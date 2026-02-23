33. Gala Liderów Polskiego Biznesu – 35 lat Business Centre Club - odpowiedzialne przywództwo w czasach przełomu

33. Gala Liderów Polskiego Biznesu
Wydarzenie zgromadziło ponad 900 Gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele świata przedsiębiorczości, administracji państwowej, dyplomacji, kultury oraz mediów. Gala była nie tylko okazją do uhonorowania najlepszych firm, laureatów konkursu Lider Polskiego Biznesu i wybitnych osobowości, lecz także przestrzenią do refleksji nad kondycją polskiej gospodarki i wyzwaniami stojącymi przed Europą w realiach globalnej niepewności.
Biznes i Gospodarka w czasach przełomu
Galę rozpoczęło przemówienie prezesa BCC, dr. Jacka Goliszewskiego, który m.in. zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy funkcjonują w rzeczywistości pełnej zmienności, kruchości i niejednoznaczności, w której dotychczasowe schematy myślenia i prognozowania przestają być skuteczne.
Prezes BCC podkreślił, że polscy przedsiębiorcy wielokrotnie udowodnili swoją zdolność do adaptacji i skutecznego działania nawet w najtrudniejszych warunkach, jednak nie funkcjonują w próżni. – Państwo i gospodarka to naczynia połączone. Tylko silne, sprawne i przewidywalne państwo może być fundamentem konkurencyjnej gospodarki – zaznaczył.
W swoim wystąpieniu przez BCC wskazał na kluczowe wyzwania wymagające ponadpartyjnego konsensusu: reformę systemu ochrony zdrowia, uproszczenie i stabilizację systemu podatkowego, określenie długofalowego miksu energetycznego, zwiększenie inwestycji prywatnych oraz stworzenie realnych warunków dla rozwoju innowacji, technologii i sztucznej inteligencji. Szczególnie mocno wybrzmiał apel o zakończenie destrukcyjnych konfliktów politycznych, które prowadzą do paraliżu decyzyjnego państwa i osłabienia jego zdolności rozwojowych.
- Z dużym niepokojem patrzymy teraz już nie na spór, ale na otwartą wojnę pomiędzy kancelarią prezydenta a rządem. Warunkiem koniecznym dla sprawnej organizacji państwa jest stanowienie prawa oraz jego stosowanie. Tymczasem mamy w Polsce, postrzegany przez wielu, dualizm prawny: równoległe funkcjonowanie uznawanych i nieuznawanych przez organizacje międzynarodowe instytucji i izb sądów, które wydają różne wyroki i opinie. Uznawane przez jednych, negowane przez drugich. Jak się w tym odnaleźć? Jak mają postępować obywatele, jak działać i rozwiązywać spory przedsiębiorcy? - mówił.
- Polska dołączyła niedawno do grona 20 największych gospodarek świata. To historyczne osiągnięcie, szczególnie po dekadach walk i zawirowań polskich. Jednak ten awans, oparty jest głównie na konsumpcji wewnętrznej, taniej pracy i dostępności pracowników. To słabe motory wzrostu i niektóre z nich przestają już działać. Potrzebny jest nam wzrost jakościowy, bazujący na inwestycjach i innowacjach, bo tylko one są nam w stanie zapewnić stabilny i długotrwały rozwój. - dodał Jacek Goliszewski.
– Obok liderów w gospodarce potrzebujemy także liderów i wizjonerów w polityce mówił dr Jacek Goliszewski, przywołując słowa prof. Władysława Bartoszewskiego: „Warto być przyzwoitym”. Jak podkreślił, wartości takie jak odpowiedzialność, przyzwoitość, patriotyzm i troska o bezpieczeństwo powinny stanowić wspólny fundament życia publicznego.
Konkurs Lider Polskiego Biznesu – tradycja i prestiż
Konkurs Lider Polskiego Biznesu, zainicjowany w 1991 roku przez założyciela BCC Marka Goliszewskiego, od ponad trzech dekad wyróżnia firmy, które łączą sukces ekonomiczny z etyką, innowacyjnością i odpowiedzialnością społeczną. Laureaci wyłaniani są w wieloetapowym procesie oceny, obejmującym m.in. wyniki finansowe, strategię rozwoju, wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz standardy zarządzania.
