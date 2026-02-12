Z tego artykułu się dowiesz: Jakie, według zachodnich mediów, są plany Wołodymyra Zełenskiego dotyczące wyborów prezydenckich na Ukrainie?

Jakie wyzwania organizacyjne wiążą się z przeprowadzeniem wyborów na Ukrainie podczas trwającej wojny?

Jakie są kluczowe kwestie w rozmowach pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją oraz jaki jest ich potencjalny wpływ na wybory?

Kto mógłby wygrać wybory prezydenckie na Ukrainie w świetle aktualnych sondaży?

Jakie są opinie ekspertów i polityków na temat możliwości przeprowadzenia wyborów w obecnych warunkach?

Zbliża się czwarta rocznica rozpoczętej przez Rosję 24 lutego 2022 r. pełnowymiarowej wojny z Ukrainą. Wykorzystując tę okazję, jak twierdzi „Financial Times” (powołując się na ukraińskich i europejskich urzędników), prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma przedstawić rodakom plan przeprowadzenia wyborów prezydenckich oraz referendum dotyczącego porozumienia pokojowego z Rosją. Oba głosowania miałyby się odbywać tego samego dnia. Według tych doniesień Biały Dom ma naciskać na Kijów, by Ukraińcy poszli do urn do 15 maja. W przeciwnym wypadku Kijów może nie dostać gwarancji bezpieczeństwa od USA.

– Nigdy nie mógłbym tego zrobić – komentował w środę wieczorem prezydent Zełenski. – Nawet gdyby istniał cel lub odpowiednie kroki w kierunku przybliżenia takich czy innych wyborów, uważam, że byłoby absolutnie głupim pomysłem wybrać taką datę, aby mówić o polityce. To bardzo poważna data – cztery lata wojny. To ogromna liczba ludzi, którzy bronili naszego państwa, którzy oddali swoje życie – tłumaczył.

Zełenski przyznał jednocześnie, że „niektórzy partnerzy” podnoszą kwestię wyborów w Ukrainie. – Najpierw bezpieczeństwo, potem polityka. Możemy przejść do wyborów wtedy, gdy będą wszystkie odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa – stwierdził.