W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Polska poderwała myśliwce (fot. ilustracyjna)
W nocy na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Komunikat w sprawie działań polskiego lotnictwa podało w mediach społecznościowych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
„Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – brzmiał tekst, opublikowany po godz. 3.00 w nocy z piątku na sobotę.
Dowództwo Operacyjne zaznaczyło, że uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, postępując zgodnie z obowiązującymi procedurami. „Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – dodano. Dowództwo podkreśliło, że podjęte działania mają charakter prewencyjny i są „ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.
Wojsko zapewniło też, że monitoruje bieżącą sytuację, a „podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.
W związku z sytuacją dwa lotniska w Polsce zostały tymczasowo zamknięte. „W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze” – poinformowała w nocy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
