Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są gwarancje bezpieczeństwa, których domaga się Rosja w kontekście porozumienia pokojowego z Ukrainą?

W jaki sposób żądania Rosji stoją w sprzeczności z planami Zachodu dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie po wojnie?

Jakie jest stanowisko Ukrainy i jej zachodnich sojuszników w kwestii przyszłości przystąpienia do NATO?

Andriej Kortunow, ekspert z Klubu Wałdajskiego, think tanku powiązanego z Kremlem, zajmującego się polityką międzynarodową, geopolityką i bezpieczeństwem, w rozmowie z rosyjskim dziennikiem mówi, że Moskwa może podnieść temat gwarancji bezpieczeństwa dla siebie w czasie kolejnej rundy trójstronnych rozmów w formacie USA–Rosja–Ukraina, które odbywają się w Abu Zabi (data tych rozmów nie jest jeszcze ustalona, Moskwa przekonuje, że dojdzie do nich wkrótce).

Jakich gwarancji bezpieczeństwa domaga się Rosja?

– Zdajemy sobie sprawę, że porozumienie pokojowe musi brać pod uwagę interesy bezpieczeństwa Ukrainy, ale kluczowe są, oczywiście, interesy bezpieczeństwa Rosji – mówił Gruszko w rozmowie z rosyjskim dziennikiem. – Jeśli przeanalizuje się dokładnie oświadczenia wygłaszane przez przywódców Unii Europejskiej, nikt nie mówi o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji. A to jest kluczowy element osiągnięcia porozumienia. Bez tego żaden traktat pokojowy nie jest możliwy – dodał wiceszef rosyjskiego MSZ.

Rosyjskie zdobycze na Ukrainie od grudnia 2024 roku (stan na 4 lutego 2026) Foto: PAP

O jakie gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji chodzi? Gruszko wskazał, że powinny one obejmować wykluczenie możliwości wejścia Ukrainy do NATO, ale także wykluczenie możliwości stacjonowania zagranicznych wojsk na terytorium Ukrainy i „zapewnienie, że Ukraina nie będzie stanowić zagrożenia i że nie będzie już stanowić przyczółka do walki z Federacją Rosyjską”.