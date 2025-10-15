W okresie styczeń–wrzesień 2025 r. dochody budżetu państwa wyniosły 415,6 mld zł i były niższe o ok. 44,6 mld zł (tj. 9,7 proc.) w porównaniu z tym samym okresem 2024 r. – podało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

Ile dochodów z podatków w budżecie państwa?

Resort finansów uzasadnia ten spadek tym, że od 2025 r. weszła w życie reforma finansowania samorządów. W jej efekcie samorządy dostają więcej pieniędzy z wpływów z podatków PIT i CIT, a budżet państwa – znacznie mniej. W warunkach porównywalnych, tj. bez reformy, dochody budżetowe łącznie wynosiłyby obecnie 509,1 mld zł i byłyby o 10,6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Mając to na uwadze, resort wylicza dalej, że dochody podatkowe do końca września wyniosły 365,8 mld zł i były niższe rok do roku o 11,1 proc. Z kolei wpływy z PIT kształtowały się na ujemnym poziomie –7,1 mld zł. Bez reformy dochodów JST, dochody budżetu z PIT wyniosłyby jednak ok. 77 mld zł, tj. 12,6 proc. więcej rok do roku.

Dochody z pozostałych podatków rosną. Do końca września z VAT wpłynęło 240,3 mld zł, czyli o 10,6 proc. więcej, z akcyzy – 67,9 mld zł (o 3,2 proc. więcej), a z CIT – 48,1 mld zł (czyli o 6,4 proc. więcej w stosunku do wykonania w okresie styczeń–wrzesień 2024 r.).