków, bo nie chcemy wywołać nastroju paniki, ale czujność jest duża i nasze służby są w gotowości już od kilku miesięcy.

W wyniku odczepienia i pozostawienia wagonu mogło dojść do katastrofy. Na zdjęciu ilustracyjnym: usu
Przestępczość
Sabotaż na kolei. Porzucony wagon w Katowicach, „o włos od katastrofy na nieprawdopodobną skalę”

Pańskim zdaniem, dlaczego Rosja teraz miałaby eskalować sytuację?

Rosja cały czas eskalowała, ale teraz szczególnie w obliczu tego, że cała Europa się zintegrowała – bo te ataki zintegrowały Europę, wręcz zachęciły ją do zwiększenia środków na produkcję uzbrojenia, na wspólne projekty, czego przykładem jest mechanizm SAFE.

Szczyt w Kopenhadze pokazał wyraźnie, że do Europejczyków dotarło, iż zagrożenia dotyczą nie tylko ściany wschodniej, Polski, państw bałtyckich, Rumunii itd., ale też ich. Ataki na Oslo, flota, która zrywała kable – to wszystko świadczy o tym, że Rosjanie zintensyfikowali takie działania. Ponieważ nie idzie im na froncie, nie idzie im narodowo, słabną gospodarczo, to używają wszystkich środków, które mają w zapasach.

To elementy wojny, taktyki generała Walerija Gierasimowa – uruchomienie wszystkich możliwych aktywów, łącznie z wpływaniem na wybory, co im się nie udało w Mołdawii, ale udało w innych krajach, wsparcie skrajnie prawicowych partii politycznych. Będziemy to obserwowali.

Kramatorsk (obwód doniecki). Budynek uszkodzony w wyniku rosyjskiego ostrzału

Kramatorsk (obwód doniecki). Budynek uszkodzony w wyniku rosyjskiego ostrzału

Foto: REUTERS/Serhii Korovainyi

Rosja nie jest sobie w stanie poradzić na froncie z Ukrainą i zupełnie nie jest jej potrzebny kolejny front z państwami znacznie od Ukrainy silniejszymi.

Widocznie liderzy w osobach Putina i innych myślą, że to jest dla nich deska ratunku. Chcą pokazać własnemu społeczeństwu: „Widzicie? A my możemy im zagrozić”. Oczywiście tego nie powiedzą, bo „to nie my, my jesteśmy niewinni”. Ale w czwartym roku wojny wkraczamy już etap afganizacji tego konfliktu.

Kolejny pobór w Rosji, 135 tys. żołnierzy, ci, którzy zginęli, inwalidzi na ulicach – to też dociera do społeczeństwa rosyjskiego. Do tego militaryzacja społeczeństwa, brak środków na inne ważne sprawy – to wcześniej czy później dotrze do społeczeństwa. Oby to się skończyło tak, jak z Afganistanem, gdzie rozpadł się Związek Radziecki. Tu może się rozpaść Federacja Rosyjska, w dłuższej perspektywie.

Myśli pan, że społeczeństwo rosyjskie mogłoby osiągnąć taki poziom zniecierpliwienia...

Powoli to narasta. To nie jest proces natychmiastowy. Na razie Rosjan karmi się zwycięstwem, odbijaniem ziem, denazyfikacją, ale to wcześniej czy później dotrze do ludzi.

Rosyjskie służby mają stać m.in. za podpaleniem hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie
Konflikty zbrojne
Jaka jest skala rosyjskich ataków w Europie? Moskwa werbuje kryminalistów
Innymi słowy, jeżeli Rosja w ciągu np. roku–dwóch nie odniesie znaczącego sukcesu w wojnie na Ukrainie, to będzie musiała wojnę przerwać, ale nie z uwagi na presję Zachodu, tylko na nacisk ze strony własnego społeczeństwa?

Tak to może wyglądać, z uwagi na poniesione straty, dotkliwość zarówno ekonomiczną, jak i osobową.

À propos dotkliwości – działania hybrydowe, o których mówiliśmy, wydają się przeciwskuteczne. Jeżeli Rosja wysyła drony nad Polskę czy nad Danię, to w efekcie dostanie silną obronę przeciwdronową w tych państwach.

