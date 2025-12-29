Kosiniak-Kamysz i Siemoniak wnioskują o spotkanie z prezydentem. Próba zakończenia konfliktu?

Siemoniak nazwał inicjatywę „ważnym krokiem”, a kwestię zablokowanych nominacji dla 136 funkcjonariuszy ABW i SKW określił jako „bolesną”, którą należy „rozwiązać”. – To są świetni ludzie, doskonale przygotowani, bardzo zmotywowani, patrioci. Absolutnie nie zasługują na to, żeby czekać na nominacje oficerskie – zaznaczył.

Spór prezydent–rząd

Spór między prezydentem a rządem trwa od początku listopada. Wtedy prezydent odmówił podpisania nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W odpowiedzi premier Donald Tusk publicznie zarzucił Nawrockiemu prowadzenie „wojny z polskim rządem”.

Prezydent tłumaczył swoją decyzję tym, że na polecenie premiera szefowie służb specjalnych odmówili spotkania z nim. – Po raz pierwszy w historii III RP szefowie służb odmówili spotkania z polskim prezydentem wybranym demokratycznie - mówił Nawrocki w wywiadzie dla Telewizji Republika.

Według prezydenta zaproszenia na spotkania zostały wysłane z tygodniowym wyprzedzeniem. Rozmowy miały dotyczyć bezpieczeństwa państwa oraz właśnie awansów oficerskich. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz twierdził, że to premier „podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP” i „postanowił wykorzystać Bogu ducha winnych młodych funkcjonariuszy służb do swoich rozgrywek politycznych”.

Premier Donald Tusk zaprzecza zarzutom. Wskazuje na Konstytucję

– Prezydent w Polsce nie jest od tego, żeby wzywać podległych rządowi urzędników państwowych. Są formaty przewidziane konstytucją i ustawami, jak RBN – argumentował szef rządu.