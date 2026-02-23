Rzeczpospolita
Wołodymyr Zełenski: Władimir Putin już rozpoczął III wojnę światową

Rosja chce narzucić światu inny styl życia i zmienić życie ludzi, które ci wybrali dla siebie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie, jakiego udzielił BBC w przededniu czwartej rocznicy wybuchu wojny najeźdźczej jaką Rosja rozpętała przeciw Ukrainie.

Publikacja: 23.02.2026 06:25

Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Zełenski uważa, że Ukraina nie powinna wycofać się z Donbasu, mimo żądań Rosji?
  • Co, zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, byłoby zwycięstwem dla Ukrainy i świata?
  • Jakie są perspektywy zakończenia wojny według prezydenta Ukrainy?

Zełenski w rozmowie z BBC stwierdził, że – jego zdaniem – Władimir Putin rozpoczął już III wojnę światową. – Pytanie brzmi, jak duże będzie terytorium, które zdoła zająć i jak go zatrzymać... Rosja chce narzucić światu inny styl życia i zmienić życie ludzi, które ci wybrali dla siebie – podkreślił.

Wołodymyr Zełenski: Nie przegramy. Walczymy o ukraińską niepodległość

Na pytanie o żądanie Rosji, by Ukraina wycofała się z kontrolowanej jeszcze części Donbasu, za cenę zawieszenia broni, Zełenski odparł, że taką decyzję uważa za „porzucenie setek tysięcy Ukraińców, którzy tam żyją”. Jak dodał, byłoby to też osłabienie ukraińskich pozycji. – Jestem pewien, że to „wycofanie” podzieliłoby nasze społeczeństwo – dodał. 

Zełenski nie wierzy też, by oddanie Rosji całego Donbasu zadowoliłoby Władimira Putina na długo. – Prawdopodobnie zadowoliłoby go to na chwilę... potrzebuje przerwy... ale kiedy odzyska siły, nasi europejscy partnerzy szacują, że zajmie to od trzech do pięciu lat... Moim zdaniem odzyska je w czasie nie dłuższym niż kilka lat. Gdzie skieruje się następnie? Nie wiem, ale że będzie kontynuował (wojnę) jest faktem – ocenił. 

BBC spytało prezydenta Ukrainy, czy ci, którzy uważają, iż Ukraina nie jest w stanie wygrać wojny i jeśli nie uczyni ustępstw na rzecz Rosji, wówczas ją przegra, nie mają racji. 

Ukraińskie terytoria pod okupacją Rosji (stan na 16 lutego) (MAPA)

Foto: PAP

– Czy przegramy? Oczywiście nie, ponieważ walczymy o ukraińską niepodległość – odparł Zełenski. Jak dodał, zwycięstwem będzie dla niego zatrzymanie Putina i udaremnienie mu planu zajęcia Ukrainy. Zdaniem Zełenskiego będzie to zwycięstwo dla całego świata, ponieważ „Putin nie zatrzyma się na Ukrainie”.

Wołodymyr Zełenski wierzy w odzyskanie ziem, zajętych przez Rosję. Ale nie teraz

A co z odzyskaniem zajętych przez Rosję części Ukrainy? Zełenski wyraził przekonanie, że jego kraj je odzyska. – To tylko kwestia czasu. By zrobić to dziś, trzeba byłoby stracić ogromną liczbę ludzi, miliony ludzi – ponieważ (rosyjska) armia jest wielka, rozumiemy koszty takich posunięć. Nie wystarczyłoby ludzi, stracilibyśmy ich. A czym jest ziemia bez ludzi? Mówiąc wprost, niczym – podkreślił. 

– Nie mamy też wystarczająco dużo broni. To nie zależy tylko od nas, ale od naszych partnerów. Więc, na dziś jest to niemożliwe, ale powrót do sprawiedliwych granic z 1991 roku, bez wątpienia, byłby nie tylko zwycięstwem, byłby sprawiedliwością Ukraińskie zwycięstwo będzie zachowaniem naszej niepodległości a zwycięstwo sprawiedliwości dla całego świata będzie powrotem wszystkich naszych ziem (pod kontrolę Ukrainy) – dodał. 

W kontekście wyborów prezydenckich na Ukrainie, na organizację których naciskają USA (kadencja Zełenskiego skończyła się w maju 2024 roku), ale została przedłużona, ponieważ w warunkach stanu wojennego na Ukrainie nie można przeprowadzać wyborów, przedłużona została również kadencja parlamentu – Rady Najwyższej – która zakończyła się pod koniec 2023 roku), Zełenski stwierdził, że jest gotów to rozważyć, jeśli Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa od USA. 

Zełenski przyznał, że nie zdecydował jeszcze, czy będzie ubiegał się o reelekcję. – Może wystartuję, może nie wystartuję – stwierdził. 

W kontekście wyborów Zełenski wskazał na trudności związane z ich organizacją w obecnych warunkach – m.in. to, że miliony Ukraińców przebywają poza granicami kraju, z którego uciekli przed wojną, a ponadto część terytorium Ukrainy jest okupowana przez Rosję. 

– Jeśli będzie to warunek zakończenia wojny, zróbmy to. Mówiłem: „stale podnosicie kwestię wyborów”. Mówiłem partnerom: „musicie się zdecydować co do jednego: czy chcecie się pozbyć mnie, czy chcecie zorganizować wybory. Jeśli chcecie zorganizować wybory (...) przeprowadźmy te wybory uczciwie. Przeprowadźmy je w sposób, który Ukraińcy uznają, przede wszystkim” – podkreślił. 

Wołodymyr Zełenski: Władimir Putin nie chce zakończyć wojny, ale to, że nie chce, nie znaczy, że jej nie zakończy

Na koniec Zełenski został spytany, czy świat musi przygotować się na dalszą wojnę na Ukrainie. 

– Nie, nie, nie, są dwie równoległe ścieżki... gramy w szachy z wieloma przywódcami, nie z Rosją. Nie ma jednej właściwej drogi. Trzeba podejmować wiele równoległych kroków, w równoległych kierunkach. Jedna z tych równoległych dróg, jak sądzę, przyniesie sukces. Dla nas sukcesem jest powstrzymanie Putina – podsumował.

Na uwagę, że Putin nie będzie chciał zakończyć wojny, jeśli nie zostanie poddany potężnej presji, która na razie nie jest na nim wywierana, Zełenski odparł: „Tak i nie”.

– Zobaczymy (...). Nie chce (zakończyć wojny), ale to, że nie chce, nie znaczy, że nie zakończy. Daj Boże, żebyśmy osiągnęli sukces – podsumował. 

Źródło: rp.pl

