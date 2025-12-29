Kosiniak-Kamysz i Siemoniak wnioskują o spotkanie z prezydentem. Próba zakończenia konfliktu?

Aktualizacja: 29.12.2025 18:37 Publikacja: 29.12.2025 17:16
To próba zakończenia wielomiesięcznego konfliktu, który sparaliżował awanse w służbach specjalnych.
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej obaj ministrowie ogłosili, że jeszcze przed jej rozpoczęciem wysłali do prezydenta pisemny wniosek o spotkanie. Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, rozmowa dotyczyłaby planów budżetowych na 2026 rok, informacji niejawnych oraz kwestii nominacji na pierwszy stopień oficerski.
- Myślę, że ważne jest to, by porozmawiać w spokojnej atmosferze z tymi, którzy nadzorują ze strony rządu służby specjalne, z szefami służb wspólnie z panem prezydentem - powiedział szef MON, dodając, że „liczy na pozytywną odpowiedź prezydenta”.
Siemoniak nazwał inicjatywę „ważnym krokiem”, a kwestię zablokowanych nominacji dla 136 funkcjonariuszy ABW i SKW określił jako „bolesną”, którą należy „rozwiązać”. – To są świetni ludzie, doskonale przygotowani, bardzo zmotywowani, patrioci. Absolutnie nie zasługują na to, żeby czekać na nominacje oficerskie – zaznaczył.
Spór między prezydentem a rządem trwa od początku listopada. Wtedy prezydent odmówił podpisania nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W odpowiedzi premier Donald Tusk publicznie zarzucił Nawrockiemu prowadzenie „wojny z polskim rządem”.
Prezydent tłumaczył swoją decyzję tym, że na polecenie premiera szefowie służb specjalnych odmówili spotkania z nim. – Po raz pierwszy w historii III RP szefowie służb odmówili spotkania z polskim prezydentem wybranym demokratycznie - mówił Nawrocki w wywiadzie dla Telewizji Republika.
Według prezydenta zaproszenia na spotkania zostały wysłane z tygodniowym wyprzedzeniem. Rozmowy miały dotyczyć bezpieczeństwa państwa oraz właśnie awansów oficerskich. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz twierdził, że to premier „podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP” i „postanowił wykorzystać Bogu ducha winnych młodych funkcjonariuszy służb do swoich rozgrywek politycznych”.
– Prezydent w Polsce nie jest od tego, żeby wzywać podległych rządowi urzędników państwowych. Są formaty przewidziane konstytucją i ustawami, jak RBN – argumentował szef rządu.
Minister Siemoniak wielokrotnie zapewniał, że „prezydent, jego urzędnicy otrzymują wszelkie informacje, tak jak to było za poprzednich prezydentów”. – Nic ważnego, nic istotnego, nic, o czym prezydent powinien wiedzieć w tak gorącej, trudnej sytuacji nie umyka uwadze służb i takie informacje absolutnie do prezydenta docierają – podkreślał.
W środę 27 listopada Kancelaria Prezydenta ostatecznie odesłała wnioski o nominacje bez rozpatrzenia. Siemoniak potraktował to jako „ostateczną negatywną odpowiedź” i zapowiedział, że będzie się zastanawiał nad dalszymi krokami.
