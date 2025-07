– Wystarczy zajrzeć do ustawy o PIT z 1991 roku albo do ustawy o CIT z 1992 roku, żeby zwykły podatnik przeraził się ogromem przepisów w obu tych ustawach. Co jakiś czas publikowane teksty jednolite nic nie dają, bo to nie jest uproszczenie przepisów, tylko zebranie wszystkich kolejnych zmian w jednym dokumencie – mówi z kolei Maciej Hadas, partner w Grant Thornton. Dodaje, że wysuwane co jakiś czas postulaty uproszczenia systemu podatkowego nie są przez kolejne lata realizowane. Przepisy są trudne, jeden potrafi odsyłać do kilku innych, które z kolei odsyłają do jeszcze innych z zastrzeżeniem treści jeszcze kolejnych przepisów. Nie tylko więc przerost regulacji jest w Polsce problemem, ale też technika legislacji, która choć formalnie może być przez prawników uznana za poprawną, to dla adresatów norm prawnych jest istną drogą przez mękę.

– Ale same ustawy to jedno. Można wiele napisać także o tym, jak prawo podatkowe jest w praktyce stosowane przez organy podatkowe. Liczba interpretacji, objaśnień, zmian stanowisk organów podatkowych mimo braku zmian przepisów jest zmorą dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Zmiany są potrzebne. Być może nadchodząca deregulacja w jakimś stopniu poprawi ocenę systemu podatkowego w Polsce na tle innych krajów – podsumowuje Hadas.

Co zmienić w systemie podatkowym?

Polska zajęła dopiero 31. miejsce na 38 krajów OECD w Tax Competitiveness Index w 2024 r. Ranking ten ocenia systemy podatkowe pod kątem ich sprzyjania rozwojowi gospodarczemu. Wynik Polski wskazuje na konieczność głębokiej reformy. Jakie zmiany proponują eksperci?

– Pierwszy postulat to osobne uregulowanie opodatkowania działalności gospodarczej (zarówno prowadzonej przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne) od opodatkowania dochodów prywatnych oraz inwestycji – wymienia Katarzyna Kopczewska, partnerka w kancelarii Baker McKenzie. Dodaje, że aktualny system nie wspiera w sposób znaczący ani oszczędności emerytalnych, ani inwestowania na giełdzie, ani innych dostępnych form inwestowania, takich jak fundusze inwestycyjne, które mogłyby zasilać w kapitał polskie przedsiębiorstwa.

Drugi postulat to zasadnicza reforma ordynacji podatkowej, aby zapewnić sprawiedliwe i efektywne stosowanie prawa. Aktualnie, w wyniku licznych reform, ordynacja faworyzuje pozycję organu podatkowego.