I nie tylko w tych państwach. Wszystkie kraje, od Wielkiej Brytanii, przez Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, mówią, że to będzie i tak kolejny wymiar ewentualnego konfliktu zbrojnego, zatem lepiej rozpocząć operację dozbrajania się, nauki taktyki i technologii teraz, niż później.

Droga zabezpieczona siatką antydronową, okolice Konstantynówki w obwodzie donieckim

Droga zabezpieczona siatką antydronową, okolice Konstantynówki w obwodzie donieckim

Foto: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Z punktu widzenia Rosji lepiej byłoby, gdybyśmy byli jako NATO jak najsłabiej przygotowani do nowoczesnego konfliktu. Prowokowanie nas do rozszerzania zdolności bojowych nie ma przy takim założeniu sensu.

My myślimy racjonalnie, ale oni nie myślą racjonalnie.

Jaki Rosja ma w tym cel?

Być może myśleli, że zastraszą społeczeństwa, ale społeczeństwa nie dały się zastraszyć, szczególnie jeśli chodzi o kraje nordyckie i kraje sąsiadujące z Federacją Rosyjską.

Policjanci patrolujący teren po wstrzymaniu całego ruchu na lotnisku w Kopenhadze z powodu doniesień
Opinie polityczno - społeczne
Marek Kozubal: Bieda agenci z Telegrama atakują lotniska
Myśli pan, że ataki hybrydowe – podpalenia, ewentualne ataki na kolei – to wszystko będzie się powtarzało?

Trzeba być przygotowanym do tego, nie wolno zaniedbywać żadnych środków ochrony. Myślę, że oni będą tu i ówdzie próbowali, gdzie tylko znajdą jakieś słabe punkty. Wywiad rosyjski i pożyteczni idioci działają.

Ukraina atakuje elementy systemu naftowego w Rosji. Przez te ataki wojna stanie?

Ona już w tej chwili wyhamowuje swój impet. Walki w rejonie Pokrowska i Kramatorska się toczą, ale tak naprawdę za cenę olbrzymich strat Rosjanie osiągnęli niewielkie zdobycze terytorialne. Uderzenia w cele na terytorium Rosji znacznie osłabią rosyjskie zdolności logistyczne, zaopatrzenie w paliwo, w amunicję. To już się dzieje. To nie tylko rakiety czy drony, to także operacje specjalne, prowadzone przez ukraiński wywiad.

Nad niemieckimi obiektami wojskowymi pojawiły się drony
Polityka
„Der Spiegel”: Drony nad infrastrukturą krytyczną na północy Niemiec

Jeśli dobrze pamiętam, Ministerstwo Obrony Rosji informowało, że w ciągu niespełna dziewięciu miesięcy tego roku Rosjanie zajęli teren 4700 km2. To mniej więcej tyle, co dziewięć Warszaw.

Jakby pan popatrzył na początek tej wojny, przez pierwsze cztery miesiące mieli więcej terytorium zdobytego niż obecnie. Niemniej jednak są to tereny przemysłowe i bogate w minerały, to trzeba podkreślić.

Pytanie, ile im zostało do ostatecznej linii umocnień, po której – gdy już ją pokonają – będą mogli pójść jak w masło?

Nie wiadomo, czy pójdą jak w masło. Tam są przeszkody wodne, szerokie pasma stepów, otwarte przestrzenie, które można razić. Nie gdybajmy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Zełenski chce, żeby Polska kupowała Ukrainie amerykańską broń

A co my możemy jako Polska zrobić, żeby na ataki hybrydowe ze strony Rosji bardziej się uodpornić?

Prowadzimy różnego rodzaju ćwiczenia, prowadzimy wywiad, dzielimy się informacjami z naszymi sojusznikami. Nie wiem, czy pan zauważył intensyfikację ćwiczeń w różnych miastach i to, co się dzieje. Nie będę tutaj mówił o tym, co robią władze polskie, bo nie wolno o tym mówić, ale wiemy o czujności większej i wiemy o tym, że wiele rzeczy zostało już stłumionych w zarodku.

