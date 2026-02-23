Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Zełenski uważa, że Ukraina nie powinna wycofać się z Donbasu, mimo żądań Rosji?

Co, zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, byłoby zwycięstwem dla Ukrainy i świata?

Jakie są perspektywy zakończenia wojny według prezydenta Ukrainy?

Zełenski w rozmowie z BBC stwierdził, że – jego zdaniem – Władimir Putin rozpoczął już III wojnę światową. – Pytanie brzmi, jak duże będzie terytorium, które zdoła zająć i jak go zatrzymać... Rosja chce narzucić światu inny styl życia i zmienić życie ludzi, które ci wybrali dla siebie – podkreślił.

Reklama Reklama

Wołodymyr Zełenski: Nie przegramy. Walczymy o ukraińską niepodległość

Na pytanie o żądanie Rosji, by Ukraina wycofała się z kontrolowanej jeszcze części Donbasu, za cenę zawieszenia broni, Zełenski odparł, że taką decyzję uważa za „porzucenie setek tysięcy Ukraińców, którzy tam żyją”. Jak dodał, byłoby to też osłabienie ukraińskich pozycji. – Jestem pewien, że to „wycofanie” podzieliłoby nasze społeczeństwo – dodał.

Zełenski nie wierzy też, by oddanie Rosji całego Donbasu zadowoliłoby Władimira Putina na długo. – Prawdopodobnie zadowoliłoby go to na chwilę... potrzebuje przerwy... ale kiedy odzyska siły, nasi europejscy partnerzy szacują, że zajmie to od trzech do pięciu lat... Moim zdaniem odzyska je w czasie nie dłuższym niż kilka lat. Gdzie skieruje się następnie? Nie wiem, ale że będzie kontynuował (wojnę) jest faktem – ocenił.