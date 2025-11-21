W piątek Sejm wybrał członków Rady Fiskalnej, czyli nowego organu, do którego należeć będzie m.in. ocena spójności i efektywności polityki budżetowej państwa.

Reklama Reklama

Kto został członkiem Rady Fiskalnej

Głosami posłów w skład Rady Fiskalnej zostali powołani: Barbara Brodowska-Mączka (jako kandydat prezydenta RP), Wojciech Niemyski (wskazany przez prezesa NIK), Andrzej Torój (wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich), Marcin Wroński (kandydat strony pracowniczej w Radzie Dialogu Społecznego), Jacek Tomkiewicz (kandydat strony pracodawców w RDS) oraz Michał Bitner (kandydat strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).

Przewodniczącym rady został Sławomir Dudek, wskazany wcześniej jako kandydat przez ministra finansów. Sławomir Dudek to założyciel i prezes Instytutu Finansów Publicznych, wcześniej był m.in. dyrektorem w resorcie finansów. Jest aktywnym w środowisku ekonomistą, a także dosyć ostrym krytykiem działań rządu (zarówno obecnego, jak i) poprzedniego).

Jaką opinię o finansach publicznych ma Sławomir Dudek

W swoich publikacjach i analizach Dudek wskazuje na rosnące nierównowagi i niestabilności w finansach publicznych. Ostrzega przed zbyt wysokim deficytem, prowadzącym do nadmiernego wzrostu zadłużenia. Wytyka też rządzącym wypychanie wydatków poza budżet państwa, czyli realizowanie znacznej części wydatków publicznych poza kontrolą parlamentarną i społeczną.