W 33. edycji konkursu: 10 firm zostało nagrodzonych Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu (Arinea Sp. z o.o., Centrum Medyczne Zdrowie Plus Anna Rezner Sp. k., Farm Frites Poland S.A., Hart-TechSp. z o.o., Intop S.A., Jabil Poland Sp. z o.o., OTTO Work Force Central Europe Sp. z o.o., Port Lotniczy Poznań–Ławica Sp. z o.o., Porta Kmi Poland Są. oraz Rodamed Sp. z o.o), 8 firm (Bridgestone Poznań Spółka z o.o.,Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Grupa Progres Sp. z o.o., Grupa PSB Handel S.A., PB Baumar Starmeat Daniel Katowicz, Henryk Ignatowicz Sp. z o.o., Taurus Ochrona Group Sp. z o. o. Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o., uhonorowano Platynowymi Statuetkami, BCC przyznano również Diamenty do Złotej i Platynowej Statuetki.
Listy nominowanych i nagrodzonych: https://www.bcc.org.pl/wielka-gala-liderow-polskiego-biznesu-2025-za-nami-2-2/
Nagrody Specjalne BCC – przywództwo i wartości
Od wielu lat BCC przyznaje także Nagrody Specjalne Lidera Polskiego Biznesu, wyróżniając wybitne osobowości z kraju i zagranicy, które wnoszą trwały wkład w rozwój demokracji, gospodarki rynkowej i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Jednym z tegorocznych laureatów został Alexander Stubb, Prezydent Republiki Finlandii, uhonorowany za konsekwentne przywództwo na rzecz bezpieczeństwa europejskiego i transatlantyckiego, kluczową rolę w procesie przystąpienia Finlandii do NATO oraz jednoznaczne wsparcie dla Ukrainy. W laudacji wicepremier, minister spraw zagranicznych - Radosław Sikorski podkreślał, że Finlandia pod kierownictwem Alexandra Stubba stała się wzorem odpowiedzialnej polityki zagranicznej, łączącej rozwój gospodarczy z bezpieczeństwem i solidarnością międzynarodową”.
- Prezydent Stubb od dawna wspierał członkostwo Finlandii w NATO. Jako minister spraw zagranicznych, a następnie premier, przygotował grunt pod tę przełomową decyzję. Przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO nie tylko wzmocniło Sojusz, lecz także przekreśliło nadzieje Rosji na osłabienie naszych demokracji. Alexander Stubb wierzy, podobnie jak my w Polsce, w obopólnie korzystny sojusz transatlantycki, który skutecznie realizuje konkretne cele bezpieczeństwa. (...) Europa musi być wystarczająco silna, by odeprzeć zewnętrzne zagrożenia, stać się bezpieczniejsza wewnętrznie i bardziej atrakcyjna dla biznesu - podkreślał Radosław Sikorski.
Drugą Nagrodę Specjalną BCC otrzymał prof. dr hab. Andrzej Zoll. Laudację wygłosił Adam Bodnar - Senator RP, były Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich, podkreślając wybitne zasługi profesora w budowanie demokratycznego państwa prawa, obronę praworządności, praw człowieka oraz niezależności instytucji państwowych.
- W tym roku Polska przystąpiła do grupy G-20, mamy niezakłócony wzrost gospodarczy, niewielkie bezrobocie, Państwa praca – wszystkich osób wyróżnionych i zrzeszonych w BCC - jest świadectwem gigantycznego rozwoju naszego państwa. To wszystko jest możliwe, ponieważ w tym okresie po 1989 r. polscy prawnicy stworzyli podstawy ustrojowe i prawne pod obecny system gospodarczy. (...) Mamy na czym budować i do czego się odwoływać. Żaden lider polityczny nie jest w stanie nawet w kilka lat przekreślić tego, co jest głęboko w DNA polskiej myśli prawniczej – szacunku dla tradycji, budowania na ramionach gigantów, odwoływania się do ustalonych zasad i metod interpretacji. W ostatnich latach prof. Zoll dbał o swój dorobek, walczył o naszą cywilizacyjną przynależność do świata zachodniej kultury prawnej, a jego uczniowie wspierali go w tym wysiłku. - mówił Adam Bodnar.
