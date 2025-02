Nowe stawki akcyzy na e-papierosy

Zgodnie z propozycją rządu od 1 lipca 2025 r. stawka akcyzy na urządzenia do waporyzacji ma wynosić 40 zł za sztukę. W przypadku wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy i urządzeń wielofunkcyjnych projekt zakłada, że akcyza będzie płacona jednorazowo, a urządzenie będzie mogło być wielokrotnie napełniane płynem czy używane do waporyzacji wyrobów nowatorskich.

W przypadku jednorazowych e-papierosów akcyza na zawarty w nich płyn ma zostać podwyższona o 40 zł za każdy papieros. W rezultacie od 1 lipca 2025 r. wyniesie 0,96 zł za każdy mililitr płynu oraz 40 zł od płynu w „jednorazówce", a do 2027 r. stawki od mililitra będą sukcesywnie rosnąć (1,44 zł za mililitr w 2026 r. i 1,80 zł w 2027 r.).

Rząd szacuje, że w 2025 r. sprzedanych zostanie około 4,9 mln urządzeń do waporyzacji i jednorazowych papierosów elektronicznych, a w kolejnych latach – ok. 8,4 mln sztuk rocznie. W związku z tym spodziewane wpływy do budżetu państwa mogą wynieść ok. 81 mln zł w pierwszym, niepełnym roku obowiązywania nowych przepisów oraz ok. 414 mln zł rocznie w kolejnych latach.

40 złotych akcyzy tylko dla jednorazowych e-papierosów?

W środę 19 lutego propozycją rządu w zakresie nowych stawek akcyzy zajmie się Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, projekt stanowiska RDS w tej sprawie przygotował Business Centre Club. Organizacja przedsiębiorców zrzesza m.in. firmy tytoniowe.

W dokumencie, do którego dotarła „Rz” czytamy, że „Rada wyraża poparcie dla rozwiązania objęciem podatkiem akcyzowym w kwocie 40 złotych urządzeń jednorazowych e-papierosów”, lecz „jednocześnie, mając na względzie stabilność polskiej gospodarki, przewidywalność systemu podatkowego i regulacyjnego, rozwój inwestycji oraz ochronę miejsc pracy, Zespół postuluje: objęcie dodatkowym podatkiem w wysokości 40 zł jedynie urządzeń do waporyzacji jednorazowego użytku”. W praktyce oznacza to, że koncerny tytoniowe – godząc się na wyższe opodatkowanie „jednorazówek” - jednocześnie próbują wybronić przed akcyzą papierosy elektroniczne wielokrotnego użytku i wyroby nowatorskie, takie jak podgrzewacze nikotyny i surowców innych niż tytoń.

Drugi z postulatów sformułowanych w projekcie stanowiska RDS dotyczy zapewnienia co najmniej 6-miesięcznego vacatio legis, czyli przesunięcia terminu wejścia w życie nowych przepisów o pół roku. „Firmy potrzebują czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, co wiąże się z dodatkowym wyposażeniem fabryk i maszyn, ich kalibracją, przeprowadzeniem testów, pozyskaniem znaków akcyzowych (w tym testowych znaków), wyprodukowaniem banderol oraz dostosowaniem systemów informatycznych” – czytamy w dokumencie.