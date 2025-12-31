Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Gruntowne zmiany w polskim wojsku. „Umowa o znaczeniu historycznym i bezprecedensowym"

– Mijający 2025 rok przejdzie do historii jako czas, w którym proces modernizacji Wojska Polskiego zyskał nową dynamikę – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej w rozmowie z portalem WNP. Szef MON wskazał m.in., które z kontraktów na zakup uzbrojenia najbardziej przyśpieszyły modernizację polskiej armii oraz na jakim etapie jest realizacja takich przedsięwzięć jak budowa wojsk dronowych i systemów antydronowych.

Publikacja: 31.12.2025 14:46

Jaki był 2025 r. dla polskiej armii? Podsumowuje Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister o

Jaki był 2025 r. dla polskiej armii? Podsumowuje Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej

Foto: tv.rp.pl

Maria Krzos

W rozmowie z WNP Kosiniak-Kamysz przypomniał o umowach zawartych przez Siły Zbrojne RP z rodzimymi producentami uzbrojenia oraz o międzynarodowych kontraktach. – Rok 2025 przyniósł nam kluczowe umowy z polskim przemysłem obronnym. Kontrakt na 111 bojowych wozów piechoty Borsuk za ponad 6,5 mld zł oraz zakup 46 radarów pasywnej lokacji to dowody na to, że serce modernizacji bije w polskich zakładach (…) – mówił. I dodał: – Jednocześnie dbamy o interoperacyjność w ramach NATO, kontynuując strategiczną współpracę z USA i Koreą Południową. Jako przykład takiej współpracy podał m.in. zawarcie w mijającym roku negocjowanej przez dwa lata drugiej umowy na 180 koreańskich czołgów K2, z częściową ich produkcją w Polsce.

Która z inicjatyw w obszarze zakupów uzbrojenia była w ocenie szefa MON najważniejsza w 2025 r.? – Jeśli miałbym wskazać na osiągnięcia o znaczeniu historycznym i bezprecedensowym, to jest nim bez wątpienia rozstrzygnięcie programu Orka – powiedział Kosiniak-Kamysz. – Wybór Królestwa Szwecji jako naszego strategicznego partnera w budowie trzech nowych okrętów podwodnych typu A26 to finał wieloletnich starań. (…) To nie tylko zakup trzech nowoczesnych jednostek za ponad 10 miliardów złotych, które wejdą do służby w horyzoncie 2030 r. To przede wszystkim budowa polsko-szwedzkiego sojuszu na Bałtyku i ogromny impuls dla polskiego przemysłu stoczniowego, w który Szwedzi zainwestują setki milionów złotych. Dzięki temu Polska odzyskuje zdolności operacyjne nie tylko w naszym basenie, ale i na morzach oraz oceanach świata – tłumaczy.

Czytaj więcej

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. w Gliwicach, podpisanie umowy wykonawczej na pozyskanie kolejn
Wojsko
Nowy i zmodernizowany sprzęt dla Wojska Polskiego. Największe umowy 2025 roku

Drony i systemy antydronowe w polskiej armii. Na jakim etapie jesteśmy?

Wojna w Ukrainie pokazała, jak dużą rolę we współczesnym konflikcie zbrojnym odgrywają drony. Jak Polska przygotowuje się na ewentualne zagrożenia z tej strony? Co w mijającym roku zrobiono, aby deklaracje dotyczące budowy wojsk dronowych i systemów antydronowych zamienić w konkrety? Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił w rozmowie z WNP, że „jesteśmy w zaawansowanej fazie pozyskiwania systemów antydronowych w ramach polskiego przemysłu”.

Przypomniał, że zgodnie z jego decyzją od 1 stycznia 2025 r. istnieje w polskiej armii Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia (IWBSU) podległy Dowódcy Generalnemu RSZ, który integruje rozpoznanie, walkę i systemy antydronowe w jeden organizm. Prowadzone są prace nad kompleksowymi zmianami w Siłach Zbrojnych RP, których celem jest szybkie nasycenie wojska bezzałogowymi systemami uzbrojenia, czemu ma towarzyszyć odpowiedni cykl szkoleniowy. – Pod koniec września zatwierdziłem Koncepcję wdrożenia BSU, która określa jasną ścieżkę rozwoju dronów we wszystkich rodzajach wojsk do 2035 r. – poinformował.

Reklama
Reklama

W 2025 r. prowadzone były również prace nad koncepcją utworzenia Centrum Dronowego, które ma powstać na bazie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Centrum ma się zajmować „testowaniem, rozwojem i wdrażaniem systemów bezzałogowych na lądzie, w powietrzu i na morzu”. – W wybranych jednostkach wojskowych (Wojsk Operacyjnych, Wojsk Specjalnych i WOT) tworzymy laboratoria dronowe, których zadaniem będzie projektowanie, montaż, modyfikacja i serwis dronów, m.in. z wykorzystaniem technologii druku 3D. I te rozwiązania, które mogą być dostosowane do zmieniającej się sytuacji na froncie, będą również sukcesywnie wdrażane w całych Siłach Zbrojnych RP – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Czytaj więcej: Szef MON podsumowuje w WNP rok gruntownych zmian w polskiej armii. Mamy nowe systemy i zdolności

Czytaj więcej

Systemy artyleryjske Homar-K
Modernizacja Sił Zbrojnych
Wojsko kupuje pociski rakietowe za 14 mld zł. Powstanie nowa fabryka

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Władysław Kosiniak-Kamysz Drony uzbrojenie
Systemy artyleryjske Homar-K
Modernizacja Sił Zbrojnych
Wojsko kupuje pociski rakietowe za 14 mld zł. Powstanie nowa fabryka
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Polska poderwała myśliwce (fot. ilustracyjna)
Wojsko
Rosja zaatakowała Kijów. Polska poderwała myśliwce, dwa lotniska tymczasowo zamknięte
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. w Gliwicach, podpisanie umowy wykonawczej na pozyskanie kolejn
Wojsko
Nowy i zmodernizowany sprzęt dla Wojska Polskiego. Największe umowy 2025 roku
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Myśliwce MiG-29
Wojsko
Kiedy Polska przekaże swoje ostatnie MiG-i-29 Ukrainie?
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Materiał Promocyjny
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama