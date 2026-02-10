Aktualizacja: 10.02.2026 07:05 Publikacja: 10.02.2026 05:36
Andriej Kortunow, ekspert z Klubu Wałdajskiego, think tanku powiązanego z Kremlem, zajmującego się polityką międzynarodową, geopolityką i bezpieczeństwem, w rozmowie z rosyjskim dziennikiem mówi, że Moskwa może podnieść temat gwarancji bezpieczeństwa dla siebie w czasie kolejnej rundy trójstronnych rozmów w formacie USA–Rosja–Ukraina, które odbywają się w Abu Zabi (data tych rozmów nie jest jeszcze ustalona, Moskwa przekonuje, że dojdzie do nich wkrótce).
– Zdajemy sobie sprawę, że porozumienie pokojowe musi brać pod uwagę interesy bezpieczeństwa Ukrainy, ale kluczowe są, oczywiście, interesy bezpieczeństwa Rosji – mówił Gruszko w rozmowie z rosyjskim dziennikiem. – Jeśli przeanalizuje się dokładnie oświadczenia wygłaszane przez przywódców Unii Europejskiej, nikt nie mówi o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji. A to jest kluczowy element osiągnięcia porozumienia. Bez tego żaden traktat pokojowy nie jest możliwy – dodał wiceszef rosyjskiego MSZ.
O jakie gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji chodzi? Gruszko wskazał, że powinny one obejmować wykluczenie możliwości wejścia Ukrainy do NATO, ale także wykluczenie możliwości stacjonowania zagranicznych wojsk na terytorium Ukrainy i „zapewnienie, że Ukraina nie będzie stanowić zagrożenia i że nie będzie już stanowić przyczółka do walki z Federacją Rosyjską”.
Gruszko mówił też, że Rosja jest gotowa udzielić gwarancji swoim europejskim sąsiadom. Przypomniał w tym kontekście o deklaracji Siergieja Ławrowa z końca 2025 roku, w której proponował on prawne zobowiązanie się Rosji do nieatakowania w przyszłości państw w Europie. Wiceszef MSZ Rosji dodał, że jak dotąd Europa nie odpowiedziała na tę inicjatywę.
Zgoda na gwarancje bezpieczeństwa, o których Gruszko mówił w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”, uniemożliwiłaby realizację planu, jaki Zachód ma, by zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie po zakończeniu wojny. Elementem tego planu jest rozmieszczenie na Ukrainie tzw. wojsk reasekuracyjnych czy też stabilizacyjnych –międzynarodowych sił, wystawionych głównie przez europejskich członków NATO (kluczową rolę miałyby tu odegrać Francja i Wielka Brytania), których obecność na Ukrainie miałaby służyć zapewnieniu, że porozumienie pokojowe zawarte przez Rosję z Ukrainą będzie przestrzegane. Polska zadeklarowała, że nie wyśle wojsk na Ukrainę, ale jest gotowa do pełnienia roli zaplecza logistycznego takiej misji.
Aleksandr Gruszko, wiceszef MSZ Rosji
Rosja wielokrotnie odrzucała możliwość rozmieszczenia zagranicznych wojsk na Ukrainie ostrzegając, że stałyby się one celem dla rosyjskiej armii. Tuż przed wybuchem wojny z Ukrainą Rosja chciała odsunąć zachodnie wojska jeszcze dalej od swoich granic. Moskwa sygnalizowała wówczas, że chce negocjować na temat zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie, która miałaby obejmować wycofanie wojsk i infrastruktury NATO z państw, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 roku (a więc również z Polski).
Problematyczny jest również warunek wykluczający możliwość przynależności Ukrainy do NATO. Wprawdzie Kijów pogodził się z tym, że przynależność Ukrainy do NATO nie będzie elementem gwarancji bezpieczeństwa, jakie kraj ten miałby uzyskać po zakończeniu wojny, ale większość europejskich sojuszników Ukrainy deklaruje, że w przyszłości droga do Sojuszu powinna być dla Ukrainy otwarta.
Obecnie najpoważniejszym punktem spornym w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą pozostają jednak kwestie terytorialne. Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z kontrolowanej jeszcze przez nie części Donbasu – chodzi o ok. 20 proc. terytorium obwodu donieckiego. Ukraina odrzuca tę możliwość – tereny, z których ukraińska armia miałaby się wycofać są silnie ufortyfikowane i przygotowane do długotrwałej obrony.
