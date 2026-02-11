Dziennik powołuje się na źródła ukraińskie i europejskie znające kulisy tego planu. „Ukraina rozpoczęła planowanie wyborów prezydenckich, które miałyby być przeprowadzone wraz z referendum w sprawie projektu planu pokojowego z Rosją” - pisze brytyjski dziennik.

Z informacji „FT” wynika, że administracja Trumpa domaga się, by referendum i wybory odbyły się do 15 maja. W innym przypadku Ukraina miałaby stracić szansę na amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa.

W grudniu Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii przeprowadził badanie, z którego wynikało, że tylko 9 proc. Ukraińców uważa, że wybory na Ukrainie powinny być przeprowadzone przed wejściem w życie zawieszenia broni. Większość badanych – 57 proc. - było zdania, że wybory powinny się odbyć dopiero po zawarciu porozumienia pokojowego.

Czy wybory i referendum na Ukrainie odbędą się w maju?

W ubiegłym tygodniu Reuters podawał, że w toku rozmów między negocjatorami z USA i Ukrainy ustalono, że jakikolwiek projekt porozumienia pokojowego będzie poddany referendum na Ukrainie. Referendum miałoby być połączone z wyborami prezydenckimi (kadencja Zełenskiego na stanowisku prezydenta upłynęła 20 maja 2024 roku). Na Ukrainie nie można było jednak rozpisać wyborów ze względu na obowiązywanie w kraju stanu wojennego.