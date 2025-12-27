W nocy na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Komunikat w sprawie działań polskiego lotnictwa podało w mediach społecznościowych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – brzmiał tekst, opublikowany po godz. 3.00 w nocy z piątku na sobotę.

Wojna na Ukrainie, Kijów pod ostrzałem. Polska poderwała myśliwce

Dowództwo Operacyjne zaznaczyło, że uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, postępując zgodnie z obowiązującymi procedurami. „Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – dodano. Dowództwo podkreśliło, że podjęte działania mają charakter prewencyjny i są „ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Wojsko zapewniło też, że monitoruje bieżącą sytuację, a „podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.