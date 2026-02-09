W piątek na przedmieściach Moskwy dokonano zamachu na gen. Aleksiejewa, zastępcę szefa rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Został postrzelony i w ciężkim stanie trafił do szpitala, ale przeżył. Rosyjskie media twierdzą, że generał się bronił i wystraszył sprawcę.

Kto stał za nieudaną próbą zabójstwa jednej z najważniejszych osób w rosyjskich służbach? Tu zaczyna się najciekawsze. W weekend Rosjanie ściągnęli z Dubaju rosyjskiego obywatela Lubomira Korbę, a na terenie Rosji zatrzymują jego domniemanego wspólnika, niejakiego Wiktora Wasina (również obywatela Rosji). Obaj, co w Rosji nikogo nie dziwi, natychmiast przyznali się do winy i złożyli obszerne zeznania. O ich winie przesądził nie sąd (co w Rosji jest normą), lecz Federalna Służba Bezpieczeństwa, która w poniedziałek opublikowała odpowiedni komunikat.

Zamach na generała GRU. Jak wygląda wersja zdarzeń, przedstawiona przez FSB?

W komunikacie FSB stwierdza, że sprawcy działali na zlecenie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Z informacji tych wynika, że bezpośredni wykonawca miał zostać zwerbowany w ubiegłym roku na terenie Ukrainy i odbyć szkolenia na poligonie w Kijowie. Miał się uczyć „obsługi aplikacji Zoom”. Co więcej, w komunikacie FSB jest mowa o tym, że do zwerbowania Rosjanina przez Ukraińców doszło „przy pomocy polskich służb specjalnych”, które jakoby wykorzystały do tego celu mieszkającego w Polsce syna mężczyzny.

Na tym pisana przez FSB lista odpowiedzialnych za zamach na generała się nie kończy. Wspólnik Korby miał wziąć udział w zamachu „z pobudek terrorystycznych””. „Wasin jest zwolennikiem międzynarodowej »Fundacji na rzecz walki z korupcją«, uznanej za organizację terrorystyczną. Brał udział w akcjach protestacyjnych w Moskwie. Rejestrował się na stronach »Inteligentnego Głosowania« oraz »Sztabu Nawalnego«, a także zamieszczał w mediach społecznościowych publikacje przeciwko poprawkom do Konstytucji Federacji Rosyjskiej (które wydłużały rządy Putina – red.)” – czytamy w komunikacie FSB.