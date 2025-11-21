Aktualizacja: 21.11.2025 19:46 Publikacja: 21.11.2025 19:04
Sławomir Dudek
Foto: mat. prasowe
W piątek Sejm wybrał członków Rady Fiskalnej, czyli nowego organu, do którego należeć będzie m.in. ocena spójności i efektywności polityki budżetowej państwa.
Głosami posłów w skład Rady Fiskalnej zostali powołani: Barbara Brodowska-Mączka (jako kandydat prezydenta RP), Wojciech Niemyski (wskazany przez prezesa NIK), Andrzej Torój (wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich), Marcin Wroński (kandydat strony pracowniczej w Radzie Dialogu Społecznego), Jacek Tomkiewicz (kandydat strony pracodawców w RDS) oraz Michał Bitner (kandydat strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).
Przewodniczącym rady został Sławomir Dudek, wskazany wcześniej jako kandydat przez ministra finansów. Sławomir Dudek to założyciel i prezes Instytutu Finansów Publicznych, wcześniej był m.in. dyrektorem w resorcie finansów. Jest aktywnym w środowisku ekonomistą, a także dosyć ostrym krytykiem działań rządu (zarówno obecnego, jak i) poprzedniego).
W swoich publikacjach i analizach Dudek wskazuje na rosnące nierównowagi i niestabilności w finansach publicznych. Ostrzega przed zbyt wysokim deficytem, prowadzącym do nadmiernego wzrostu zadłużenia. Wytyka też rządzącym wypychanie wydatków poza budżet państwa, czyli realizowanie znacznej części wydatków publicznych poza kontrolą parlamentarną i społeczną.
– To ważny krok w kierunku bardziej przejrzystej i zrozumiałej polityki fiskalnej – tak wybór Dudka na przewodniczącego Rady Fiskalnej skomentował na portalu X Instytut Finansów Publicznych. – W IFP od lat mówimy, że obywatele mają prawo rozumieć budżet i wierzymy, że Rada może realnie wzmocnić zaufanie do finansów państwa.
Do głównych zadań Rady, zgodnie z odpowiednią ustawą, będzie należała ocena prognoz makroekonomicznych, które wykorzystywane są na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej, ocena projektu średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego, opiniowanie zgodności ustawy budżetowej z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi, czy ocena spójności i efektywności ram budżetowych.
Rada nie ma uprawnień decyzyjnych, nie będzie decydować o wysokości podatków czy wydatków publicznych. Może jednak monitorować działania resortu finansów i zwracać uwagę opinii publicznej. W tym sensie może zyskać realne znaczenie i wpływ na kierunki polityki budżetowej w Polsce.
