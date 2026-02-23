33. Gala Liderów Polskiego Biznesu – 35 lat Business Centre Club - odpowiedzialne przywództwo w czasach przełomu

Wydarzenie zgromadziło ponad 900 Gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele świata przedsiębiorczości, administracji państwowej, dyplomacji, kultury oraz mediów. Gala była nie tylko okazją do uhonorowania najlepszych firm, laureatów konkursu Lider Polskiego Biznesu i wybitnych osobowości, lecz także przestrzenią do refleksji nad kondycją polskiej gospodarki i wyzwaniami stojącymi przed Europą w realiach globalnej niepewności.

Biznes i Gospodarka w czasach przełomu

Galę rozpoczęło przemówienie prezesa BCC, dr. Jacka Goliszewskiego, który m.in. zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy funkcjonują w rzeczywistości pełnej zmienności, kruchości i niejednoznaczności, w której dotychczasowe schematy myślenia i prognozowania przestają być skuteczne.

Prezes BCC podkreślił, że polscy przedsiębiorcy wielokrotnie udowodnili swoją zdolność do adaptacji i skutecznego działania nawet w najtrudniejszych warunkach, jednak nie funkcjonują w próżni. – Państwo i gospodarka to naczynia połączone. Tylko silne, sprawne i przewidywalne państwo może być fundamentem konkurencyjnej gospodarki – zaznaczył.

W swoim wystąpieniu przez BCC wskazał na kluczowe wyzwania wymagające ponadpartyjnego konsensusu: reformę systemu ochrony zdrowia, uproszczenie i stabilizację systemu podatkowego, określenie długofalowego miksu energetycznego, zwiększenie inwestycji prywatnych oraz stworzenie realnych warunków dla rozwoju innowacji, technologii i sztucznej inteligencji. Szczególnie mocno wybrzmiał apel o zakończenie destrukcyjnych konfliktów politycznych, które prowadzą do paraliżu decyzyjnego państwa i osłabienia jego zdolności rozwojowych.