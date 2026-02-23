05:05
23.02.2026

Władze Korei Południowej domagają się od ambasady Rosji usunięcia banera z hasłem „Zwycięstwo będzie nasze”

Baner taki, w barwach rosyjskiej flagi, pojawił się przed ambasadą w przededniu rocznicy wybuchu wojny Rosji z Ukrainą. 

04:49
23.02.2026

Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące ataki dronów na dwa zestawy przeciwlotnicze 9K330 Tor 

Oba ataki miały miejsce w obwodzie donieckim. 

04:46
23.02.2026

Iran podpisał wartą 500 mln euro umowę na dostawę przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych z Rosji

Rosjanie, w ramach umowy, mają dostarczyć Iranowi 500 zestawów 9K333 Verba i 2,5 tysiąca pocisków 9M336 - pisze „Financial Times”. 

04:44
23.02.2026

W niedzielę wieczorem Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak rakietowy na Biełgorod i rejon biełgorodzki

W ataku ucierpiała infrastruktura energetyczna – poinformował gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. W związku z atakiem część mieszkańców Biełgorodu i okolic doświadczyła przerw w dostawach prądu, wody i ogrzewania. W ataku ucierpiał też jeden z zakładów produkcyjnych znajdujących się w Biełgorodzie. 

04:40
23.02.2026

Atak ukraińskich dronów na Tatarstan

Zaatakowane miało zostać miasto Almietjewsk i jego okolicę. W wyniku ataku w płomieniach stanęła znajdująca się w pobliżu miasta stacja pompowania ropy Transnieftu. Kanał ASTRA publikuje nagrania, na których widać skutki ataku. 

04:34
23.02.2026

Władimir Putin mówi, że priorytetem Rosji jest rozwój jej triady nuklearnej 

Przywódca Rosji w przemówieniu wygłoszonym z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny (obchodzony jest w Rosji 23 lutego, w rocznicę utworzenia w 1918 roku Armii Czerwonej) przekonywał, że rozwój triady nuklearnej (czyli broni atomowej i środków jej przenoszenia), która „gwarantuje bezpieczeństwo Rosji oraz skutecznie zapewnia strategiczne odstraszanie i równowagę sił w świecie” pozostaje „absolutnym priorytetem”. Putin mówił też, że Rosja będzie nadal prowadzić działania na rzecz wzmocnienia wojsk lądowych i marynarki wojennej, „biorąc pod uwagę rozwój sytuacji międzynarodowej i w oparciu o doświadczenia bojowe zdobyte w czasie specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę przeciw Ukrainie – red.)”. Żołnierzy i oficerów rosyjskiej armii Putin określił mianem „filarów państwa i społeczeństwa”.  

04:33
23.02.2026

W nocy zamknięty został Most Krymski

Most Krymski był niedostępny dla pojazdów po raz drugi w ciągu 24 godzin. 

04:30
23.02.2026

W ataku drona na obwód biełgorodzki ranna została kobieta

Informację o skutkach ataku podał gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że we wsi Puszkarnoje w rejonie jakowlewskim dron uderzył w dom jednorodzinny. W ataku ucierpiała kobieta, która doznała urazu głowy. 

04:29
23.02.2026

W nocy działanie wstrzymało kilka rosyjskich lotnisk

Samolotów tymczasowo nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Iżewsku, Samarze, Kazaniu, Niżnekamsku, Uljanowsku, Penzie i Saratowie. 

04:26
23.02.2026

W nocy ukraińskie drony atakowały obwody rostowski i woroneski

Gubernator obwodu Jurij Sliusar poinformował o zniszczeniu ukraińskich dronów nad czterema rejonami obwodu. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie doszło też do żadnych zniszczeń. Tymczasem nad obwodem woroneskim strąconych zostało 13 dronów. W tym przypadku również nie ma doniesień o ofiarach ani zniszczeniach. 

04:25
23.02.2026

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1461 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1461 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1461 dniu wojny

Foto: PAP

04:24
23.02.2026

Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

Czytaj więcej

Żołnierz ukraińskiej 66. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej z dronem typu Darts w obwodzie donieck
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1460