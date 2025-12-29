Reklama
Kosiniak-Kamysz i Siemoniak wnioskują o spotkanie z prezydentem. Próba zakończenia konfliktu?

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwrócili się do prezydenta Karola Nawrockiego o spotkanie w sprawie bezpieczeństwa narodowego i nominacji oficerskich.

Publikacja: 29.12.2025 17:16

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister-koordynator służb specjalnych Tomasz S

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podczas konferencji prasowej w siedzibie MON w Warszawie

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania podjęli Kosiniak-Kamysz i Siemoniak w związku z konfliktem dotyczącym nominacji oficerskich?
  • Jakie argumenty przedstawił prezydent Nawrocki w odpowiedzi na odrzucenie nominacji?
  • Jak rząd, w tym premier Tusk, ustosunkował się do zarzutów prezydenta?
  • Jakie konsekwencje wynikają z obecnego impasu między prezydentem a rządem?

To próba zakończenia wielomiesięcznego konfliktu, który sparaliżował awanse w służbach specjalnych.

Ministrowie wnioskują o spotkanie z głową państwa

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej obaj ministrowie ogłosili, że jeszcze przed jej rozpoczęciem wysłali do prezydenta pisemny wniosek o spotkanie. Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, rozmowa dotyczyłaby planów budżetowych na 2026 rok, informacji niejawnych oraz kwestii nominacji na pierwszy stopień oficerski.

Michał Szułdrzyński: Co mają przykryć twitterowe wojny Donalda Tuska i Karola Nawrockiego?

- Myślę, że ważne jest to, by porozmawiać w spokojnej atmosferze z tymi, którzy nadzorują ze strony rządu służby specjalne, z szefami służb wspólnie z panem prezydentem - powiedział szef MON, dodając, że „liczy na pozytywną odpowiedź prezydenta”.

Siemoniak nazwał inicjatywę „ważnym krokiem”, a kwestię zablokowanych nominacji dla 136 funkcjonariuszy ABW i SKW określił jako „bolesną”, którą należy „rozwiązać”.  – To są świetni ludzie, doskonale przygotowani, bardzo zmotywowani, patrioci. Absolutnie nie zasługują na to, żeby czekać na nominacje oficerskie – zaznaczył.

Spór prezydent–rząd

Spór między prezydentem a rządem trwa od początku listopada. Wtedy prezydent odmówił podpisania nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W odpowiedzi premier Donald Tusk publicznie zarzucił Nawrockiemu prowadzenie „wojny z polskim rządem”.

Prezydent tłumaczył swoją decyzję tym, że na polecenie premiera szefowie służb specjalnych odmówili spotkania z nim.  – Po raz pierwszy w historii III RP szefowie służb odmówili spotkania z polskim prezydentem wybranym demokratycznie - mówił Nawrocki w wywiadzie dla Telewizji Republika.

Karol Nawrocki i Donald Tusk
Polityka
Spór Tusk–Nawrocki paraliżuje państwo? Polacy wydali jednoznaczny werdykt

Według prezydenta zaproszenia na spotkania zostały wysłane z tygodniowym wyprzedzeniem. Rozmowy miały dotyczyć bezpieczeństwa państwa oraz właśnie awansów oficerskich. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz twierdził, że to premier „podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP” i „postanowił wykorzystać Bogu ducha winnych młodych funkcjonariuszy służb do swoich rozgrywek politycznych”.

Premier Donald Tusk zaprzecza zarzutom. Wskazuje na Konstytucję

– Prezydent w Polsce nie jest od tego, żeby wzywać podległych rządowi urzędników państwowych. Są formaty przewidziane konstytucją i ustawami, jak RBN – argumentował szef rządu.

Donald Tusk i Karol Nawrocki
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Totalna wojna na górze, czyli Donald Tusk kontra Karol Nawrocki

Minister Siemoniak wielokrotnie zapewniał, że „prezydent, jego urzędnicy otrzymują wszelkie informacje, tak jak to było za poprzednich prezydentów”.  – Nic ważnego, nic istotnego, nic, o czym prezydent powinien wiedzieć w tak gorącej, trudnej sytuacji nie umyka uwadze służb i takie informacje absolutnie do prezydenta docierają – podkreślał.

W środę 27 listopada Kancelaria Prezydenta ostatecznie odesłała wnioski o nominacje bez rozpatrzenia. Siemoniak potraktował to jako „ostateczną negatywną odpowiedź” i zapowiedział, że będzie się zastanawiał nad dalszymi krokami.

Źródło: rp.pl

Osoby Tomasz Siemoniak Władysław Kosiniak-Kamysz Karol Nawrocki
