Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Skład Rady Fiskalnej ustalony. Przewodniczącym został Sławomir Dudek

Nowa instytucja ma patrzeć rządowi na ręce w kontekście kondycji finansów publicznych. Pracami Rady Fiskalnej pokieruje znany wśród ekonomistów krytyk nadmiernego zadłużenia państwa czy wypychania wydatków poza budżet.

Publikacja: 21.11.2025 19:04

Sławomir Dudek

Sławomir Dudek

Foto: mat. prasowe

Anna Cieślak-Wróblewska

W piątek Sejm wybrał członków Rady Fiskalnej, czyli nowego organu, do którego należeć będzie m.in. ocena spójności i efektywności polityki budżetowej państwa.

Kto został członkiem Rady Fiskalnej

Głosami posłów w skład Rady Fiskalnej zostali powołani: Barbara Brodowska-Mączka (jako kandydat prezydenta RP), Wojciech Niemyski (wskazany przez prezesa NIK), Andrzej Torój (wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich), Marcin Wroński (kandydat strony pracowniczej w Radzie Dialogu Społecznego), Jacek Tomkiewicz (kandydat strony pracodawców w RDS) oraz Michał Bitner (kandydat strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).

Przewodniczącym rady został Sławomir Dudek, wskazany wcześniej jako kandydat przez ministra finansów. Sławomir Dudek to założyciel i prezes Instytutu Finansów Publicznych, wcześniej był m.in. dyrektorem w resorcie finansów. Jest aktywnym w środowisku ekonomistą, a także dosyć ostrym krytykiem działań rządu (zarówno obecnego, jak i) poprzedniego).

Jaką opinię o finansach publicznych ma Sławomir Dudek 

W swoich publikacjach i analizach Dudek wskazuje na rosnące nierównowagi i niestabilności w finansach publicznych. Ostrzega przed zbyt wysokim deficytem, prowadzącym do nadmiernego wzrostu zadłużenia. Wytyka też rządzącym wypychanie wydatków poza budżet państwa, czyli realizowanie znacznej części wydatków publicznych poza kontrolą parlamentarną i społeczną.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Polska gospodarka urośnie realnie w latach 2025-2027 niemal najmocniej spośród wszystkich krajów Uni
Gospodarka
Polska czempionem wzrostu gospodarczego. I długu publicznego. Nowe prognozy KE

– To ważny krok w kierunku bardziej przejrzystej i zrozumiałej polityki fiskalnej – tak wybór Dudka na przewodniczącego Rady Fiskalnej skomentował na portalu X Instytut Finansów Publicznych. – W IFP od lat mówimy, że obywatele mają prawo rozumieć budżet i wierzymy, że Rada może realnie wzmocnić zaufanie do finansów państwa.

Jakie zadania i kompetencje Rady Fiskalnej 

Do głównych zadań Rady, zgodnie z odpowiednią ustawą, będzie należała ocena prognoz makroekonomicznych, które wykorzystywane są na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej, ocena projektu średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego, opiniowanie zgodności ustawy budżetowej z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi, czy ocena spójności i efektywności ram budżetowych.

Rada nie ma uprawnień decyzyjnych, nie będzie decydować o wysokości podatków czy wydatków publicznych. Może jednak monitorować działania resortu finansów i zwracać uwagę opinii publicznej. W tym sensie może zyskać realne znaczenie i wpływ na kierunki polityki budżetowej w Polsce.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Budżet Państwa Sejm Finanse Rada Fiskalna finanse publiczne

W piątek Sejm wybrał członków Rady Fiskalnej, czyli nowego organu, do którego należeć będzie m.in. ocena spójności i efektywności polityki budżetowej państwa.

Kto został członkiem Rady Fiskalnej

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Pierwszy i Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście przy ul. Lindleya 14
Budżet i podatki
Rośnie przewaga fiskusa nad firmami. „Samotny księgowy” w opałach
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
FOR: Projekt budżetu na 2026 r. nie zapewnia on stabilności finansów państwa
Budżet i podatki
FOR o budżecie na 2026 rok: Nadmiarowe wydatki i wymykający się spod kontroli dług
Putin zaciska pasa Rosjanom. Wojna zamiast ochrony zdrowia
Budżet i podatki
Putin zaciska pasa Rosjanom. Wojna zamiast ochrony zdrowia
Andrzej Domański, minister finansów
Budżet i podatki
Deficyt w budżecie to już 227 mld zł. MF podało nowe dane
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia programowego w trakcie drugiego dnia konwencji pro
Budżet i podatki
PiS chce dalej rozdawać pieniądze. Ekonomiści: kołdra już dziś jest za krótka
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama