Deficyt budżetu przekroczył już 200 mld zł. Ministerstwo Finansów podało nowe dane

Na koniec września tego roku dziura w kasie państwa sięgnęła 201,4 mld zł, wobec 172 mld zł na koniec sierpnia. Przyczyna tak dużego deficytu jest prosta – dochody spadają rok do roku, a wydatki rosną.

Publikacja: 15.10.2025 15:38

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

W okresie styczeń–wrzesień 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 415,6 mld zł i były niższe o ok. 44,6 mld zł (tj. 9,7 proc.) w porównaniu z tym samym okresem 2024 r. – podało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

Ile dochodów z podatków w budżecie państwa?

Resort finansów uzasadnia ten spadek tym, że od 2025 r. weszła w życie reforma finansowania samorządów. W jej efekcie samorządy dostają więcej pieniędzy z wpływów z podatków PIT i CIT, a budżet państwa – znacznie mniej. W warunkach porównywalnych, tj. bez reformy, dochody budżetowe łącznie wynosiłyby obecnie 509,1 mld zł i byłyby o 10,6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Mając to na uwadze, resort wylicza dalej, że dochody podatkowe do końca września wyniosły 365,8 mld zł i były niższe rok do roku o 11,1 proc. Z kolei wpływy z PIT kształtowały się na ujemnym poziomie –7,1 mld zł. Bez reformy dochodów JST, dochody budżetu z PIT wyniosłyby jednak ok. 77 mld zł, tj. 12,6 proc. więcej rok do roku.

Dochody z pozostałych podatków rosną. Do końca września z VAT wpłynęło 240,3 mld zł, czyli o 10,6 proc. więcej, z akcyzy – 67,9 mld zł (o 3,2 proc. więcej),  a z CIT – 48,1 mld zł (czyli o 6,4 proc. więcej w stosunku do wykonania w okresie styczeń–wrzesień 2024 r.).

Jakie wydatki z budżetu?

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń–wrzesień 2025 r. wyniosło 617 mld zł i było wyższe o ok. 49,5 mld zł (tj. 8,7 proc.) w stosunku do tego samego okresu 2024 r. Ten wzrost wynika przede wszystkim z przekazania środków w łącznej wysokości 50,1 mld zł na wykup tzw. obligacji pandemicznych – podkreśla resort finansów w komunikacie.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (L) oraz wiceminister finansów i gospodarki Hanna Ma
Budżet i podatki
Jaki budżet państwa na przyszły rok. Rząd pokazał plany

W marcu i wrześniu przekazano łącznie 34,1 mld zł na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju, a w lipcu br. – 16 mld zł na spłatę zobowiązań wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (na Fundusz Przeciwdziałania Covid-19).

Ponadto, w stosunku do analogicznego okresu 2024 r., wyższe wykonanie odnotowano m.in. w dziale zdrowie (18,0 mld zł więcej w związku z przekazaniem dotacji dla NFZ), w dziale ZUS (8,5 mld zł więcej, m.in. na realizację programu „Aktywny rodzic” oraz „renty wdowiej”), a także na obsługę długu Skarbu Państwa (o 6,2 mld zł więcej).

Jaki deficyt w budżecie państwa?

Deficyt w budżecie państwa w okresie styczeń–wrzesień 2025 r. wyniósł 201,4 mld zł, tj. 69,8 proc. planu na cały rok. Po sierpniu wynosił on ok. 172 mld zł, a więc w ciągu miesiąca zwiększył się o niemal 30 mld zł. Limit dla deficytu w ustawie budżetowej na 2025 r. ustalono na 289 mld zł.

Źródło: rp.pl