- Proces przywracania praworządności nie należy do łatwych. Głęboko wierzę, że dzięki Prof. Andrzejowi Zollowi, jego ciągłym lekcjom i z tym sobie poradzimy - dodał.
Biznes, motoryzacja, kultura i solidarność
Partner 33. Gali Mercedes-Benz Autotorino Warszawa, wraz z organizatorami zaprosił uczestników Gali do udziału w konkursie „Liderzy Motoryzacji”. 10 laureatów wygrało nagrody o łącznej wartości 25 tys. zł, w tym weekend z samochodem Mercedes-Benz oraz szkolenie AMG na torze.
– 33. Gala Liderów Polskiego Biznesu to przestrzeń do dialogu o odpowiedzialnym przywództwie, innowacjach i konkurencyjności. Jako partner wydarzenia wierzymy, że przyszłość biznesu – także w motoryzacji – buduje się na wartościach, jakości i odwadze w podejmowaniu decyzji w czasach niepewności. Liderstwo to nie tytuł, lecz odpowiedzialność za ludzi i rozwój. – powiedział Olaf Piechociński, Wiceprezes Mercedes-Benz Autotorino Warszawa.
- Gala Business Centre Club to z perspektywy przedsiębiorcy i partnera wydarzenia jedno z ważniejszych spotkań środowiska biznesowego w Polsce. To nie tylko prestiżowa uroczystość, ale przede wszystkim przestrzeń do wartościowego networkingu, wymiany doświadczeń i budowania długofalowych relacji. - podkreśla partner tegorocznej edycji TG Plus.
Po części oficjalnej odbyła się aukcja dzieł sztuki współczesnej, obejmująca prace uznanych artystów polskich i światowych. Najwyższą kwotę uzyskał obraz autorstwa Andy’ego Warhola, natomiast najwyższy wzrost wartości w stosunku do ceny wywoławczej osiągnął obraz Very Kobylińskiej. Dochód z aukcji w wysokości 65 000 zł wesprze między innymi schronisko dla zwierząt na Paluchu w Warszawie.
Podczas wydarzenia prowadzono również zbiórki na rzecz dwóch organizacji: Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą - Anny Damnej oraz Fundacji UNAWEZA – Martyny Wojciechowskiej. Martyna Wojciechowska w przesłanym nagraniu wideo zwróciła m.in. uwagę na rolę kondycji psychicznej młodych ludzi i zachęciła do wsparcia najnowszej inicjatywy Fundacji projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”.
Galę poprowadziła Grażyna Torbicka, a część artystyczną uświetnił m.in. występ Nataszy Urbańskiej.
Jubileusz, który zobowiązuje
33. Gala Liderów Polskiego Biznesu potwierdziła wyjątkową rolę Business Centre Club jako organizacji, która od 35 lat konsekwentnie buduje przestrzeń dialogu między biznesem a państwem, promuje przedsiębiorczość opartą na wartościach i aktywnie uczestniczy w debacie o przyszłości Polski i Europy.
Był to wieczór podsumowań, rozmów i wniosków, że w świecie pełnym niepewności fundamentem rozwoju pozostają odpowiedzialne przywództwo, stabilne państwo i wspólnota wartości. To one – jak podkreślano wielokrotnie ze sceny – decydują o sile gospodarki, bezpieczeństwie kraju i jakości życia przyszłych pokoleń.
Partnerzy wydarzenia: Mercedes-Benz Autotorino Warszawa, TG Plus, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Imperial Tobacco, JTI oraz British American Tobacco.
Patroni medialni: Rzeczpospolita, rp.pl, Forbes, Puls Biznesu, Polska Agencja Prasowa, Newseria, MyCompany, Business Magazine.
