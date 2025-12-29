Aktualizacja: 29.12.2025 18:32 Publikacja: 29.12.2025 16:49
Foto: PAP/Albert Zawada
Po tym, jak Wołodymyr Zełenski powiedział, że to Donald Trump nie chciał, by Polska brała udział w rozmowach w Genewie, gdzie przedstawiciele trzech europejskich uczestniczyli w negocjacjach Ukrainy, USA i Rosji na temat pokoju, z większym dystansem należy patrzeć na przekomarzanki między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim.
Czy krytyka słów Karola Nawrockiego podczas obchodów powstania wielkopolskiego nie miała być przygrywką do sporu o miejsce przy stole, a ściśle rzecz biorąc – przy słuchawce telekonferencji po spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Mar-a-Lago? W rozmowie wziął udział Karol Nawrocki, który we wcześniejszych wypowiedziach tłumaczył, że to on bierze na siebie relacje z prezydentem USA, zaś rolą premiera jest udział w formacie koalicji chętnych, na czele której stoją Francuzi, Brytyjczycy i Niemcy. Spotkanie koalicji chętnych właśnie zwołał na początek stycznia prezydent Emmanuel Macron. Donald Tusk w poniedziałek rano pisał więc w serwisie X o nocnych rozmowach z przywódcami państw europejskich.
Komentując słowa o obronie zachodniej granicy (powstańcy walczyli wszak z Niemcami), Tusk zarzucił prezydentowi, że zagrożenie widzi na Zachodzie, a nie Wschodzie i zapisał go wraz ze Sławomirem Mentzenem i Grzegorzem Braunem de facto do bloku rosyjskiego.
Wsadzanie Nawrockiego do tego samego koszyka z Braunem jest politycznie sprawne, ale mało ma wspólnego z faktami. W przeciwieństwie do Brauna, który reprezentuje wprost prorosyjskie narracje, Nawrocki stoi gdzie indziej: uważa Rosję za naszego wroga i szuka w Waszyngtonie wsparcia do obrony przed Putinem. Czym się to stanowisko różni od podejścia Tuska?
Krytycznie oceniam granie przez Nawrockiego na antyukraińskich nastrojach w polskim społeczeństwie, ale równocześnie podkreśla on – wbrew Konfederacji – konieczność wsparcia Kijowa w odparciu rosyjskiej agresji. Dlatego zapisywanie go do prorosyjskiego teamu skutkuje wyłącznie uderzeniem w autorytet prezydenta, który bierze udział w rozmowach z Trumpem o przyszłym pokoju. Z tego samego powodu nieroztropne jest wchodzenie przez Nawrockiego w wojnę z Tuskiem.
W obecnej sytuacji potrzebujemy autorytetu prezydenta i premiera na arenie międzynarodowej. Jeśli będą się zbyt lekkomyślnie spierać, uderzy to nie w obóz przeciwny, ale w prestiż całej Rzeczypospolitej. A krytyczny moment dziejowy sprawia, że nie możemy sobie na taki luksus pozwolić.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wbrew wszystkim krytykom, prześmiewcom Donalda Trumpa i specjalistom, co to świetnie wiedzą, że wojna w Ukrainie...
W wywiadzie, jakiego Wojciech Olszański i Marcin Osadowski udzielili Kanałowi Zero, problemem nie jest samo to,...
Budowy bazy na Marsie jak dotąd nie ogłoszono. Ale pewnie to kwestia miesięcy. Za to budowa floty pancerników im...
Prezydent USA Donald Trump najwyraźniej liczył na to, że wojnę w Ukrainie uda się zakończyć do końca roku. Przel...
Trudno wierzyć w rozejm w Ukrainie, kiedy na Kijów spadają bomby i giną cywile, ale nie można wykluczyć, że krwa...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas