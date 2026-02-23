Baner taki, w barwach rosyjskiej flagi, pojawił się przed ambasadą w przededniu rocznicy wybuchu wojny Rosji z Ukrainą.
Oba ataki miały miejsce w obwodzie donieckim.
Rosjanie, w ramach umowy, mają dostarczyć Iranowi 500 zestawów 9K333 Verba i 2,5 tysiąca pocisków 9M336 - pisze „Financial Times”.
W ataku ucierpiała infrastruktura energetyczna – poinformował gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. W związku z atakiem część mieszkańców Biełgorodu i okolic doświadczyła przerw w dostawach prądu, wody i ogrzewania. W ataku ucierpiał też jeden z zakładów produkcyjnych znajdujących się w Biełgorodzie.
Zaatakowane miało zostać miasto Almietjewsk i jego okolicę. W wyniku ataku w płomieniach stanęła znajdująca się w pobliżu miasta stacja pompowania ropy Transnieftu. Kanał ASTRA publikuje nagrania, na których widać skutki ataku.
Przywódca Rosji w przemówieniu wygłoszonym z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny (obchodzony jest w Rosji 23 lutego, w rocznicę utworzenia w 1918 roku Armii Czerwonej) przekonywał, że rozwój triady nuklearnej (czyli broni atomowej i środków jej przenoszenia), która „gwarantuje bezpieczeństwo Rosji oraz skutecznie zapewnia strategiczne odstraszanie i równowagę sił w świecie” pozostaje „absolutnym priorytetem”. Putin mówił też, że Rosja będzie nadal prowadzić działania na rzecz wzmocnienia wojsk lądowych i marynarki wojennej, „biorąc pod uwagę rozwój sytuacji międzynarodowej i w oparciu o doświadczenia bojowe zdobyte w czasie specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę przeciw Ukrainie – red.)”. Żołnierzy i oficerów rosyjskiej armii Putin określił mianem „filarów państwa i społeczeństwa”.
Most Krymski był niedostępny dla pojazdów po raz drugi w ciągu 24 godzin.
Informację o skutkach ataku podał gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że we wsi Puszkarnoje w rejonie jakowlewskim dron uderzył w dom jednorodzinny. W ataku ucierpiała kobieta, która doznała urazu głowy.
Samolotów tymczasowo nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Iżewsku, Samarze, Kazaniu, Niżnekamsku, Uljanowsku, Penzie i Saratowie.
Gubernator obwodu Jurij Sliusar poinformował o zniszczeniu ukraińskich dronów nad czterema rejonami obwodu. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie doszło też do żadnych zniszczeń. Tymczasem nad obwodem woroneskim strąconych zostało 13 dronów. W tym przypadku również nie ma doniesień o ofiarach ani zniszczeniach.
Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1461 dniu wojny
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
